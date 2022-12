Mehmet Hetemaj jättää jalkapallon, keskittyy perheeseen ja opiskeluun – suosikkipelaaja nostaa esille eläkeasiat: pitkä ura, nolla euroa eläkettä

Mehmet Hetemajn identiteetti oli nuorempana vahvasti jalkapalloon sidottu. Nyt mukana on perhe, opiskelu ja työ pelikentän ulkopuolella (Arkistokuva)

Juuri 35 vuotta täyttänyt Mehmet Hetemaj ehti edustaa SJK:ta kahdeksan kautta. Nyt kuvioissa ovat opiskelu tradenomiksi ja työ lasten parissa. Pelaajayhdistykselle Hetemajlla on tärkeä viesti.

Seinäjoen Jalkapallokerhon pitkäaikainen kapteeni Mehmet Hetemaj kertoi tällä viikolla päättävänsä pelaajauransa.

Hetemaj on jo osannut valmistautua lopettamiseen.

– Se ei ole tuonut surullisia tuntemuksia, mutta on iso asia itselle. Jalkapallon kautta olen saanut paljon isoja nautintoja. Kun maalintekoa ajattelee, niin eihän sellaisia tuntemuksia oikein saa mistään muualta, miettii Hetemaj.

Pelaajaurallaan hän on edustanut Suomen maajoukkuetta ja pelannut ammattilaisena myös Kreikassa ja Italiassa.

Pitkä ura, nollan euron eläke

Perheessä on nyt iso elämänmuutos edessä. Ammattiurheilijan rutiini on poistunut.

Jalkapalloura on vaatinut paljon uhrauksia, mutta antanut ystävyyssuhteita, itsetuntemusta ja maalinteon elämyksiä, kuvailee Hetemaj.

– Kun on tullut perhettä, on jo onneksi osannut rakentaa identiteettiä myös jalkapallon ulkopuolelle.

Hetemaj on pelannut SJK:n paidassa 199 virallista ottelua, mikä on seurassa toiseksi eniten. Hän on myös seurassa viimeinen pelaaja, joka oli mukana juhlimassa liigamestaruutta vuonna 2015.

Mehmet Hetemaj jää nyt 35-vuotiaana ammattijalkapallosta eläkkeelle.

– On sääli, että vaikka olen pelannut kauan ammattilaisena ja maksanut veroja, niin eläkettä on kertynyt nolla euroa! Toivon, että pelaajayhdistys tekisi asialle jotain. Kauan tästä on puhuttu.

Mehmet Hetemaj on yksi kokeneimpia SJK:n pelaajia. (Arkistokuva) Kuva: Tomi Hänninen

Hetemaj alkoi syksyllä opiskella Seinäjoen ammattikorkeassa liiketaloutta suorittaakseen tradenomin tutkinnon.

– Hyvin on mennyt, mutta ei ole helppoa, kun on kotona kaksi poikaa, joista vanhempi on koulussa, ja itsellä vielä tuore kouluavustajan työ.

Työpaikka löytyy Seinäjoella Tanelinrannan koulusta.

Pakolaistaustaista sinnikkyyttä

Hetemaj syntyi vuonna 1987 Kosovossa, mistä nelilapsinen perhe vanhempineen muutti Jugoslavian hajoamissodan jaloista Suomeen Ouluun vuonna 1992.

– Ensimmäinen asia, mikä muistan Suomesta, ovat liikennevalot ja niiden äänet. Oli paljon lunta ja kylmä. Meidät otettiin hienosti vastaan.

Ammattilaisjalkapalloilija on myös Mehmet Hetemajn veli Perparim (Perpa) Hetemaj, joka edustaa HJK:ta.

Jalkapallokärpänen on tarttunut myös Mehmet Hetemajn poikiin.

Perpan tuomisina heillä on monesta eri liigasta joukkueiden pelipaitoja.

– Enemmän ohjaan poikia elämään, kuin että antaisin suoraan jalkapalloneuvoja. Kerron, ettei saa lannistua ja että tosi paljon töitä tekemällä on mahdollisuuksia menestyä.

Koti on Seinäjoella

Ammattilaisuran loppuminen ei ole tuonut perheelle muuttosuunnitelmia, ainakaan vielä.

– Seinäjoki on lapsille melko upea paikka. Kaikki on lähellä. Me viihdymme täällä tosi hyvin. Vaimokin, vaikka on Helsingistä, viihtyy täällä paremmin kuin siellä, Mehmet Hetemaj kertoo.

Jalkapallo tulee säilymään Hetemajn sydäntä lähellä.

Hänellä ei ole vielä mitään konkreettista roolia, miten jatkaisi mukana jalkapallossa.

– Valmentaminenkin kiinnostaa. Tulen hyvin toimeen eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa. On tosi vaikea sanoa, olisinko hyvä valmentaja, mutta kyllä se kiinnostaa.

”Pahalta tuntuu ja hyvältä tuntuu”

Kun kysytään Hetemajn pojilta 5-vuotiaalta Florianilta ja 7-vuotiaalta Luanilta, miltä tuntuu isän ammattilaisuran loppuminen, tulee mielipide-eroja.

Vastausten perustelu pysyy silti samana.

– Pahalta tuntuu, kun hän ei enää pelaa. Hyvältä tuntuu, kun hän ei enää pelaa, kertovat pojat.

Jalkapalloneuvoja otetaan mieluummin vastaan isältä kuin Perpa-sedältä.

– Perpa on huono, kuuluu toisen pojan tyly tuomio.

Poikien mielestä hyvän jalkapalloilijan tunnistaa siitä, että harrastaa jalkapalloa, ei luovuta sekä syöttelee ja kuljettaa palloa hyvin.

Isä Mehmetin hyvyyden takaa löytyy poikien mielestä kehittymiskyky.

Molemmat pojat ovat SJK:n junioreita ja haluavat itsekin jalkapalloilijoiksi.