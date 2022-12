Ikimuistoinen jalkapallon MM-finaali luvassa! Asiantuntijat kertovat tärpit finaaliin, jossa kohtaa kaksi supertähteä

Yllätysten kisat huipentuvat ennakkosuosikkien finaaliin. Argentiina sekä hallitseva maailmanmestari Ranska tulivat osittain samalla reseptillä finaaliin, mutta joukkueiden pelaamisesta löytyy myös eroja. Turnauspelaamisessa korostuvat oman maalin suojelu sekä se, että tarvittaessa pystyy voittamaan rangaistuspotkukisan. Ranska ei rangaistuspotkukilpailua matkalla finaaliin tarvinnut, kun taas Argentiina kaatoi Alankomaat dramaattisten vaiheiden jälkeen pilkuilla.

Ranskan pelaaminen ei ole ilotulista, mutta se on todella kliinistä sekä tehokasta. Joukkue ei juurikaan prässää, eikä välitä käynnistää vastaprässiä, mutta pallon saadessaan se on armottoman tehokas. Kun Kylian Mbappén tulitukena ovat loistaneet Antoine Griezmann, Ousmane Dembele sekä Oliver Giroud, niin tehot ovat olleet taatut.

Joukkue on läpi kisat luottanut omaan tapaan pelata, eikä se ole juuri muutoksia ottelusuunnitelmiinsa vastustajan perusteella tehnyt. Kumpikaan joukkue ei puhtaalla pelillä finaaliin edennyt, kun Tunisia onnistui Ranskan kaatamaan lohkovaiheen viimeisellä kierroksella.

Argentiinan kone käynnistyi hitaasti. Ensimmäisessä ottelussa Saudi-Arabia yllätti Argentiinan sensaatiomaisesti. Tämän jälkeen joukkue on näyttänyt vahvemmalta ottelu ottelulta. Sen pelaaminen onkin kehittynyt läpi turnauksen kaikista joukkueista eniten. Kruununa Lionel Messi, joka pelaa mahdollisesti parasta turnaustaan.

Samalla reseptillä finaaliin?

Argentiina sekä Ranska ovat onnistuneet puolustamisessaan hyvin. Vastustajien vähäiset maalipaikat on ollut avain menestykseen näissäkin kisoissa. Oheisesta grafiikasta voi nähdä finaalijoukkueiden puolustustekoja eri mittareilla verrattuna turnauksen keskiarvoon.

Finaalijoukkueiden puolustaminen verrattuna turnauksen keskiarvoon Kuva: Axel Storbacka / Bolla

Molemmat joukkueet ovat onnistuneet pitämään vastustajan maaliodottaman pienenä. Kumpikaan joukkue ei ole juurikaan prässännyt korkealta, mutta erityisesti Ranska on tyytynyt olemaan erityisen passiviinen ja puolustanut syvällä. Erikoistilanteet ovat myös isossa arvossa ja niiden puolustamisessa molemmat joukkueet ovat datan perusteella onnistuneet hyvin.

– Turnausjalkapallossa menestymisen perustana on se, että pystyy pitämään nollapelin mahdollisimman usein sekä pitämään vastustajan maalipaikat vähissä. Argentiina sekä Ranska ovat molemmat lähestyneet pelaamista sitä kautta, ettei vastustaja saa saada tilanteenvaihtojen kautta maalintekopaikkoja. Tässä erityisesti Argentiina kunnostautui pitämällä vastustajan vastahyökkäyslaukaukset nollissa. Ranska asettaa tässä kuitenkin isoimman mahdollisen haasteen, Miika Nuutinen kertoo.

Miten joukkueet sitten eroavat toisistaan?

Finaalijoukkueiden hyökkääminen verrattuna turnauksen keskiarvoon Kuva: Axel Storbacka / Bolla

Grafiikka kertoo meille Argentiinan sekä Ranskan hyökkäyspelitekojen suhteen muutamilla mittareilla verrattuna turnauksen keskiarvoon. Se paljastaakin meille nopeasti joukkueiden välisen isoimman pelillisen eron. Ranska luo ison määrän maalipaikoistaan vastahyökkäyksistä sekä keskityksistä, kun taas Argentiina hallitsee enemmän palloa ja rakentaa maalipaikkoja keskikaistalta.

Ranska on turnauksen paras joukkue hyökkäämään isoihin tiloihin riistonsa jälkeen. Tätä asetta vastustajat ovat jatko-otteluissa pyrkineet ottamaan pois vartioimalla erityisesti Mbappéa. Joukkue rakentaa pallollisen pelaamisensa näiden vastahyökkäysten varaan ja onkin turnauksen kärkipäätä jatkoon päässeistä joukkueista päättämään vastahyökkäykset laukaukseen.

Muuten Ranska organisoi pallollisen vaiheensa siten, että Mbappen laidalle laitapuolustaja Henrandez muodostaa ylivoimaa samalla, kun Dembelen laitaa pyritään eristämään. Tämän jälkeen painopisteen muutos Dembelelle, joka on isossa tilassa yksin ja pääsee vyöryttämään hyökkäyksiä. Tässäkin pelin vaiheessa Griezmannin merkitys on ollut erityisen tärkeä joukkueelle.

– Klipissä näkyy perinteinen kuva Ranskan pelaamisesta. Syvältä lähdetään tarvittaessa myös samaa kaistaa pitkin nopeaan hyökkäykseen. Uhkaa saadaan tuotettua myös useammalta kaistalta. Pelaajien roolitukset sopivat täydellisesti tähän tapaan. Mbappé sekä Dembele toimivat loistavina ohittajina laidoilla ja Giroud kohdepelaajana keskellä, kun Griezmann saa käynnistellä tilanteita. Klippi kuvaa myös hyvin Ranskan toimintaa, kun he menettävät pallon. Pelaajien prässiteot loppuvat välittömästi ja kävelevät takaisin blokkiin.

Kun Ranska ei ole omaa pelaamistaan juurikaan muuttanut, niin Argentiina on hienosäätänyt peliään joka otteluun suhteessa vastustajaan. Alankomaita vastaan joukkueen päävalmentaja Lionel Scaloni ryhmitti joukkueensa kolmen topparin linjaan vastatakseen Hollannin erityislaatuiseen prässiin.

Vastaavasti Kroatia-ottelussa joukkue rakensi keskikenttäpelaajista timantin tai boksin, jolla luoda ylivoimaa Kroatian erinomaista keskikentän kolmikkoa vastaan. Alkulohkon otteluissa laitapuolustajia on nähty hyvinkin erilaisissa rooleissa täyttämässä tiloja.

Yhdistävä tekijä Argentiinan pelaamiselle on kuitenkin ollut pallonhallinta ja tilanteiden rakentaminen keskikaistalla suhteessa enemmän kuin vaikkapa finaalivastustaja Ranska. Toki välierässä Kroatiaa vastaan joukkueelta nähtiin poikkeuksellisen paljon vastahyökkäyksiä. Pelaaminen on rakennettu hyvin voimakkaasti suhteessa vastustajaan, joten onkin mielenkiintoista nähdä, millä valinnalla Scaloni lähestyy Ranska- ottelua.

– Argentiina tuo keskikaistoille pallollisessa vaiheessa reilun ylivoiman ja pitää laita-alueilla yhdet pelaajat tuottamassa uhkaa sekä venyttämässä kenttää. Joukkue haluaa korostetusti murtaa vastustajan blokkia keskeltä. Messin rooli pallollisessa vaiheessa roolissa korostuu – välillä käynnistämässä peliä ja välillä päättämässä sitä.

Supertähdet – Messi vs Mbappé

Qatarin MM-kisoihin oli ennätyksellisen lyhyt valmistautumisaika. Tämä on korostunut siinä, että puolustamisen organisointi on ollut paremmalla tasolla suhteessa hyökkäämisen organisointiin. On helpompi hajottaa kuin hallita. Argentiinalla ja Ranskalla on sellaiset yksilöt, jotka tuovat omalla toiminnallaan valtavasti lisäarvoa kollektiivin toimintaan. Lionel Messi sekä Kylian Mbappé pystyvät omalla toiminnallaan muuttamaan pelin kulkua merkittävästi.

Messi toimii enemmän pallossa ja vaikuttaa jokaiseen pelin vaiheeseen Argentiinan pelaamisessa, kun taas Mbappé saattaa olla pitkiäkin aikoja ilman palloa, mutta sen saadessaan pystyy kääntämään alivoimasenkin tilanteen omaksi eduksi ja Ranskan tehoiksi.

Yleisesti kisoissa kuljettamalla ohittaminen on vähentynyt. Messi sekä Mbappe ovat tässä poikkeuksia ja pystyvätkin tämän avulla tuomaan uuden lisän joukkueidensa pelaamiseen. Ison hyökkäysuhkansa takia molemmilla supertähdillä on vapautensa, joita muilla joukkueiden pelaajilla ei ole. Kumpikaan ei juuri osallistu joukkueen pallottomaan vaiheeseen. Heidän kävelystään on näissäkin kisoissa riittänyt puhetta.

Tietenkään kumpikaan joukkue ei pysty varautumaan vain näiden yksilöiden pysäyttämiseen, kun kenttä tulee olemaan täynnä huippupelaajia, joilla on myös ratkaisuvoimaa. On mielenkiintoista nähdä, millaiseksi ottelun kuva muodostuu. Ranska ei tule omaa pelaamistaan muuttamaan – blokissa odotetaan vastahyökkäyksiä. Argentiina on kuitenkin muovannut omaa pelaamistaan jokaiseen otteluun, jolloin tämä tuo myös finaalia odottaessa oman mielenkiintoisen asetelman.

Kuitenkin varmaa on se, että olemme yhden ikimuistoisen finaalin kynnyksellä.

