Pelastusalan naiset haluaisivat päästä häirinnästä eroon, mutta miehet ihmettelevät mistä on kyse – Marika Metsä-Tokila: ”Pistää vihaksi”

Seksuaaliseen häirintään pitäisi Pelastusalan Naiset ry:n mielestä paneutua entistä tarmokkaammin. Tilanne on parempi kuin vuosi sitten, jolloin Yle nosti asian esiin, mutta paljon on yhä tehtävää.

Pelastusalan naiset ry:n hallituksen sihteeri, Länsi-Suomen Pelastusalan liiton hälytysmuonitusvastaava Marika Metsä-Tokila on ollut mukana vapaapalokuntatoiminnassa vuodesta 1996 lähtien.

Ylen vuosi sitten verkkojutuissa esiintuomat lukuisat seksuaaliset häirintätapaukset pelastusalalla tulivat hänelle yllätyksenä.

– Se kyllä yllätti, kuinka yleistä se on. Mutta vielä enemmän yllätti pelastusalan miesten asenne. He vähättelivät näitä tapauksia ja ihmettelivät, että onko tämä nyt muka joku ongelma.

Metsä-Tokila sanoo, että etenkin sosiaalisessa mediassa ollut miesten kirjoittelu häirinnästä on saanut sapen kiehumaan.

– Pistää vihaksi, että tällainen on tätä päivää maassamme. Puhutaan, että Suomi on tasa-arvon edelläkävijä, mutta täällä on niin paljon näennäistä tasa-arvoa.

Pelko estää kertomasta

Viimeisen vuoden aikana pelastusalalla on yritetty torjua häirintää aiempaa paremmin: henkilöstöä on koulutettu, nimetty häirintäyhdyshenkilöitä ja luotu menettelytapoja häirinnän varalle.

Pelastusalan Naiset ry:n (siirryt toiseen palveluun) puheenjohtaja, pelastusylitarkastaja Mira Leinonen sanoo kuitenkin, että työ häirintäongelmien poistamiseksi etenee kangerrellen ja turhan hitaasti. Vuodessa on tapahtunut edistystä, mutta ei riittävästi.

– Tämä on iso savotta, mihin on ryhdytty. On sen verran iso laiva, että ei tämä sormia napsauttamalla käänny.

Leinonen sanoo, että yksi ongelmista on yksinkertaisesti siinä, että pelastusalalla työskentelevät eivät aina uskalla kertoa häirinnästä.

– On käynyt ilmi, että monet ovat pelänneet häirinnästä ilmoittamista. Pelätään seurauksia, esimerkiksi sitä, että ura tyssää siihen.

Mira Leinonen sanoo, että pelastusala yrittää kitkeä häirintää pois monin keinoin: ”Puuttumiselle on menettelyt ja vastuuhenkilöt olemassa niin pelastuslaitoksissa kuin sopimuspalokunnissakin.” Kuva: Matias Väänänen / Yle

Pelastusalan Naisten puheenjohtajan mielestä seksuaaliseen häirintään pitäisi puuttua entistä tarmokkaammin, sillä häirintä ilmentää koko alan käyttäytymiskulttuuria.

– Minä näen, että tämä on laajempi kysymys kuin miten naisia kohdellaan. Kysymys on siitä, miten me ylipäätään pelastusalalla kohtelemme toisiamme, ja seksuaalinen häirintä on yksi sen ilmentymä, Mira Leinonen sanoo.

Joka viides kohdannut häirintää

Kun naisten häirintä ja pelastusalan äijäkulttuuri nousi esiin vuosi sitten, Pelastusalan Naiset päätti tilata häirinnästä sopimuspalokunnissa opinnäytetyön. Sen pitäisi valmistua tammikuun lopulla.

Ennakkotietojen mukaan häirintä on varsin yleistä (siirryt toiseen palveluun). Joka viides kyselytutkimukseen vastanneista kertoi häirinnästä.

Opinnäytetyön tekijä, sosionomiopiskelija Lotta Kärkölä toivoo, että selvitys avaisi pelastusalalla silmiä.

– Pitäisi ensin hyväksyä, että häirintää tapahtuu, ennen kuin sille voidaan tehdä mitään. Keinoja ovat varhainen puuttuminen, ja puututaan oikeasti eikä hyssytellä ja paineta villaisella.

Lotta Kärkölä sanoo tutkimusta tehdessään törmänneensä siihen, että häirintäongelmaan puuttuminen on hankalaa, elleivät asenteet pelastusalalla muutu. Moni oli joutunut pettymään kerrottuaan tapahtuneesta häirinnnästä.

– Monia ei oltu uskottu. Heille oli vain sanottu, että tälläinen kuuluu palokuntahuumoriin, ja sitä kuuluu sietää.

Myös Marika Metsä-Tokila sanoo törmänneensä palokuntahuumoriin, muun muassa VPK:n pikkujouluissa.

– Se oli semmoista tissistä ja pepusta puristelua, epämukavaa. Kaikki eivät siinä kohtaa pysty sanomaan tai tekemään yhtään mitään. Itselläni kyllä siinä suu soi hetken aikaa.

Metsä-Tokilan mielestä pelastusalalla vallitsee miehinen ja vanhakantainen ajattelutapa. Hän sanoo useiden miesten olevan sitä mieltä, että naiset eivät palokunnissa pärjää, ja kohtelevat naisia sen mukaan.

– Osa heistä ei valitettavasti itse ymmärrä ollenkaan kohtelevansa naisia huonosti.

Marika Metsä-Tokila on ollut Pelastusalan Naiset ry:n hallituksessa yhdistyksen perustamisesta, eli vuodesta 2019 lähtien. Kuva: Marika Metsä-Tokilan arkisto

Pelastusalan Naisten puheenjohtaja Mira Leinonen toivoo, että seksuaalinen häirintä ja kaikenlainen huono kohtelu pelastusalalla ilmoitetaan nykyistä herkemmin.

– Kannustan tuomaan kaiken epäasiallisen kohtelun ilmi. Näitä ei missään tapauksessa saa lakaista maton alle, vaan näihin pitää puuttua, että saamme tästä alasta turvallisen.

Joulukuun alussa Pohjois-Karjalan pelastuslaitos julkaisi selvityksen, jonka mukaan 47 prosenttia kyselyyn vastanneista työntekijöistä oli kohdannut epäasiallista käytöstä. Pelastusalan Naisten puheenjohtaja Mira Leinonen sanoo, että luku oli hätkähdyttävä.

– Mielestäni se kertoo siitä, että pelastusalan organisaatiokulttuuri on muodostunut sellaiseksi, että kaikenlaista huonoa käytöstä ja seksuaalista häirintää on katsottu läpi sormien.

Samanlaisen kammokokemuksen Leinonen sanoo saaneensa myös vuosi sitten, kun sopimuspalokunnan kyselytutkimuksen alustavia tuloksia julkaistiin ensimmäisen kerran: seitsemän ilmoitti joutuneensa toisen palokuntalaisen raiskaamaksi ja 21 prosenttia kertoi joutuneensa seksuaalisen häirinnän kohteeksi.

– Se shokeerasi itseäni, kun meillä arvot ovat ammatillisesti, inhimillisesti ja luotettavasti, että palokunnassa ei ole kohdeltu omaa kollegaa näiden arvojen mukaisesti. Kyllä se järkytti.

Toimenpiteitä tarvitaan

Kaikki tämän jutun haastateltavat, Marika Metsä-Tokila, Lotta Kärkölä ja Mira Leinonen sanovat itsekin joutuneensa palokuntatoiminnassa seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Kaikilla on tapahtuneesta jo pitkä aika.

Ainoastaan Mira Leinonen sanoo vieneensä asian eteenpäin virallisia kanavia pitkin.

– Siitä on kymmenen vuotta, silloin maailma oli erilainen. Kyllähän se silloin hätkähdytti, että tein ilmoituksen asiasta.

Pelastusalan Naisten tilaaman opinnäytetyön pitäisi valmistua kuukauden kuluttua. Leinonen toivoo, että se antaisi viimeisen kipinän häirinnän kitkemiseen pelastusalalla ja rohkaisisi häirinnän kokeneita kertomaan tapahtuneesta eteenpäin.

– Toivon, että selvitys herättää ja kannustaa toimenpiteisiin, ja tuo myös työkaluja, mitä tälle asialle voitaisiin tehdä. Selvityksen ei ole tarkoitus shokeerata vaan tuoda tietoa.

Samoilla linjoilla on myös opinnäytetyötään valmisteleva Lotta Kärkölä.

– Täytyy olla huolestunut nykytilasta, ja toimenpiteitä tarvitaan ihan valtakunnallisesti.

Mira Leinonen sanoo, että koko pelastusalan kannalta olisi tärkeää päästä häirinnästä eroon.

– Täytyy jatkaa työtä tämän ilmiön poistamiseksi toimialalta, koska tämä on asia, joka saa ihmiset vaihtamaan työpaikkaa tai harrastustoimintaa.

Voit keskustella aiheesta torstaihin 29. joulukuuta kello 23 asti.