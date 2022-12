EU pääsi sopuun päästökauppajärjestelmän uudistamisesta

EU:n neuvottelijat pääsivät sunnuntain vastaisena yönä sopuun päästökauppajärjestelmän uudistamisesta. Asiasta kertoivat EU:n puheenjohtajamaa Tšekki ja Eurooppa-neuvosto.

Perjantaina alkaneet neuvottelut kestivät yli 30 tuntia.

– Sopimus (...) antaa meille mahdollisuuden saavuttaa ilmastotavoitteet talouden tärkeimmillä sektoreilla varmistaen samalla, että heikoimmassa asemassa olevat kansalaiset ja mikroyritykset saavat tosiasiallista tukea ilmastosiirtymässä, sanoi Tšekin ympäristöministeri Marian Jurečka lausunnossaan.

Päästökauppa laajenee meriliikenteeseen

Neuvottelijat päättivät nostaa päästökauppajärjestelmän piiriin kuuluvien alojen päästövähennystavoitetta 62 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Nykyisellään EU:n päästökaupan piiriin kuuluu suurteollisuus ja energiantuotanto. Uudistuksena mukaan otetaan meriliikenteen päästöt.

Tieliikenteen ja rakennusten lämmityksen päästöille perustetaan erikseen oma päästökauppa, ympäristöministeriö kertoo tiedotteessaan.

Ilmaiset päästöoikeudet

Sopu löytyi myös aikataulusta, jonka mittaan teollisuuden ilmaisista päästöoikeuksista aiotaan asteittain luopua.

Tarkoituksena on perustaa myös sosiaalinen ilmastorahasto, joka auttaa heikossa taloudellisessa asemassa olevia kotitalouksia ja pienyrityksiä selviytymään hintavaikutuksista, joita päästökauppajärjestelmästä syntyy.

Sopimus on vielä hyväksyttävä virallisesti EU-parlamentissa ja Eurooppa-neuvostossa.

Päästökauppajärjestelmä on keskeinen osa EU:n jättimäistä ”Fit for 55” -ilmastopakettia, jonka tarkoitus on kiristää unionin päästövähennyksiä 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

