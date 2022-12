Mielenterveyspalvelut sakkaavat kaikilla tasoilla – Sanna Lassilan terapia alkoi kahden vuoden etsinnän jälkeen: ”Nyt suunta on hyvä”

Esimerkiksi Lapissa psykiatrian hoitotakuun rajat paukkuvat ja myös matalan kynnyksen palvelut ovat ruuhkautuneet. Nuorisotyöntekijöitä on pyydetty jonossa jumittavien nuorten avuksi.

Mielenterveysongelmien valtava kasvu yhdessä kroonisen raha- ja työntekijävajeen kanssa tarkoittaa, että hoitotakuu ei läheskään aina toteudu. Alle 23-vuotiaille on luvattu hoitoa kolmessa kuukaudessa, mutta Lapin sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian jonossa 26 nuorta oli odottanut yli määräajan, kun tilanne alkusyksyllä tarkistettiin.

Myös lasten- ja nuorten psykiatriassa muut kuin kiireisimmällä lähetteellä tulleet joutuvat joskus odottamaan apua kohtuuttoman pitkään. Psykiatrian vastaava ylilääkäri Antti Alaräisänen on selvittänyt tilannetta niin Valviralle kuin aluehallintovirastolle.

– Pisimmät jonot ovat erityistutkimuksiin, kuten neuropsykiatristen häiriöiden selvittelyyn. Pahin mihin olen törmännyt, oli yli vuoden odotus neuropsykiatrisiin tutkimuksiin.

Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut ylilääkärin mukaan vetävät, mutta nuorisotyössä tilanne näyttää toiselta. Etsivää nuorisotyötä Lapissa koordinoivan Tero Raution mukaan nuorisotyöntekijät kertovat ruuhkista myös niissä kunnissa, joissa aiemmin pääsi kertomaan murheistaan muutamassa päivässä.

– Kaksikin viikkoa on nuorelle todella pitkä aika, kun se hätä on juuri nyt.

Rautio kertoo, että mielenterveyspalveluista ja kouluterveydenhuollosta onkin otettu yhteyttä nuorisotyöntekijöihin ja toivottu heidän kannattelevan jonoissa jumittavia nuoria.

– Sanomme nuorelle, että hei se aika on jo kahden viikon päästä ja voimme tavata tässä sillä välin. Sinun ei tarvitse jäädä yksin.

Rovaniemen kaupungin etsivä nuorisotyöntekijä Tero Rautio kertoo, että nuorisotyöntekijöitä on pyydetty mielenterveyspalveluihin jonottavien nuorten tueksi. ”Tuemme tietysti, mutta hoitoa se ei korvaa”, Rautio toteaa. Kuva: Antti Mikkola / Yle

“Aina arvio ei mene nappiin”

Aina kyse ei ole ajan puutteesta, vaan siitä että avun tarvetta ei nähdä.

Lappilainen Emma (nimi muutettu yksityisyyden suojaamiseksi) päätyi keskussairaalan päivystykseen sen jälkeen kun tyttärensä hallitsemattoman raivokohtauksen vallassa tavannut äiti oli tilannut ambulanssin. Emmalla oli ollut pitkään keskittymisvaikeuksia, mutta pandemia-aikana vointi oli pahentunut pakko-oireiksi ja arkea raskaasti rajoittaneeksi ahdistukseksi. Emma tapasi hoitajia säännöllisesti, mutta ei halunnut käyttää lääkkeitä eikä koulunkäynti enää onnistunut.

Äiti kertoo tyttären usean tunnin odotuksen päätyneen muutaman minuutin tapaamiseen yleislääkärin kanssa. Kun vastaukset kysymyksiin itsetuhoisuudesta ja harhoista olivat kielteisiä, Emma lähetettiin kotiin. Äidin soittopyyntöön ei päivystyspoliklinikalta vastattu.

Huolen täyttämän äidin ja ahdistuneen tyttären pettymys oli yhteinen.

– Oli sydäntäsärkevää, kun hän sanoi kyyneleet silmissä, että ensihoitajien mukaan lähtiessä tuntui hetken siltä, että ehkä tästä olisi apua, äiti kertoo.

Ylilääkäri Antti Alaräisäsen mukaan päivystävien yleislääkärien apuna on päivisin psykiatrisia sairaanhoitajia, jotta sairaalahoitoa tarvitsevat potilaat osattaisiin seuloa. Aina arvio ei mene nappiin, Alaräisänen toteaa.

Täysi-ikäisten perään ei soitella

Voimaton ja ahdistunut Emma perui tapaamisia hoitajan kanssa eikä juuri jaksanut kotioven ulkopuolelle. Pitkään voimia kerättyään hän soitti varatakseen uuden ajan. Emmalle ilmoitettiin, että hoitosuhde on purettu, koska yksi ajanvaraus oli jäänyt asianmukaisesti perumatta.

Emma oli siirtynyt täysi-ikäistyttyään aikuispuolelle ja otteet olivat sen mukaisia.

– Ehkä resurssipulankin vuoksi asenne on se, että perään ei soitella. Ajattelen, että mielenterveysasiakkaiden suhteen tuo on kestämätöntä eikä siihen ole varaa etenkään nuorten kanssa, Emman äiti toteaa.

Rovaniemeläisellä nuorisotalo Mondella pelataan toisinaan Terapia-peliä. THL:n mukaan yli viidesosa 18-22-vuotiaista lappilaisnuorista sai hoitoa mielenterveysongelmiin vuonna 2020. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Nuorten mielenterveyspalveluissa huolenpitoa oli paljon ja monet psykiatrit pitävätkin 18:aa vuotta perin huonona ikärajana. Joissain sairaanhoitopiireissä siirtymä tapahtuu vasta parinkympin jälkeen, mikä Alaräisäsestä kuulostaa järkevältä.

– Meillä pari vuotta sitten tehty ikärajaratkaisu perustui ihan siihen että nuorisopsykiatrian poliklinikalla lähetemäärät kasvoivat niin paljon, ettei niihin pystytty vastaamaan. Sehän oli hölmöläisen peitonjatkamista, nyt ongelmat ovat aikuispuolella, Antti Alaräisänen toteaa.

Lähetemäärät tuplaantuivat muutamassa vuodessa

Kaiken takana on tietysti raha. Mielenterveyspalvelujen osuus kaikista terveydenhuoltomenoista on kutistunut samaan aikaan kun mielen ongelmista johtuvat sairauslomat ja työkyvyttömyyseläkkeet ovat lisääntyneet ennennäkemättömästi.

Lapin sairaanhoitopiirissä psykiatrian lähetteitä kirjoitettiin viime vuonna yli kaksi kertaa enemmän kuin kolme vuotta aiemmin. Iso osa oli ADHD-epäilyjä.

Hyvinvointialueella on pian valta päättää, mihin rajalliset rahat käytetään.

– Tämän tilanteen täytyy parantua. Hoitoon on kertakaikkisesti päästävä nopeammin, Alaräisänen sanoo.

Psykiatrian ylilääkäri Antti Alaräisänen kertoo, että ADHD-epäilyjen määrä on kasvanut niin paljon, että rajaa tutkimukseen pääsyssä on pakko pitää korkealla. Noin puolet tutkituista saa ADHD-diagnoosin. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Mielenterveyspalveluihin on esitetty kymmentä uutta sairaanhoitajan virkaa, joista aluevaltuusto päättää maanantaina. Jos peruspalvelut parantuvat, lähetteet psykiatrian poliklinikalle todennäköisesti vähenevät. Sitä on pakko tavoitella siksikin, että psykiatrin virkojen täyttö on vaikeaa niin Lapissa kuin muualla. Esimerkiksi lastenpsykiatria ei Lapin keskussairaalassa ole virassa vuodenvaihteen jälkeen.

Hoitotakuun toteutuminen ensi vuoden tavoite

Palveluja ostetaan yksityiseltä puolelta, jonne moni on vaihtanut, Alaräisänen mukaan tukalien työolojen vuoksi.

Emman äiti kertoo hyvin tuntemastaan nuoresta miehestä, joka sai yksityiseltä puolelta nopeasti lähetteen psykiatrilta, jonka vastaanotolle olisi julkisella puolella pitänyt odottaa useampia kuukausia. Tutkimukseen pääsy kesti kuitenkin puoli vuotta ja jatkotutkimusta nuorukainen on nyt odottanut lähes yhtä kauan.

Jonoja on ostopalveluiden avulla ja omin toimin saatu Alaräisäsen mukaan tänä vuonna kuitenkin purettua ja tilanne on pikkuhiljaa parantumassa.

– Kova pyrkimys on, että ensi vuonna ollaan tilanteessa, että hoitotakuu pitää, Alaräisänen toteaa.

Emma on päässyt takaisin hoidon piirin ja harkitsee lääkityksen aloitusta. Terapiaan pääsyä pitää kuitenkin odottaa vielä pitkään. Edessä on pitkä tie, mutta tunnelma juuri nyt on varovaisen toiveikas.

