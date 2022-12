Yksi kaikkien aikojen MM-finaaleista! Katso, kuinka Ranskan pelaajan takapuoli ja Messi olivat ratkaista kullan, mutta mestarimaalivahti nousi taas sankariksi

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Argentiina juhlii jalkapallon miesten MM-kultaa. Se kaatoi huikaisevassa MM-loppuottelussa Ranskan rangaistuspotkukilpailun turvin 4–3 (rp. 4–2).

Kovatasoiseksi odotettu finaali tarjoili enemmän dramatiikkaa kuin kukaan olisi voinut uskoakaan. Argentiina vei avausjakson, kun taas Ranska nousi tasoihin toisella jaksolla kolmen minuutin tehohetkellä.

Jatko-ottelu ja rangaistuspotkukilpailu tarjoilivat ämpärikaupalla lisää jalkapalloherkkua.

Yle Urheilun jalkapalloasiantuntija Jonne Kunnas purkaa tässä jutussa ottelun avainhetket.

Argentiinan 1. puoliajan pelisuunnitelman osalta avainpelaajaksi nousi vasemmalla laidalla viilettänyt Angel Di Maria. Kokenut hyökkääjä pakotti jatkuvasti Ranskan oikean laidan pelaajat varpailleen, hankki avausmaaliin johtaneen rangaistuspotkun ja viimeisteli itse 2–0-osuman.

Erityisen vaikeaan tilanteeseen joutui Ranskan laitapelaaja Ousmane Dembele. Nopean ranskalaisen vahvuudet ovat hyökkäyssuuntaan, mutta Di Maria ajoi hänet ongelmiin puolustussuunnassa.

– Di Marian kyky ohittaa antoi Argentiinalle selkeän edun. Hänen kaltaisiaan pallon kanssa vastustajia ohittavia pelaajia ei turnauksessa ollut edes montaa. Sitä palveli erityisesti Argentiinan valinta pitää jatkuvasti kaksi pelaajaa aivan sivurajoilla. Se vaikeutti todella paljon Ranskan mahdollisuuksia puolustaa heitä vastaan, Kunnas avaa.

Rangaistuspotkutuomio oli Kunnaksen mielestä vähintäänkin kyseenalainen.

– Ohitus oli hieno suoritus, mutta oliko tilanne lopulta pilkku? Kontakti tilanteessa oli, mutta se oli todella kevyt ja selkein osuma tapahtui Di Marian jo kaatuessa. VAR-tarkastus olisi sopinut tilanteen luonteeseen, hän pohtii.

Alla olevalta videolta voit katsoa, mitä Ylen studiossa pohdittiin rangaistuspotkusta.

Ranska joutui reagoimaan haasteisiin. Ensin puolustuslinjasta Jules Kounde joutui siirtymään laitaan auttamaan Dembeleä. Kun hän veti Ranskan kenttätasapainoa edelleen haastavampaan suuntaan, oli päävalmentaja Didier Deschampsin edessä vaikea paikka. Deschamps vaihtoi ottelun 40. peliminuutilla Dembelen ja kärkensä Olivier Giroudin pois, kentälle tulivat Randal Kolo Muani ja Marcus Thuram.

Di Maria pääsi puolestaan vaihtoon juhlittuna sankarina pelattuaan 64 minuuttia. Kaikki kuitenkin kääntyi toisella jaksolla, vain vajaassa kolmessa minuutissa.

Viidellä syötöllä pakka auki

Argentiinan toinen maali oli viiden syötön oppikirjamaali, millä se avasi Ranskan puolustuksen ja painui karkumatkalle. Nahuel Molina, Lionel Messi, Alexis Mac Allister, Julian Alvarez ja maalin iskenyt Di Maria toimivat saumattomasti Argentiinan maalissa.

– Argentiina irrotti maalissa pelaajat täydellisesti linjoistaan. Kannattaa huomioida Mac Allisterin syöttö ja liike. Hän löytää Messin, joka pystyy siirtämään pallon eteenpäin täydellisellä rytmillä. Sillä, että Messi malttoi hetken pysäyttää pallon liikettä, hän veti taas pelaajia lähemmäs itseään ja poispäin puolustussuunnasta, Kunnas avaa.

– Alvarez, Mac Allister ja Di Maria saavat käytettyä epätasapainon hyödykseensä. Ranskan pelaajat joutuvat jatkuvasti irtoamaan myöhässä, mikä avaa jatkuvasti lisää tilaa, hän päättää.

Voit katsoa maalin taktisesta kuvakulmasta avattuna alta.

Mbappe ja ne vajaat kaksi minuuttia

Toisen jakson alussa harva olisi uskonut, että Ranska kampeaa itsensä finaalissa tasoihin.

Siihen kaivattiin kuitenkin lopulta vain alle kaksi minuuttia.

Kun varsinaista peliaikaa oli vain reilut kymmenen minuuttia jäljellä, Ranskan Kolo Muani voitti juoksupallotilanteen Argentiinan topparia Nicolas Otamendia vastaan. Kolo Muani pääsi puolittain karkumatkalle ja Otamendi joutui kaatamaan tämän rangaistusalueella. Tilanteesta puhallettiin ottelun toinen rangaistuspotku.

Kylian Mbappe otti rangaistuspotkuvastuun ja ampui kavennusmaalin maalivahti Emi Martinezin käsien kautta alakulmaan.

Vain vajaa minuutti kavennuksesta, Mbappe ja Marcus Thuram taituroivat Ranskan tasoihin.

Voit katsoa maalin taktisesta kuvakulmasta avattuna alta.

– Tämä on juuri se juttu, missä Ranska on hyvä. Kingsley Comanin riisto on erinomainen ja hän luo sen kuljetuksen jälkeen tilaa toisille. Adrien Rabiot näkee hienosti Mbappen, juuri siellä, missä hän on parhaimmillaan. Tuo on Mbappen paikka, jossa hän viihtyy, asiantuntija Kunnas kertoo.

– Thuramin ja Mbappen syöttöseinä on upea, mutta Mbappen viimeistely volley-laukauksella on aivan uskomaton.

Käsittämätön jatko-ottelu

Jatko-ottelusta kehkeytyi käsittämätön näytelmä. Argentiinalla oli hetken vahva ote maailmanmestaruudesta, mutta Kylian Mbappe nosti Ranskan tasoihin viimeistelemällä toisen rangaistuspotkumaalinsa ja samalla hattutempun täyteen.

Argentiina iski siis ensin jatko-ottelussa. Enzo Fernandez, Lionel Messi ja Lautaro Martinez pelasivat syöttökolmion, joka vapautti Martinezin yksin läpi. Ranskan maalivahti Hugo Lloris torjui Martinezin vedon, mutta Messi siirsi irtopallon maaliin. Vaikka ranskalaispuolustus siivosi pallon viivan tuntumasta, ehti koko pallo maaliin.

Maalin jälkeen ennätettiin jännittää sitä, oliko osuma paitsio. Tilanne oli tiukka, mutta puoliautomaattinen paitsiojärjestelmä osoitti, että Ranskan toppari Raphael Varane oli alimpana. Varanen takapuoli jäi samalla ruumiinosaksi, joka ratkaisi, ettei Martinez ollut paitsiossa Messin syötön lähtiessä.

Näet paitsiotilanteen ratkaisseen tarkastuksen alla olevalta videolta.

Ranska ei luovuttanut, vaan puski päälle. Lopulta se kannatti. Kylian Mbappen laukaus kolahti rangaistusalueella vedon peittoa yrittäneen Gonzalo Montielin kyynärpäähän. Pallo vietiin taas rangaistuspilkulle ja Mbappe vei kamppailun maalillaan loppuottelun kaiken draaman arvoisesti rangaistuspotkukilpailuun. Mbappesta tuli samalla toinen miesten jalkapallon MM-loppuottelussa hattutempun tehnyt pelaaja, ensimmäinen sitten vuoden 1966 ja Englannin Geoff Hurstin.

36 vuoden odotus päättyi

Rangaistuspotkukilpailu päätti lopulta Argentiinan 36 vuoden odotuksen. Jatko-ottelun tasoituksen tuoneen pilkun aiheuttanut Montiel ampui ratkaisevan rangaistuspotkun sisään ja argentiinalaiset puhkesivat onnen kyyneleisiin. ”La Tercera”, kolmas maailmanmestaruus, oli viimein taivaansinivalkoisten.

– Pilkkujen osalta maalivahti Martinez nousi jälleen esiin. Äärettömän vahva torjuntatyöskentely, mutta myös henkisen pelin dominointi oli kovalla tasolla. Laadukkaat pilkut, mutta varsinkin Martinezin torjuntatyöskentely nousi ratkaisevaksi, Kunnas kuvailee.

Kunnas yritti ottelun päätyttyä tiivistää ajatuksiaan hurjasta finaalista.

– Tämä oli yksi kaikkien aikojen finaaleista, Kunnas aloittaa.

– Argentiina pystyi kontrolloimaan lähes koko ottelua omalla pallollisella pelaamisellaan. Laita-alueiden ylivoimat ja varsinkin Di Marian rooli tilanteiden luojana oli alussa tärkeää. Vastaavasti myös hyökkäyksen valvonta ja sen tasapaino oli avainasemassa, jotta Argentiina pystyi käynnistämään vastaprässin ja estämään Ranskan vaaralliset vastahyökkäykset.

Jonne Kunnaksen mukaan Ranska nousi vaihtojensa, laadukkaiden vastahyökkäysten sekä prässinsä muokkaamisen kautta Ranska nousi vielä tasoihin. Silti, supertähdet nousivat lopulta taas esiin.

– Tiukimmassa paikassa Messin lisäksi varsinkin Mbappe nousi esiin, hän päättää.

Maalikooste: Argentiina–Ranska 3–3 (4–2 rp.)