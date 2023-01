Sittemmin elämä on ehtinyt edetä. Eevalla ja Oliverilla on kaksi lasta, 1-vuotias poika Abel ja kuukauden ikäinen vauva. Oliver on juuri palannut kouluun opiskelemaan puusepän tutkintoaan loppuun, ja Eeva hoitaa lapsia kotona. Oliver haaveilee teknisen työn opettajan ammatista. Elämä on rauhallista ja onnellista.