Oululainen autoalan toimija Wetteri ostaa Suomessa suurena autonmyyjänä tunnetun Autotalo Hartikaisen

Kokonaiskauppahinta on noin 34,4 miljoonaa euroa. Kilpailuviraston on vielä hyväksyttävä kauppa. Joensuulaisen E. Hartikaisen automyynti on ollut noin 5 500 auton vuositasoa.

Wetteri Oyj listautui Helsingin pörssiin viime viikolla.Oulussa järjestetyssä kellonsoittoseremoniassa yhtiö sai avata päivän kaupankäynnin soittamalla pörssin kaupankäyntikelloa 15. joulukuuta. Kuva: Emilia Pakkala