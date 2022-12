Narsistinen trolli vai nerokas liikemies? Elon Muskista liikkuu monia mielipiteitä, ja nyt häntä verrataan Trumpiin – tämä juttu kertoo syyt

Hiljattain Wired (siirryt toiseen palveluun) -aikakauslehden päätoimittaja Gideon Lichfield teki hätkähdyttävän huomion.

50-vuotiaalla miljardööri Elon Muskilla ja 76-vuotiaalla Yhdysvaltain ex-presidentillä Donald Trumpilla on paljon yhtäläisyyksiä.

Kumpikin on aiheuttanut lukuisia kohuja somepäivityksillään lyhyessä ajassa, Musk Twitterin omistajana ja Trump aloittaessaan Valkoisessa talossa.

– Jälleen narsistinen trolli estää mahdollisuuttamme käydä järkevää keskustelua, päätoimittaja Lichfield kirjoittaa.

Lopuksi Lichfield tekee johtopäätöksen: Twitterin omistaja Elon Musk ”trumpistuu”.

Vuonna 2017 ensimmäisinä kuukausina Trumpin virkaanastujaisten jälkeen toimittajat olivat vaikean tehtävän edessä: Kuinka suhtautua populistisiin viesteihin, joita Valkoisen talon johtaja päästelee niin suustaan kuin sosiaalisessa mediassakin?

Media ei voinut jättää viestejä huomioimatta kirjoittajan aseman vuoksi, olihan kyse Yhdysvaltain presidentistä.

Nyt tilanne näyttää toistuvan.

Miljardööri Elon Musk solmi kaupat Twitteristä lokakuun lopulla. Sen jälkeen hän on esiintynyt toistuvasti mediassa kohujen saattelemana. Kuva: Carina Johansen/ EPA

Kun miljardööri yhtenä päivänä ilmoittaa sulkevansa häntä kritisoivien toimittajien tilejä, toisena julkaisee yöpöydästään (siirryt toiseen palveluun) kuvan, jossa näkyy leikkiaseita ja kolmantena jakaa äärioikeiston (siirryt toiseen palveluun) symboliksi nousseen Pepe the Frog -meemin, toimittajat eivät voi jättää sisältöä huomioimatta, median itsensä mukaan Muskin aseman vuoksi.

Jyväskylän yliopiston journalistiikan apulaisprofessori Turo Uskali näkee kuitenkin Trumpissa ja Muskissa olennaisen eron.

Trumpilla oli poliittista valtaa Yhdysvaltain presidenttinä ollessa. Muskilla on ainoastaan rahaa ja valtaa päättää, kuka saa olla Twitterissä.

Muskin vaikutusvalta siis perustuu median mielikuviin siitä, että Twitterin omistaja on vaikutusvaltainen henkilö.

– Journalismissa pitäisi himmailla Muskin tviittien uutisoinnissa. Trump näytti, kuinka helppo uutismediaa on käyttää hyväkseen. Nyt näyttää siltä, että Musk haluaa huomiota ja on siksi hankkinut itselleen megafonin, johon huutaa.

Uskali sanoo, että esimerkiksi ex-presidentti Barack Obamalla on Twitterissä edelleen enemmän seuraajia kuin Muskilla tai Trumpilla.

Sananvapaus puhuttaa yhä rapakon takana

Amerikkalainen Atlantic-lehti (siirryt toiseen palveluun) kuvailee, että miljardööri on ajautunut toimittajien kanssa eräänlaiseen viha-rakkaussuhteeseen.

Osapuolet tavoittelevat avointa keskustelualustaa, mutta yhteisymmärrys sananvapauden merkityksestä puuttuu.

Uskalin mukaan Muskin huonosti valmistellut päätökset ja kriittisten äänien mielivaltainen estäminen Twitterissä kertovat vain siitä, että Musk ei itsekään ole sisäistänyt sananvapauden merkitystä.

Muskin mielestä salaliittoteoriat, yllyttäminen väkivaltaan, tappouhkaukset ja vihapuhe kuuluvat sananvapauden piiriin.

Kuitenkin heti, kun Muskin oma turvallisuus oli vaakalaudalla sananvapauden takia, miljardööri oli valmis muuttamaan lennosta Twitterin sääntöjä.

Sananvapauden nimissä Musk myös palautti Trumpin Twitter-tilin marraskuussa, vaikka Trumpin tviittien on tulkittu ihannoivan väkivaltaa ja rohkaisevan väkivaltaisiin tekoihin.

Kuva hyökkäyksestä Yhdysvaltain kongressiin 6. tammikuuta 2021. Twitter sulki Trumpin tilin pian kongressitalon valtausyrityksen jälkeen. Kuva: lev radin / Alamy/All Over Press

Musk puolusti Trumpia niin kutsuttujen Twitter-paljastusten yhteydessä. Muskin mukaan (siirryt toiseen palveluun) Trump ei rikkonut alustan sääntöjä, vaan Twitter päätyi estämään tilin aktivistien painostuksen seurauksena.

Tuliko Obaman kannattajasta äärioikeiston äänitorvi?

Joulukuussa Musk on jakanut somessa aktiivisesti sähköpostiviestejä ja Twitterin sisäisiä asiakirjoja. Dokumenttien mukaan Twitterin työntekijät laativat salaa ”mustia listoja” ja rajoittivat republikaanipoliitikkojen näkyvyyttä vuoden 2020 presidentinvaalien alla.

Twitter-paljastuksista on uutisoinut erityisesti konservatiivien äänitorvena pidetty Fox-kanava (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan paljastukset ovat kiusallisia demokraateille.

New York Magazine (siirryt toiseen palveluun) -lehden Erik Leviz kirjoittaa, että Muskin poliittiset näkemykset ovat muuttuneet hiljattain.

Aiemmin Musk tunnettiin miehenä, joka rahoitti demokraattien Barack Obaman presidenttikampanjaa.

Nyt hänestä on kuoriutunut konservatiivi, joka haluaa taistella yhteiskunnallista epäoikeudenmukaisuutta vastustavien ryhmien kanssa.

Levizin mukaan Muskin poliittisia näkemyksiä ohjaavat myös tämän liiketoimintapyrkimykset.

The New York Timesin (siirryt toiseen palveluun) mukaan Trumpille ja Muskille on yhteistä se, että he arvostavat demokraattisen puolueen sitoutumista julkisiin investointeihin, jotka ovat auttaneet liikemiesten yrityksiä. Työntekijöiden oikeudet, ammattiliitot ja veronmaksu taas näyttävät kauhistuttavan molempia.

Donald Trump kampanjoimassa lokakuussa Pennsylvaniassa. Kuva: Jim Lo Scalzo / AOP

2010-luvulla Yhdysvaltain demokraattinen puolue tuki voimakkaasti vihreää siirtymää, mikä oli sähköautoja tuottavalle Teslalle eduksi.

Vuonna 2020 alkanut pandemia kuitenkin synnytti Muskin ja demokraattien välille kinaa.

Musk ei hyväksynyt sitä, että Kalifornian hallinto käski sulkea Teslan tehtaan osavaltiossa koronaepidemian aikana.

Musk kutsui päätöstä fasistiseksi (siirryt toiseen palveluun) ja siirsi Teslan pääkonttorin konservatiivienemmistöiseen Texasiin.

Lisäksi Musk ajautui riitaan presidentti Joe Bidenin kanssa, kun Yhdysvaltain hallinto jätti (siirryt toiseen palveluun) Teslan kutsumatta sähköajoneuvoja koskevaan kokoukseen Valkoisessa talossa.

The New York Timesin (siirryt toiseen palveluun) analyytikko Jeremy Peters ei pidä Muskia republikaanina, vaan antidemokraattina. Petersin mukaan Muskia ei voi pitää konservatiivina, koska tämä kumartaa Kiinan teollisuudelle ja johtajalle Xi Jinpingille.

Jyväskylän journalistiikan apulaisprofessori Turo Uskali näkee, että Twitterin omistajan poliittiset näkemykset muuttuvat nopeammin kuin Trumpilla. Tämä näkyy myös Twitterin politiikassa

– Musk saattaa tehdä päätöksiä ja pyörtää ne seuraavana päivänä. Hänen viestintänsä ovat todella sekavia. Vaatii journalisteilta eettistä harkintaa päättää, mitkä asiat ovat uutisoimisen arvoisia, Uskali toteaa.

13. joulukuuta Musk jakoi lyhyeen tviittiin, jossa oli sana ”seuraa” ja valkoista kania esittävä emoji-merkki.

Tviitti synnytti heti kohun uutismediassa, koska se tulkittiin äärioikeiston suosiman salaliittoteorian Qanonin kannattajien symboliksi.

Kulttuurissa, kuten Liisa Ihmemaassa -teoksessa ja elokuva Matrixissa, valkoinen kani symboloi ”laskeutumista kaninkoloon”.

Quanonin piireissä seuraaminen kaninkoloon tarkoittaa taas vihkiytymistä salaliittoteorian kannattajaksi.

Laatulehti The Washington Post (siirryt toiseen palveluun) syytti Muskia flirttailusta amerikkalaisen äärioikeiston kanssa ja tulkitsi, että Qanon-liikkeen kannattajat ovat ottaneet uudeksi johtajakseen Elon Muskin.

31.7. 2018 Vaalitilaisuuden yleisössä joukko ihmisiä pitää esillä kylttejä, joissa lukee "We are Q" eli "Me olemme Q". Kuva: Paul Hennessy / Alamy / AOP

Muskista tuli kiusaaja

New York Magazine -lehden Leviz kirjoittaa, että viimeisten kahden vuoden aikana Musk on alkanut antaa yhä enemmän näkyvyyttä äärioikeistolaisille tileille, joiden ainoa tarkoitus on provosoida ja luoda eripuraa.

Musk on myös omaksunut tämän tavan omassa viestinnässään.

Musk on muun muassa liittynyt kiusaamaan demokraatteja, seksuaalivähemmistöjä (siirryt toiseen palveluun) ja Twitterin entisiä työntekijöitä (siirryt toiseen palveluun).

Naamiaisasuun pukeutunut Elon Musk 31.10. huippumalli Heidi Klumin Halloween-juhlissa New Yorkissa. Musk käytti aktiivisesti Twitteriä asujensa esittelyyn, mutta pyrki välttelemään mediaa. Kuva: Stephen Lovekin / AOP

Vaikka Muskin yksittäiset tviitit saattavat kirvoittaa epäilyjä miljardöörin poliittisten näkemysten kallistumisesta oikealle, Twitterin politiikka äärioikeistolaisten näkemysten avoimia ilmentymiä kohtaan ei ole toistaiseksi muuttunut.

Esimerkiksi joulukuun alussa Twitter sulki rap-artisti Kanye Westin tilin toistamiseen natsisymbolin esittämisen takia. Lokakuussa tili oli poistettu juutalaisvastaisen tviitin vuoksi.

Lähteet: Reuters, AP

