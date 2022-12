Ruotsin korkein oikeus esti turkkilaistoimittajan luovuttamisen Turkkiin

Oikeuden mukaan luovutukselle on useita esteitä. Turkki on vaatinut Ruotsilta kymmenien ihmistä luovuttamista maan Nato-jäsenprosessin aikana.

Ruotsissa korkein oikeus on estänyt turkkilaisen toimittajan luovuttamisen Turkkiin. Asiasta uutisoi Ruotsin yleisradioyhtiö SVT (siirryt toiseen palveluun).

SVT:n mukaan kyse on toimittaja Bülent Kenesista.

Turkki on vaatinut miehen luovuttamista Turkkiin, koska se epäilee, että hän on kuulunut niin sanottuun Gülen-liikkeeseen ja osallistunut vuoden 2016 vallankaappausyritykseen.

– Totta kai olen iloinen. Mutta päätös oli odotettu, Kenes kertoo SVT:lle.

Kenes toimi päätoimittajana englanninkielisessä Today's Zaman -lehdessä, joka lakkautettiin epäonnistuneen vallankaappausyrityksen jälkeen.

Korkein oikeus kertoo tänään julkaisemassaan tiedotteessa, että luovutukselle on useita esteitä. Niihin kuuluvat muun muassa se, että vaatimus kaksoisrangaistavuudesta ei täyty, kertoo tuomari Petter Asp tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Kaksoisrangaistavuudella tarkoitetaan vaatimusta siitä, että teko on säädetty rikokseksi sekä siellä, missä siitä on tarkoitus tuomita rangaistus, että siellä missä kyseinen teko on tehty.

Korkein oikeus kertoo lisäksi, että Kenesille on aiemmin myönnetty pakolaisasema, sillä hänen poliittiset mielipiteensä aiheuttavat hänelle vaaran Turkissa.

– On olemassa riski, että häntä vainotaan hänen poliittisten mielipiteidensä takia. Tästä syystä luovutus ei ole mahdollinen, kertoo tuomari Asp tiedotteessa.

Asp oli yksi korkeimman oikeuden tuomareista, joka oli tekemässä päätöstä.

Turkki on vaatinut Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenhakemusprosessien aikana erityisesti Ruotsilta viime kuukausien aikana useiden kymmenien terroristeina pitämiensä kurdien palauttamista Turkkiin.

Korkeimman oikeuden lausunto merkitsee sitä, että Ruotsin hallitus, joka tekee lopullisen päätöksen asiassa, ei voi suostua luovutuspyyntöön, oikeus toteaa tiedotteessa.

Lähde: AFP