Saamelaislasten lempijoululaulussa pelottava staalo uhkaa imaista veret – saamenkielisillä joululauluilla on melko lyhyt historia

Vaikka käännettyjä joululauluja onkin paljon, silti laulu pelottavasta ja verta imevästä saamen staalosta on vuosikymmenestä toiseen lasten ja nuorten suosikkijoululaulu.

Joululaulut ovat hyvin usein rauhallisia, kauniita ja hartaitakin.

Saamelaislasten lempijoululaulussa eivät iloiset tontut kuitenkaan hyppele, vaan hirmuinen staalo saattaa tulla ja imaista veret. Laulu staalosta onkin niin suosittu, että monet saamelaisartistit ovat tehneet siitä oman versionsa.

Karigasniemeläinen lastentarhanopettaja Suvi Niittyvuopio-Nieminen tietää hyvin, miksi lapset niin pitävät Vuordit juovlaruohta -kappaleesta.

– Sehän on yhtä aikaa hirveän pelottava ja samalla myös hyvin mielenkiintoinen, arvelee Niittyvuopio-Nieminen.

Vuordit juovlaruohta -laulu kertoo saamelaisesta jouluperinteestä ja staalosta, joka on saamelaiseen muinaisuskoon liittyvä ihmistä muistuttava, mutta sitä isompi pahantahtoinen olento.

Perinteen mukaan piha pitää siivota hyvin, ettei staalon rekivaljakko vain sotkeudu risuihin ja oksiin. Oven pieleen tulee myös jättää vesiastia staaloa varten, ettei se tulee taloon sisään ja imaise ihmisten veriä.

Saamen staalo ei siis ole mikään kiltti joulupukki, vaan se voi myös pistää lapset säkkiinsä ja viedä mennessään. Niittyvuopio-Niemisen mielestä ei haittaa, vaikka lapset oppivat jo pienestä pitäen kuulemaan pelottavia kertomuksia.

– Kasvatuksen kannaltahan on hyvin tärkeää kertoa lapselle myös hieman pelottaviakin kertomuksia ja laulaa sellaisia lauluja, joissa on jokin tarkoitus. Lapsi pääsee sitten itse miettimään, että onkohan tämä totta. On todella tärkeää, että lapset oppivat tuntemaan oman perinteensä, sanoo Suvi Niittyvuopio-Nieminen.

Saamenkielisten joululaulujen historia liittyy vahvasti kirkkoon ja kouluun

Saamelaisilla joululauluilla ei ole kovin pitkä historia ja suurin osa lauluista onkin käännetty enemmistökieliltä saamen kielille. Muusikko Anna Näkkäläjärvi-Länsman kertoo, että saamenkielisiin joululauluihin ovat vaikuttaneet kansalliset perinteet.

– Meidän alueemmehan on laaja, koska saamelaiset asuvat neljässä eri valtiossa. Jokaisen maan kansalliset perinteet ovat vaikuttaneet siihen, että mitä olemme tottuneet kuuntelemaan jouluna, kertoo Näkkäläjärvi-Länsman.

Saamenkielisten joululaulujen historia liittyy hyvin vahvasti kirkon ja koulun historiaan. Kun saamelaisten keskuudessa on alettu enemmän viettämään joulua, ovat myös joululaulut tulleet mukaan joulun viettoon.

– Jouluvirret ovat hyvin tunnettuja ja rakkaita. Sitten on myös käännettyjä lauluja, joita olemme tottuneet koulussa laulamaan. Joulunvieton olemme oppineet suomalaisilta, ruotsalaisilta ja norjalaisilta. Se on historia saamelaisten joulunvieton taustalla, selventää Näkkäläjärvi-Länsman.

Muusikko innostui itse tekemään joululaulun

Hurjan staalon lisäksi saamelaisten soittimissa soi eräs toinen joululaulu, joka ei kuitenkaan pelota, vaan tuo joulurauhaa. Kaikki Saamenmaalla rajoista piittaamatta tuntevat sen, ja se on myös Anna Näkkäläjärvi-Länsmanin mielestä paras saamenkielinen joululaulu.

– Kaikki vastaavat tähän samalla tavalla. Mielestäni kaunein joululaulu on Sámi juovllat. Mari Boine teki sen tunnetuksi 80-luvulla, ja se on jäänyt varsinkin lapsuudestani mieleen.

Sámi juovllat on alun perin suomenkielinen laulu, Lapin Joulu, joka on käännetty saamen kielelle. Laulun sanoitukset kertovat vanhanajan saamelaisesta joulunvietosta ja siitä ajasta, kun Saamenmaalla vielä kuljettiin poroilla.

Näkkäläjärvi-Länsman on tehnyt jo vuosia musiikkia, mutta hän ei ole aiemmin julkaissut yhtään joululaulua. Saamenkielisen joululaulun tekeminen kuitenkin houkutteli ja Näkkäläjärvi-Länsman julkaisi vastikään uuden joululaulun Čuovgga urbi, johon sanoituksen on tehnyt kirjailija Inger-Mari Aikio.

– Sain siihen motivaatiota varmaan siksi, koska ei ole olemassa kovinkaan montaa joululaulua, jotka olisivat saamelaisten tekemiä ja kirjoittamia.

Muusikon mielestä joululaulun tekeminen oli hyvin jännittävä projekti.

– Laulun pitää olla kaunis ja sellainen, että se on helppo oppia. Myös melodian pitää vetää puoleensa ja sitä pitää olla hauskaa laulaa yhdessä, sanoo Anna Näkkäläjärvi-Länsman.