Ohisalo sopimuksesta luontokadon pysäyttämiseksi: historiallinen tulos, mitä moni ei välttämättä uskaltanut odottaa

YK:n luontokokous Kanadan Montrealissa on päässyt sopuun neuvotteluissa, joiden tarkoituksena oli laatia kansainväliset tavoitteet luontokadon pysäyttämiseen.

Sopimuksessa mukana olevat lähes 200 valtiota päättivät muun muassa, että 30 prosenttia maailman maa- ja meripinta-alasta suojellaan vuoteen 2030 mennessä. Lue lisää tästä jutustamme:

Suomea neuvotteluissa paikan päällä edustanut ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo (vihr.) sanoo olevansa tyytyväinen lopputulokseen.

– Nyt päästiin aidosti aika historialliseen tulokseen, mitä ehkä moni ei välttämättä edes uskaltanut odottaa. Tietysti toivottiin parasta.

Suojelun lisäksi osapuolet sitoutuvat varmistamaan, että ainakin 30 prosenttia maailman maa- ja merialueista on ennallistamisen piirissä vuonna 2030. Ohisalo pitää merkittävänä myös sopua siitä, että luonnolle haitallista rahoitusta pyritään vähentämään.

– Ympäristölle haitallisia tukia lähdetään karsimaan reippaalla kädellä, ja ylipäänsä rahoitusvirtoja yritetään kohdistaa kestävämpiin kohteisiin niin, että ympäristölle haitallisesta rahoituksesta päästäisiin irti, Ohisalo kommentoi.

Maailman maat ovat jo aiemminkin yrittäneet pysäyttää luontokadon, mutta tavoitteisiin ei ole päästy. Ensin tavoitteena oli pysäyttää luontokato vuoteen 2010. Sitten aikamäärettä lavennettiin vuoteen 2020. Nyt päättyneissä neuvotteluissa tavoite asetettiin vuoteen 2030.

Ohisalo toivoo, että valtiot ottaisivat päätetyn kehyksen tosissaan ja mukaan kaikkeen työhön, mitä tekevät. Hän uskoo, että tilanne on nyt erilainen kuin aiemmin.

– Tämä on tärkeä ja pitkään odotettu sopu. Tietopohja luonnon tilasta ja luonnon tilan heikentymisestä on vahvistunut valtavan paljon viime vuosina. Meillä on aidosti mahdollisuus pistää näitä toimia liikkeelle enemmän, koska meillä on tutkimusta ja dataa eri puolilta maailmaa. Uskon, että tärkeitä askelia on otettu eteenpäin.