Bingoa, jumppaa, tietovisoja ja konsertteja – tänä vuonna lanseerattava kulttuuripalvelu tarjoaa ikäihmisille maksuttomia etäelämyksiä

Kuusi suurta kaupunkia on yhdessä kehittänyt palvelun, jonka tarkoitus on paitsi tarjota ikäihmisille helposti kulutettavaa kulttuuria, myös työllistää taide- ja kulttuurialan toimijoita.

Ikäihmisten kulttuuripalvelun kehittäminen on edennyt siihen pisteeseen, että kohderyhmää on kutsuttu jälleen koolle kertomaan mielipiteensä Lämpiö.fi-sivuston demoversiosta (siirryt toiseen palveluun).

Vuoden 2023 alussa lanseerattavaa valtakunnallista palvelua ovat olleet kehittämässä Helsingin kaupungin johdolla myös Tampereen, Turun, Jyväskylän ja Oulun kaupungit. Sekä tietenkin ikäihmisistä koostuvat asiakasraadit.

Heidän antamansa palaute on ollut ensiarvoisen tärkeää, sillä käytettävyydeltään mahdollisimman yksinkertaisen palvelun kehittäminen on yllättävän vaikeaa, sanoo Lämpiö-hankkeen kehitysjohtaja Mika Wenell.

– On täytynyt tehdä pitkään töitä, että ymmärtää, millaiset asiat ovat vaikeita ikäihmisille. Tai miten vaikka joku sana ymmärretään. Ei voi esimerkiksi laittaa johonkin nappulaan sanaa liity, koska he eivät halua liittyä mihinkään, he haluavat vain osallistua, Wenell kuvailee.

Timo Kuoppala kertoo olevansa kova kulttuurinkuluttaja ja uskoo käyttävänsä palvelua jatkossa. – Tämä näyttää oikein hyvältä. Voisi kuvitella, että monillakin on tälle käyttöä. Yhden portaalin kautta avautuu hyvinkin monenlaista tekemistä, viihdettä ja myös asiaa, Kuoppala kehuu. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Yhdessäoloa pitkistä välimatkoista huolimatta

Lämpiö.fi-sivustolla on tarkoitus tarjota sekä maksuttomia että maksullisia kulttuuripalveluita, kuten teatteri- ja musiikkiesityksiä. Lisäksi sivustolla on erilaisia hyvinvointi- ja liikuntapalveluja, kuten etäjumppaa ja tietovisoja. Tarjolla on myös suoria lähetyksiä, joissa voi osallistua vaikkapa yhteislaulutilaisuuteen tai pelata bingoa.

Palvelussa voi pitää ystävien kesken vaikkapa kirjallisuuspiiriä, täyttää sanaristikoita tai ihan vain kahvitella ja jutella etänä.

– Interaktiivisuus on ollut meille hyvin tärkeä pointti. Eli palvelussa ei ole pelkästään videoita, vaan siellä voi yhdessä ystävien tai sukulaisten kanssa katsoa sisältöä ja jutella etänä ikään kuin virtuaalisessa lämpiössä. Jos ikäihminen ei pääse enää kotoa liikkeelle tai on pitkät välimatkat, niin pystyy silti yhdessä nauttimaan tällaisista asioista, Wenell selittää.

Sisältöä palveluun tuottavat kunnat, hyvinvointialueet ja kolmannen sektorin tekijät, sekä kaupalliset sisällöntuottajat. Palvelussa voi olla sisältöä myös esimerkiksi Youtubesta. Ajatus on tarjota nimenomaan ikäihmisiä kiinnostavaa sisältöä helposti yhdestä palvelusta.

Palvelua voidaan hyödyntää myös esimerkiksi palvelutaloissa, joissa sisältöä voidaan katsoa isossa ryhmässä.

75-vuotias Sirkka Pehkoranta pitää palvelua erittäin tärkeänä. – Kaikki ikäihmiset eivät pääse liikkumaan ja katsomaan kulttuuria. On paljon yksinäisyyttä. Tämän avulla saa virikettä elämäänsä, Pehkoranta sanoo. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Lisää tasa-arvoa ja osallisuutta

Ajatus palvelun kehittämiseen virisi korona-aikana, kertoo hankkeen projektikoordinaattori Sarianna Hanski.

– Tavoitteena oli mahdollistaa terveysturvallisuussyistä koteihinsa jääneille ikäihmisille pääsy kulttuurin pariin ja toisaalta tarjota ansaintamahdollisuuksia taide- ja kulttuurialan toimijoille, joista erityisesti esittävän taiteen tekijät olivat korona-aikana käytännössä työttömiä.

Sittemmin on ymmärretty, että palvelu on tärkeä muulloinkin kuin korona-aikana.

– Kaikki eivät asu kaupungeissa, eivätkä pääse fyysisten kulttuuripalveluiden äärelle. Kaikilla ei ole hirveästi varoja käyttää kulttuuripalveluihin. Tämä lisää tasa-arvoisuutta erilaisten palveluiden äärelle pääsemisessä sekä ikäihmisten osallisuutta yhteiskunnassa, Hanski sanoo.

Palvelun uskotaan myös kehittävän ikäihmisten digitaitoja.

– Se, että on kiinnostavaa sisältöä tarjoava helppokäyttöinen palvelu, voi madaltaa kynnystä käyttää myös digitaalisia asiointipalveluita, kuten Kelaa ja pankkia. Ikäihmiset ovat itse sanoneet asiakasraadeissa, että palvelusta voisi olla hyötyä myös tähän.

