Pieni punaposkinen lapsi pohdiskeli haastattelussa vuonna 1975, voiko joulupukille lähettää lahjoja – näin hän vastaa kysymykseen nyt

Elävän arkiston video hurmasi somessa vuosi sitten, jonka jälkeen se on pyörinyt yli miljoonan ihmisen ruudulla. Kysyimme videon lapselta, miten hän vastaisi samoihin kysymyksiin nyt.

Vuonna 1975 kamera kiersi eri puolilla Suomea tallentaen joulun odotuksia ja toiveita. Samana jouluaattona ohjelma näytettiin televisiossa kantaen nimeä ”Mistä tuntee joulun?”.

Vuosi sitten Ylen Elävä arkisto julkaisi otteen ohjelmasta sosiaalisessa mediassa. Videon päätähti, hymyilevä punaposkinen lapsi, hurmasi miljoonat, joiden syötteeseen päätyi. Pelkästään Facebookissa video on kerännyt noin 1,2 miljoonaa katselukertaa.

Lapsesta ei ole ohjelman yhteydessä sen tarkemmin kerrottu, ja useat videon kommentoijat ovatkin pohtineet, kukahan mahtaa olla kyseessä ja missä hän on nyt.

Videon saama huomio yllätti

Inarilaisen Minka Laiti-Kososen hymystä ei voi erehtyä: hän on tuo videolla esiintyvä lapsi.

Laiti-Kosonen on nyt töissä siinä hotellissa, jossa haastattelu lapsuudessa kuvattiin. Hän kertoo, että videon katseluiden määrä on ollut todellinen yllätys.

– Nyt lapset sanoivat, että äiti, oletko huomannut, että sillä on miljoona katselukertaa siellä Facebookissa. Onhan se aika huikeaa, Laiti-Kosonen sanoo.

Minka Laiti-Kososelle on jäänyt mukavat muistot haastattelusta 47 vuoden takaa. Mieleen on jäänyt erityisesti se, kuinka kuvaaja pyöritti häntä pulkassa Inarijärven jäällä.

– Siihen aikaan ei ollut kauhean hyvät talvivaatteet, niin minä kellahdin sinne lumeen.

Haastattelun osalta hänellä on myös paljastus: aivan yksinään häneltä ei juttua ihan niin paljon olisi riittänyt, joten haastattelija välillä kuiskasi hänelle kommenttejaan. Haastattelijan ääni ei kuitenkaan ohjelmassa kuulu ja lapsi pohdiskelee videolla joulun suuria kysymyksiä yksinään.

Diili joulupukin kanssa

Ohjelman kenties tärkeimpään kysymykseen siitä, voiko joulupukille lähettää lahjoja, on Laiti-Kosonen jo löytänyt vastauksen.

– Olen aina sanonut lapsille, että muistakaa, niin kauan kuin uskotte Joulupukkiin, niin te saatte jouluna lahjoja. Meillä on diili Joulupukin kanssa, että lähetämme ne sinne, naurahtaa hän.

Ajatellessaan joulun aikaa perheen kanssa, Laiti-Kosonen herkistyy. Tuo aika on tärkeää yhdessäolon ja lämmön aikaa.

– Nyt ajattelen, kun minullakin on iso perhe, niin se lähimmäisenrakkaus ja kun perhe on koolla, se on joulun ydin.