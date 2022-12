Sydäniskuri saattaa pelastaa hengen vaikka jouluostoksilla – jokainen voi tarkistaa etukäteen, missä laitteita on

Sydäniskuri eli defibrillaattori on laite, jota kuka tahansa voi käyttää apuna elvytyksessä. Sydänliiton mukaan niitä on rekisteröity vielä liian vähän.

Elvyttämisessä apuna käytettäviä sydäniskureita on yhä enemmän saatavilla julkisissa tiloissa. Suomen Elvytysneuvoston, Suomen Punaisen Ristin ja Suomen Sydänliiton hallinnoimassa rekisterissä on vajaat 7 000 iskuria. Sydäniskureiden eli defibrillaattoreiden määrä rekisterissä on kasvanut noin 1 500:lla vuodessa.

Sydänliitto kuitenkin arvioi, että esimerkiksi Kanta- ja Päijät-Hämeessä sydäniskureita pitäisi olla asukaslukuun suhteutettuna nykyistä enemmän. Kanta-Hämeessä laitteita on rekisteröity 191, Päijät-Hämeessä 230.

Lahtelaisessa kauppakeskus Karismassa on yksi sydäniskuri, joka sijaitsee Citymarketin infopisteellä. Paikka on merkitty vihreävalkoisella symbolilla, jossa on kuva sydämestä ja salamasta. Laite on tuttu myös vartijoille ja järjestyksenvalvojille. Securitaksen kohde-esimies Eetu Koivunen kertoo, että vartijat rientävät hätiin, kun heille kiirii tieto mahdollisesta ensiavun tarpeesta.

– Otamme aina mukaan ensiapulaukun. Jos toteamme paikan päällä, että sydän on pysähtynyt, haemme defibrillaattorin ja alamme käyttää sitä laitteen antamien ohjeistuksien mukaan.

Laitteen käyttäjän ei tarvitse kuitenkaan olla siihen koulutettu henkilö, vaan julkisella paikalla sijaitseva sydäniskuri on tarkoitettu kenen tahansa käytettäväksi. Kun Karisman defibrillaattorin käynnistää, se alkaa ”puhua” ja kertoa toimintaohjeita.

– Tällä laitteella ei saa mitään vahinkoa aikaiseksi, muistuttaa palveluesimies Jukka Saario Securitakselta.

Sydäniskuri voi antaa arvokkaita minuutteja

Sydänliiton asiantuntija Mari Blek-Vehkaluoto kannustaa kaikkia tarkistamaan jo etukäteen omassa elinympäristössä, missä sydäniskureita on. Paikat näkee defi.fi (siirryt toiseen palveluun)-palvelussa tai kännykän 112-sovelluksessa.

Blek-Vehkaluodon mukaan defibrillaattorilla voidaan voittaa aikaa, kun hätänumeroon on soitettu ja paineluelvytys aloitettu.

– On todella arvokasta, jos sydäniskuri on saatavilla käyttöön minuuttien sisään sydänpysähdyksestä. Silloin elvytettävän selviytymisprosentti kasvaa huomattavasti, hän toteaa.