Kahden naisen henkirikoksista epäilty Mika Moring vapautettiin tutkintavankeudesta – poliisi pidätti välittömästi toisen rikosepäilyn vuoksi

Poliisi on aiemmin pyytänyt henkirikoksista epäillyn Mika Moringin kanssa mahdollisesti liikkuneita naisia ilmoittautumaan. Moring on liikkunut kuvassa olevalla autolla.

Helsingin käräjäoikeus vapautti kahdesta taposta epäillyn miehen tutkintavankeudesta maanantaina. Miestä epäillään yhä, ja hän on poliisin hallussa toisen tapauksen vuoksi.

Kahden naisen henkirikoksista epäilty Mika Moring on vapautettu tutkintavankeudesta, poliisi kertoo tiedotteessaan.

Käräjäoikeuden päätöksen jälkeen epäilty on poliisin mukaan pidätetty toisen rikosepäilyn vuoksi. Esitutkinta tämän rikosepäilyn osalta on alkuvaiheessa eikä poliisi kommentoi sitä.

– Henkirikoksen esitutkinta jatkuu kuten tähänkin asti. Poliisilla ei ole tässä vaiheessa muita uusia tietoja, joita voitaisiin kertoa julkisuuteen, sanoo tutkinnanjohtaja, komisario Mari Päivärinta kertoo tiedotteessa.

Vangitsemisasiaa käsiteltiin Helsingin käräjäoikeudessa uudelleen tänään maanantaina Moringin pyynnöstä. Poliisi kertoo, ettei se ota kantaa käräjäoikeuden päätökseen Moringin vapauttamisesta.

Poliisi epäilee 51-vuotiasta Moringia kahden kadonneen naisen henkirikoksista. Tekojen epäillään tapahtuneen vuosina 2019 ja 2022. Moring on ollut pidätettynä joulukuun toisesta päivästä lähtien.

Kaksi epäiltyä henkirikosta

Helsingin poliisi epäilee Katja Miinalaisen joutuneen Moringin tekemän henkirikoksen uhriksi elokuun puolivälin jälkeen.

Katoamisesta tiedotettiin ensimmäisen kerran 5. lokakuuta. Tuolloin poliisi kertoi, että kadonnut henkilö oli nähty viimeksi 14. elokuuta Salon Kiikalassa, jossa Mika Moring oli tuolloin ottanut naisen kyytiinsä. Poliisin mukaan kaksikko on ajellut ja leiriytynyt Tammelassa, Keski-Suomessa ja Lapissa syrjäisillä alueilla.

Nainen on 165 senttimetriä pitkä ja painaa noin 50 kiloa. Hänellä on pitkät, tummat ja suorat hiukset sekä siniset silmät. Häneltä saattaa puuttua hammas ylhäältä edestä tai vasemmasta kulmasta.

Itä-Suomen poliisi epäilee, että Moring liittyy syksyllä 2019 kadonneen 35-vuotiaan helsinkiläisen Saara Arvan tapaukseen. Viimeisin havainto hänestä on poliisin mukaan Neiturin kanavalla Konnevedellä 31. elokuuta 2019 kello 19–20.

Lisäksi mustasta Audista ja Moringin tuntomerkkeihin sopivasta miehestä on tehty havainto elokuun viimeisenä päivänä vuonna 2019 kello 21 aikaan Tervossa Koskentiellä rannan lähellä olevalla levähdyspaikalla.

Arva on syntynyt vuonna 1984, hän on 165 senttimetriä pitkä ja on ruumiinrakenteeltaan hoikka.

Poliisi on julkaissut aiemmin epäillyn nimen ja kuvan sekä kuvia hänen autostaan, koska pitää sitä välttämätöntä rikoksen selvittämiseksi.

Myös Yle julkaisi epäillyn nimen ja kuvan epäillyn rikoksen poikkeuksellisuuden takia, ja koska poliisi arvioi julkaisusta olevan hyötyä tapausten selvittämisessä.