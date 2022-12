Kinnulassa teollisuuskiinteistön tulipalo on saatu rajattua – Vielä ei ole varmaa, onko rakennuksen sisällä uhreja

Kinnulassa teollisuusalueella syttynyttä rakennuspaloa on ollut sammuttamassa yli 20 pelastuslaitoksen yksikköä.

Teollisuuskiinteistössä sijaitsee sähkö- ja putkialan yrityksen toimitilat.

– Pyrimme rajaamaan paloa, selvittämään palopesäkkeet ja sammuttamaan palon. Tässä menee useita tunteja, että saamme palon haltuun, totesi Keski-Suomen pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö Pauli Nurminen kello 15 jälkeen.

Kello 16 aikaan Nurminen vahvisti, että palo on saatu rajattua.

Pahiten palossa on vaurioitunut Nurmisen mukaan rakennuksen lisäosa. Jälkeenpäin rakennetusta lisäsiivestä tuhoutui palossa huomattava osa. Loppurakennus kärsi savuvahinkoja.

Isommassa hallirakennuksessa on tämän hetkisten tietojen perusteella lähinnä savuvahinkoja.

Nurminen arvioi, että palon aiheuttamat vahingot jäävät pelättyä pienemmiksi.

Pelastuslaitoksella ei ole toistaiseksi tietoa palon uhreista.

– Todennäköisesti siellä ei ole ihmisiä sisällä, mutta sitä ei ole voitu vielä täysin poissulkea, Nurminen sanoo.

Palosta aiheutuva savu on ollut Nurmisen mukaan lähinnä vesihöyryä. Seassa on saattanut olla myös myrkyllisiä savuja, mikäli tehtaassa on pvc-tuotteita.

– Kiinteistössä on ilmeisesti ollut viemäriputkea ja sähkötarvikkeita.

Pelastuslaitos ei antanut paloon liittyen vaaratiedotetta.

Pelastuslaitos sai hälytyksen suureksi luokitellusta rakennuspalosta hieman kello 14 jälkeen maanantaina.

Paikalle hälytettiin useita pelastuslaitoksen yksiköitä sekä Keski-Suomen, Keski-Pohjanmaan että Jokilaaksojen pelastuslaitoksilta.

Nurminen arvioi iltapäivällä kello 16 jälkeen, että palon sammutus-, raivaus- ja savutuuletustöissä kestää ainakin iltaan saakka.

Poliisi ja pelastuslaitos selvittävät palon syttymissyytä.

Juttuun päivitetty tietoja palosta kello 16.44 ja kello 17.09