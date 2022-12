Betlehemin ”ikuinen liekki” palaa Pekka Koskisen pihalla jo seitsemättä joulua – sen sodanvastainen sanoma on tänä vuonna entistäkin tärkeämpi

Yli tuhat vuotta väitetysti palanut rauhantuli on kulkenut suomalaisiinkin koteihin halki Euroopan. Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaan on tehnyt liekistä tänä vuonna entistä merkityksellisemmän.

Laihialaisen Pekka Koskisen etupihalla on palanut tuli yhtäjaksoisesti joulukuun ensimmäisestä sunnuntaista lähtien.

Se on rauhantuli, joka on sytytetty Betlehemissä palavasta ikuisesta liekistä. Sen sanotaan palaneen jo yli tuhat vuotta.

– Joulu alkaa siitä, kun rauhantulen saa tuotua pihaan ja levittää rauhan sanomaa eteenpäin.

Liekki on kulkenut kynttilästä kynttilään halki Euroopan.

Koskisen pihaan tuli tuli nyt seitsemännen kerran. Pekka Koskinen haki liekin tänä jouluna Seinäjoelta.

– Eihän Seinäjoki vielä niin kaukana ole. Anoppikin asuu Ilmajoella, niin hain samalla reissulla. Vaimo oli mukana hakemassa, hän piti sitä sylissään.

Koskinen on liekinvartija, jonka tehtävänä on ylläpitää liekkiä. Se ei saa sammua ennen aikojaan.

Ajatuksena on, että liekinvartijat jakaisivat tulta eteenpäin yhä useammalle.

– Sen takia se on tähän etupihalle laitettu, että sen saa vaan käydä hakemassa. Ei tarvitse erikseen soitella ja kysellä.

Ukrainassa käytävä sota on tehnyt liekistä yhä merkityksellisemmän.

Betlehemin rauhantuli palaa Diana Backin luona Pietarsaaressa ensimmäistä kertaa. Kuva: Diana Back

Pietarsaaren Ähtävällä asuva Diana Back polttaa rauhantulta tänä jouluna ensimmäistä kertaa. Hänen entinen kollegansa toi tulen Backin työpaikalle.

Tuli palaa ulkona Backin kodin ikkunan edessä.

– Olen kasvanut Neuvostoliitossa, ja nähnyt vielä 90-luvun alussa panssarivaunuja kotikaupungissani Tallinnassa. Siksi pidän rauhaa todella tärkeänä.

– Erityisesti nyt Ukrainassa käytävän sodan aikana. Se alkoi Viron itsenäisyyspäivänä 24. helmikuuta, Back sanoo.

Ajatus rauhasta yhdistää Backin mukaan kaikkia taustasta riippumatta.

– Rauhantuli on kutsunut keskustelemaan sodasta ja rauhasta. Täällä kylällä vanhemmat ihmiset muistavat, kuinka he ovat nähneet pommien valoja 1940-luvulla.

Pekka Koskisen etupihalta rauhantulen saa hakea omatoimisesti. Pöydän alla olevassa ämpärissä on tulostettuja rauhanviestejä mukaan otettavaksi. Kuva: Juuso Kääriäinen / Yle

”On kyllä huikea ajatus, millaisen matkan se on tehnyt tänne”

Pekka Koskinen aikoo pitää liekkiä yllä loppiaiseen asti, kunnes kynttilän tuli saa hiipua itsekseen.

Hän pitää kiehtovana sitä, että iso vapaaehtoisten joukko on vaalinut liekkiä.

– On kyllä huikea ajatus, millaisen matkan se on tehnyt tänne.

Partiotoiminnassa mukana oleva Koskinen vei muiden partiolaisten kanssa tulen itsenäisyyspäivänä laihialaisille sankarihaudoille.

– Tämä sopii erittäin hyvin partiolaisten ajatukseen, sillä yksi partiolaisten ihanteista on rakentaa ystävyyttä yli rajojen. Tämä on konkreettinen malli siitä, kuinka liekki siirtyy kynttilästä kynttilään ja lyhdystä lyhtyyn.

Suomessa partiokiltalaiset ja Lounais-Suomen partiopiiri vastaavat liekin organisoinnista. Rauhantulen kuljettajaksi voi ryhtyä kuka tahansa, ja tulta on viety muun muassa vanhainkoteihin.

Suomen Pyhän Yrjänän partiokillan rauhantulivastaava Hele Ali-Löytty kertoo, että itävaltalainen lapsi hakee tulen Betlehemistä. Hän tuo sen Itävaltaan, josta se kulkee Ruotsin kautta lopulta meriteitse Naantaliin.

– Finnlinesillä on yksi laiva, johon he uskaltavat ottaa elävän tulen.

Hele Ali-Löytty pitää seurantaa kunnista, joissa rauhantuli palaa tänä vuonna. Tuli paloi keskiviikkona 21. joulukuuta 173 kunnassa. Kuva: Hele Ali-Löytty

Tulen kulkua seurataan aktiivisesti Facebookissa

Facebookissa toimivassa rauhantuliryhmässä ihmiset ovat jakaneet aktiivisesti kuviaan lyhdyistä, joissa tuli palaa.

Ryhmän jäsenet julkaisevat ilmoituksissaan tietoja, joiden perusteella tulen voi käydä noutamassa itselleen.

Rauhantulivastaava Heli Ali-Löytty on mukana liekin organisoinnissa nyt toista vuotta. Hän pitää ryhmässä seurantaa siitä, missä kunnissa rauhantuli palaa.

Toista vuotta tehtävässä seurannassa tehdään heittämällä uusi ennätys.

– Viime vuonna meillä oli yli 100 kuntaa ja nyt meillä on jo 169 kuntaa, joissa tuli palaa, hän iloitsee.

Ali-Löytty päivittää ryhmään ajankohtaisen tilanteen joka päivä ryhmäläisten pyynnöstä.

– Joku sanoi, että tämä on kuin aikuisten joulukalenteri, kun tilanne käydään katsomassa päivittäin.

Tulen kanssa kulkee rauhanviesti, jonka on allekirjoittanut tänä vuonna Suomen arkkipiispa Tapio Luoma.

– Hän kirjoitti, että yli tuhat vuotta palanut tuli on mitä voimakkain rauhan merkki. Se kiteytti liekin merkityksen hyvin, Ali-Löytty sanoo.

Ihan jokaista kuntaa rauhantuli ei tänä vuonna tavoita.

– Matalin tavoitteemme oli, että saamme enemmän paikkoja kuin viime vuonna ja sehän on jo tullut melkein tuplana.

Pekka Koskisella kynttilä palaa yli kuukauden. Hänestä on hyvä kuluttaa välillä kynttilävarastoja. Kuvan kynttilä palaa hänen mukaansa kolme päivää. Kuva: Juuso Kääriäinen / Yle

Rauhantuli sotaa vastaan

Heli Ali-Löytyn mukaan maailmanrauha on aina ollut rauhantulessa isona vaikuttimena.

Tänä vuonna sen sanoma on kuitenkin levinnyt aiempaa suuremmalla voimalla Suomessa ja ympäri Eurooppaa.

– Ukrainan sota on varmasti tullut niin lähelle, että se on mielessä. Ehkä se on myös pieni toivonliekki, että hyvät ajat odottavat tulevaisuudessa, Ali-Löytty sanoo.

Koskinen näkee rauhan monitasoisena, jonka ensimmäinen taso rakentuu yhteiskuntien rauhasta, toinen taso rauhasta löytyy ihmisestä itsestään ja rauhan kolmas taso syntyy lähimmäisten rakastamisesta.

Diana Backille rauhantuli tuo taas esiin rauhan merkityksen.

– Emme antaisi pelon sokaista omaan arkeamme niin paljon. Enemmän ajattelisimme sitä, mitä saamme tehdä rauhan puolesta vaikka lapsillemme, puolisollemme tai työkavereillemme.

– Ettei keskitytä sotaan, vaan rauhaan. Vaikka sillä, että kannetaan tätä rauhantulta, Back sanoo.

Back aikoo jatkaa liekinvartijana myös tulevina vuosina.

– Jos olen kotona, olen mukana!

