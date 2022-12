Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa miljoonasäästöillä, mutta parannuksiakin tulee: syömishäiriöyksikkö ja maksuton ehkäisy nuorille

Oulun kaupunginsairaala on esimerkki niistä ongelmista, joista terveydenhuollossa nyt kärsitään ja joihin hyvinvointialueelta on toivottu helpotusta.

Taloudella mitattuna maan kolmanneksi suurin hyvinvointialue on samoissa ongelmissa kuin moni muukin: rahat eivät riitä. Kahden miljardin budjetista puolet on henkilöstömenoja ja vuosi alkaa heti yt-neuvotteluilla.

Vuodenvaihteessa aloittava Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa kymmeniä miljoonia euroja alijäämäisellä talousarviolla. Uusi rakenne tuo kuitenkin myös konkreettisia uudistuksia ja jopa parannuksia.

Oulun alue saa esimerkiksi oman syömishäiriöyksikön, joka perustetaan Oulun yliopistollisen sairaalan psykiatrian yhteyteen.

Syömishäiriöyksikköä on suunniteltu Oysiin jo yli kymmenen vuotta, mutta siihen ei ole ollut taloudellisia resursseja.

Muita konkreettisia uudistuksia ovat maksuton ehkäisy kaikille alle kaksikymppisille ja lastensuojelun sijaishuollon yksikön perustaminen.

Uudistukset hyväksyttiin maanantaina, kun aluevaltuusto nuiji pöytään hyvinvointialueen ensimmäisen talousarvion, loppusummaltaan yli kaksi miljardia euroa. Taloutta sopeutetaan yhteensä 80 miljoonalla eurolla, mutta silti alijäämää on tulossa 56 miljoonaa euroa.

Tilanne on samankaltainen myös useimmilla muilla vuodenvaihteessa aloittavilla hyvinvointialueilla.

Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa alijäämää on tulossa liki 12 miljoonaa euroa ja säästötarve on 26 miljoonaa. Lapissa alijäämää on tulossa 30 miljoonaa euroa, Varsinais-Suomessa peräti 99 miljoonaa.

Ehkäisy maksuttomaksi kaikille pohjoispohjalaisille nuorille

Tähän asti Pohjois-Pohjanmaan kuntien käytännöt ilmaisen ehkäisyn suhteen ovat vaihdelleet, mutta vuodenvaihteesta lähtien maksuton ehkäisy kattaa kaikki alle 20-vuotiaat.

Esimerkiksi Oulussa maksutonta ehkäisyä on aiemmin tarjottu 16-20-vuotiaille, Oulunkaarella ja Raahen seudulla 16-25-vuotiaille ja Siikalatvalla alle 25-vuotiaille.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue alkaa tarjota ilmaista ehkäisyä kaikille alle kaksikymppisille. Kunnissa käytäntö on ollut vaihtelevaa. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Hyvinvointialue aikoo myös käynnistää oman lastensuojelun sijaishuollon yksikön ja toteuttaa lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita. Uudistuslistalla on myös selviämisasema ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden kehittämistä.

Näillä vastataan lasten ja perheiden sekä mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kasvavaan palvelujen tarpeeseen.

Säästöihin pyritään tekemällä isoja muutoksia rakenteisiin: esimerkiksi vuodeosastopaikkoja vähennetään ja viedään palveluita enemmän koteihin ja lisätään digitalisaatiota, kuten etävastaanottoa.

Vuodeosastopaikkojen vähentäminen herätti aluevaltuutetuissa myös huolta, sillä päivystykset ovat ruuhkautuneet jatkohoitopaikkojen puuttumisen vuoksi.

Talouden tasapainottamiselle on takaraja: 2025

Hyvinvointialueen reilun kahden miljardin euron kustannuksista valtion rahoituksen osuus on liki 1,69 miljardia euroa. Se ei riitä kattamaan kunnilta hyvinvointialueille siirtyviä kustannuksia.

Tilanne on sama lähes kaikilla hyvinvointialueilla.

Pohjois-Pohjanmaalla on tavoitteena leikata kustannustasoa pysyvästi noin 40 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi talousarviossa määritellään tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla taloutta sopeutetaan toiset noin 40 miljoonaa euroa.

Säästölinjalla on jatkettava myös tulevina vuosina, sillä hyvinvointialuelaki edellyttää, että taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään vuonna 2025.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on kuntien määrällä mitattuna Suomen suurin ja sen vuosibudjetti hyvinvointialueista on kolmanneksi suurin.

Pohjois-Pohjanmaalla nivotaan yhteen eniten erilaisia organisaatioita, kuten kuntayhtymien terveyspalveluita ja ainoana maakuntana myös kaksi pelastuslaitosta.

Hyvinvointialueen vuosi alkaa yt-neuvotteluilla

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen palvelukseen siirtyy noin 18 470 työntekijää. Heistä noin 17 600 työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollossa ja noin 870 pelastustoimen tehtävissä.

Hyvinvointialueen talousarvioehdotukseen liittyen on jo käyty ensimmäiset yhteistoimintaneuvottelut.

Hyvinvointialueen organisaatiouudistuksen myötä noin 300 johtamis- ja esihenkilö- sekä asiantuntija- ja sihteeritehtävissä työskentelevää jää sijoittumatta hyvinvointialueen tehtäviin.

Heille pyritään löytämään uutta työtä vuoden alussa alkavissa yhteistoimintaneuvotteluissa.

Henkilöstökulujen osuus hyvinvointialueen budjetista on noin puolet eli miljardi euroa.