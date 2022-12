Hauraan vanhuksen on yhä useammin pakko asua yksin kotona – Ylen kysely paljastaa huolestuttavan näkymän

Vanhusten ympärivuorokautisen palveluasumisen tarve kasvaa kovaa vauhtia, mutta suuria satsauksia hoivapaikkoihin ei ole näköpiirissä.

Uudet hyvinvointialueet uskovat vankasti vanhusten kotihoitoon. Yhä useampi ikäihminen joutuukin sinnittelemään kotona entistä pidempään, kun ympärivuorokautista hoivaa ei tarjota riittävästi.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue aikoo leikata 3 000 ympärivuorokautisesta hoivapaikasta jopa 260–280 paikkaa vuoteen 2025 mennessä. Tilalle kaavaillaan entistä enemmän kotihoivaa ja kotiin vietäviä palveluja.

Ikäihmisten palvelujen toimialuejohtaja Mervi Koski myöntää, että Pohjois-Pohjanmaan kaavailema vähennys hoivapaikkoihin kuulostaa suurelta.

– Tavoitteena on yhdenvertaistaa palvelujen tarjontaa eri alueilla. Hoitajapulan vuoksi emme pysty pitämään kaikkia nykyisiäkään hoivapaikkoja auki. Sekin vaikuttaa, miten kunnat ovat huolehtineet ympärivuorokautisen hoivan kiinteistöistä.

Kosken mukaan vanhuspalvelulaki ja valtakunnallinen suositus ohjaavat hyvinvointialueita kotiin annettaviin palveluihin. Alueilla, missä ympärivuorokautisia hoivapaikkoja vähennetään, on entistä suurempi tarve kehittää kotona asumista.

Kotihoitoon satsaaminen ei ole Kosken mielestä ympärivuorokautisesta hoivasta pois.

– Emme tarvitse ympärivuorokautista hoivaa nykyistä määrää tulevaisuudessa, jos saamme satsattua kotiin annettaviin palveluihin. Yli 75-vuotiaista kahdeksan prosenttia asuu ympärivuorokautisessa hoivassa. Enemmän pitäisi puhua kotona asuvasta 92 prosentista ja siitä, miten heitä tuetaan asumaan turvallisesti.

Rajoittaako henkilöstöpula palveluja entisestään?

Yle kysyi kaikilta 21 hyvinvointialueelta vanhusten ympärivuorokautisen hoivan tilanteesta. Vastaus saatiin 18 hyvinvointialueelta. Vanhuspalvelut siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille tammikuun 1. päivä 2023.

Eniten ympärivuorokautista hoivaa on lisäämässä Vantaan ja Keravan hyvinvointialue. Jonkin verran hoivapaikkoja ovat lisäämässä myös Varsinais-Suomen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialue.

Osassa hyvinvointialueita kuten Keski-Suomessa on tällä hetkellä tyhjänä yhteensä 100 julkisen ja yksityisen puolen ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkaa. Vantaalla on jouduttu sulkemaan noin 50 paikkaa henkilöstövajeen takia.

Ylen kyselyssä ympärivuorokautista hoivaa ilmoittivat vähentävänsä Pohjois-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan hyvinvointialue.

Moni hyvinvointialue miettii vaihtoehtoja ympärivuorokautiselle palveluasumiselle. Sosiaalihuoltolain uudistuksessa on lakiin lisätty mahdollisuus järjestää ensi vuoden alusta lähtien yhteisöllistä asumista. Hyvinvointialueilla riittää tulkittavaa siinä, miten ja missä yhteisöllistä asumista vanhuksille järjestetään vai onko sittenkin kyse tavallisesta palveluasumisesta.

Suuri osa hyvinvointialueista aikoo lisätä kotihoitoa ja kotiin vietäviä, myös ympärivuorokautisia palveluja. Henkilöstöpula saattaa lykätä ja rajoittaa kotiin vietäviä palveluja.

Vantaan ja Keravan vanhuksille uusia asuntoja

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue tarvitsee ympärivuorokautiseen palveluasumiseen 70–100 paikkaa lisää joka vuosi.

Hyvinvointialueella yli 75-vuotiaiden ja muistisairauksiin sairastuvien määrä kasvaa nopeasti. Arvio perustuu Vantaan väestöennusteen sekä tutkimuksiin dementian esiintyvyydestä. Ikääntyvän väestön osuuksia tähyillään jo vuoteen 2045 asti.

– Laskelmamme ympärivuorokautisen hoivan tarpeesta ovat osuneet aika kohdilleen. On tärkeää, että vanhuspalvelut, määrärahat ja henkilöstön tarve perustuvat tutkittuun tietoon, sanoo vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen. Kuva: Yle / Jonna Nupponen

Lahnalampi-Lahtisen mukaan Vantaan ja Keravan alueella ympärivuorokautista hoivaa pitää lisätä ainakin vuoteen 2030 saakka. Lähivuosina uusia hoivapaikkoja tulee kolmeen uuteen vanhustenkeskukseen.

– Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella yksityiset yritykset hoitavat 70 prosenttia vanhuspalveluista. Riippuvuutta on tarkoitus vähentää ja lisätä julkisia palveluja. Ympärivuorokautinen hoivapalvelu kun edellyttää kiinteistöjä, Lahnalampi-Lahtisen kertoo.

Tikkurilan vanhustenkeskuksen rakentaminen käynnistyy vuoden 2023 aikana. Vanhustenkeskuksen on tarkoitus valmistua 2025 alussa. Keskukseen tulee 100 tehostetun asumispalvelun paikkaa ja 30 yhteisöllisen asumisen paikkaa.

Hakunilan vanhustenkeskuksen suunnittelu käynnistyy ja sen valmistuminen on tarkoitus ajoittaa vuodelle 2027. Kivistön vanhustenkeskus on tarkoitus aueta vuonna 2030. Molempiin on tulossa 200 paikkaa.

Vuoden 2023 alussa valmistuu Keravan Saviolle hoivakoti, jossa on 40 tehostetun asumispalvelunpaikkaa ja 20 yhteisöllisen asumisen paikkaa.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueilla on ollut aikaisemmin erikseen palvelutaloja ja ympärivuorokautista palveluasumista. Minna Lahnalampi-Lahtinen näkee yhteisöllisen asumisen tervetulleena ratkaisuna.

– Vanhus joutuu muuttamaan, kun hän siirtyy omasta kodistaan palvelutaloon. Yhteisöllisen asumisen hybriditaloilla pyritään siihen, ettei palvelutalosta tarvitsisi enää muuttaa muualle, kun siirtyy ympärivuorokautiseen hoivaan. Palvelut liikkuvat, mutta ei asukas, Lahnalampi-Lahtinen selvittää.

Moni vanhus ei pääse ympärivuorokautiseen hoivakotiin lain määräämässä ajassa. Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo ja Pirkanmaan ikäihmisten ja vammaisten palvelujen palvelulinjajohtaja Päivi Tryyki keskustelivat tilanteesta A-studiossa 14. joulukuuta.

Professori Marja Jylhä: ”Hoiva-asumiseen satsaus ainoa tie”

Suurin osa ympärivuorokautisessa hoivakodissa asuvista on yli 85-vuotiaita. Iäkkäimpiä kansalaisia on tulevina vuosina entistä enemmän, ja he tarvitsevat hoivaa kellon ympäri erilaisten muistisairauksien takia.

Gerontologian professori ja vanhuustutkija Marja Jylhä painottaa, että muistisairaudet yleistyvät jyrkästi iän myötä. Dementiaan sairastuvien määrän voi laskea suoraan yli 85-vuotiaiden määrästä.

– Yli 90-vuotiaista dementiaa on yli 40 prosentilla. Elämän pidentyminen on lääketieteen voitto, mutta ihminen vanhenee ja muuttuu hauraaksi elämänsä loppuvuosina. Muistisairauksiin ei edelleenkään ole parantavaa lääkettä, eikä niitä voi tehokkaasti ennaltaehkäistä.

Vanhuustutkija muistuttaa, että kasvavasta hoivatarpeesta huolimatta ympärivuorokautisen hoivan saamista on vaikeutettu jo pitkään. Hoitoon pääsyn ehtoja on monin paikoin tiukennettu.

Professori Jylhän mukaan ympärivuorokautisen hoivan karsimisella on inhimillisen kärsimyksen lisäksi valtavia vaikutuksia koko yhteiskuntaan. Esimerkiksi poliisi joutuu aikaisempaa enemmän etsimään kotoaan eksyneitä muistisairaita.

– Kotona asuu tälläkin hetkellä ihmisiä, jotka eivät tiedä enää olevansa kotona, ja tämä tekee kotihoidon mahdottomaksi. Näitä ihmisiä ei voi kotona enää oikeasti hoitaa.

– Jotkut sanovat, että hoivapaikkaan pääsyä helpottaa, jos sytyttää kotonaan tulipalon tai lähtee harhailemaan yöpaita päällä kadulle. Jos istuu kotonaan ahdistuneena ja likaisenakin, hoitajat pesevät sinut sitten kun ehtivät. Se ei ehkä vielä riitä hoivapaikkaan, Jylhä pohtii.

Gerontologian professori, vanhuustutkija Marja Jylhä. Kuva: Jouni Immonen / Yle

Vanhuustutkijat ovat kymmenien vuosien ajan toistaneet päättäjille ja laatineet pinokaupalla raportteja siitä, kuinka hoivan tarve Suomessa kasvaa.

– Mitään muuta tietä ei ole kuin lisätä hoivakodeissa annettavaa hoivaa. Jos 7-vuotiaiden määrä kaksin- tai kolminkertaistuisi, kukaan ei kyseenalaistaisi sitä, että kouluja tarvitaan lisää. Kun vanhusten määrä kaksin- tai kolminkertaistuu, vedotaan rahapulaan tai hoitajapulaan, Jylhä pohtii.

Professori Jylhän painottaa, että hauraan ikäihmisen hoitaminen kotona kellon ympäri ei ole halvempaa kuin ympärivuorokautisessa palveluasumisessa.

– Totta kai kotihoito on merkittävintä. Meillä on paljon hyvää kotihoitoa ja hyvä hoivakotihoitoa. Hyvällä kotihoidolla voi asua tyytyväisenä pidempään omassa kodissa. Hyvässä hoidossa hoitajalla pitäisi olla aikaa hoitaa arjen askareita yhdessä vanhuksen kanssa, eikä vain piipahtaa kiireesti. Omaishoidolla on myös tärkeä rooli.

Gerontologian professoria nykymeno huolestuttaa.

– Sosiaali- ja hyvinvointipolitiikan tavoitteena on aina ollut, että ihmiset eivät sairastuisi tai kuolisi liian nuorina. Tavoite saavutettu, mutta sen arvoa ei nähdä. Saadaan lisää hyviä elinvuosia, mutta mitä vanhemmaksi eletään, sitä varmemmin hoivaa tarvitaan elämän viimeisinä vuosina, Marja Jylhä sanoo.

– Kärjistäen voisi kysyä, että jos kaikkein hauraimpien, pitkän elämän eläneiden ihmisten viimeisistä vuosista ei haluta huolehtia, pitäisikö eliniän pitenemistä jarruttaa. Keinoja kyllä löytyy – jaetaan tupakkaa ja voita toreilla, turvavyöpakko pois ja verenpaineläkkeet niin kalliiksi, että harvalla on niihin varaa. Keskimääräinen elinikä laskisi varmasti.

