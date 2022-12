5 tuntia putkeen porrastreeniä jopa viitenä päivänä viikossa – Näin treenaa vuorikiipeilijä Lotta Hintsa

Entinen Miss Suomi Lotta Hintsa on nykyään vuorikiipeilijä. Harrastus muuttui ammatiksi, kun paljastui, että hänen fysiikkansa on kuin luotu vuorikiipeilyyn. Hintsan erinomainen hapenottokyky saattoi kehittyä lapsuusvuosina Etiopiassa.

Valtaosan vuodesta maailmalla kiertelevä vuorikiipeilijä Lotta Hintsa on saapunut Suomeen viettämään joulua. Koska käynnissä on myös treenikausi, ei pelkästä lomailusta voi puhua. Mukana Suomeen tuli myös Lotan puoliso Don, joka pääsee kokemaan suomalaisen joulun ensimmäistä kertaa.

Uutta on myös se, että nyt koti löytyy Suomesta.

– Tällä hetkellä koti on Suomessa, koska ostimme juuri isoäitini vanhan kesämökkityyppisen ratkaisun. Se on meidän pieni kotimme täällä. Muuten se on sitten elämää liikenteessä.

Hintsan elämässä tapahtui vuonna 2018 käänne, joka johtii siihen, että aiemmin rakkaasta harrastuksesta, kiipeilystä, tuli hänelle ammatti.

Kehittyikö huikea hapenottokyky Etiopiassa Hintsan lapsuudessa?

Alan harrastajat ja hänen valmentajat antoivat jatkuvasti palautetta, että Hintsan fysiikka on kuin tehty vuorikiipeilyä varten. Se motivoi häntä eteenpäin. Paitsi että Hintsalla on vahva väsymyksen- ja kivunsietokyky, on hänen hapenottokykynsä suorastaan erinomaista.

– Tuntuu, että mitä korkeammalle menen, sitä paremmin menee, Hintsa sanoo.

Hänen kohdalla onkin spekuloitu, että onko sillä, että Hintsa vietti osan lapsuudestaan Etiopian ohuessa ilmanalassa, ollut vaikutusta tähän ominaisuuteen.

Tällä hetkellä Hintsa treenaa seuraavaa huippua varten, mutta ei halua paljastaa tarkemmin, mikä on kohde. Sen verran hän kertoo, että se löytyy Etelä-Amerikasta.

– Tämä on varmaan nyt hätävarjelun liioittelua, mutta siihen törmää välillä vuorikiipeilyssä, että jos on tavoitteita, jotka ovat yhdellä kerralla täytetty tai tehty, niin ei viitsi hirveästi huudella, ettei kukaan ehdi mennä tekemään samaa, Hintsa muotoili Puoli seitsemän -ohjelmassa.

Tuntitolkulla porraskonetta

Näin vuoden lopulla Hintsan treenikausi on yhä päällä. Yhdysvalloissa treeneihin kuuluu monipuolisesti tekniikkatreeniä ja pienempien, noin 4000-metristen vuorten kiipeämistä. Nyt Suomessa vastassa onkin puuduttavimmat vaiheet.

– Kun tullaan tänne Suomeen, niin sitten kiivetään porraskoneessa.

– Ei voi sanoa, että lemppareita, mutta henkisesti haastavimpia ovat nämä viikot, kun neljänä, jopa viitenä päivänä viikossa ollaan sellaiset viitisen tuntia porraskoneessa ja tuijotetaan seinää ja mietitään, että voisinpa olla jossain vuorella.

Porraskoneessa askeltaessa Hintsa on kuitenkin tottunut hoitamaan myös työasioita:

– Voi vastailla viesteihin ja tehdä somea ja tällaisia juttuja, mutta kyllä se jossain vaiheessa käy hyvin puuduttavaksi, Hintsa toteaa.

Valmentajasta puolisoksi

Hintsan ja hänen valmentajansa Donin valmennussuhde muuttui muutama vuosi sitten romanttiseksi suhteeksi. Hintsan mukaan se tapahtui hiljalleen ja huomaamatta.

– Siitä huolimatta, että on vietetty vuosia samassa teltassa ja tutustutaan toisiimme niin, ettei käy pariin viikkoon suihkussa, olemme siis yhdessä, Hitsa naureskeli.

Miten se vaikuttaa parisuhteeseen, että kumpikin tekee työtä, jossa kuolemanvaara on läsnä?

