Otosta tuli Heppu, mutta 19-vuotiaana hän ymmärsi olevansa Helle: "Päätin, että muunsukupuolisena tarvitsin uuden nimen"

Helle Alatalo-Heikkilä kertoo, miksi hän on nimeltään Helle. Video: toimittaja Anna Sirén, kuvaus Jani Aarnio / Yle

Vauvan nimi oli Otto. Kaikkien, jopa omien vanhempien, suuhun istui kuitenkin paremmin toiseksi nimeksi annettu Heppu. Siitä tulikin pikkuhiljaa lapsen kutsumanimi, ja lopulta yläkouluiässä myös virallinen etunimi. Muutosta väestörekisteristä hakivat vanhemmat yhdessä lapsen kanssa.

Muutamaa vuotta myöhemmin lapsi ei ollut enää lapsi, eikä kumpikaan aiempi nimi tuntunut oikealta. Nyt Helle Alatalo-Heikkilä haki nimenmuutosta itsekseen. Hän oli teini-iässä ymmärtänyt olevansa sukupuoli-identiteetiltään jotain muuta kuin Heppu-niminen poika.

– Minusta tuli Helle. Päätin, että muunsukupuolisena ihmisenä tarvitsen uuden nimen. Mietin nimeä pitkään. Halusin sellaisen, johon kokisin kasvaneeni.

Nimen virallinen vaihtaminen tuntui muunsukupuolisen Helle Alatalo-Heikkilän mielestä tärkeältä. ”Onhan se mahtava tunne kun papereissa on nimi, joka tuntuu minulta. Hyppelehdin ja naureskelin tullessani poliisiasemalta uuden passini kanssa.” Kuva: © Jani Aarnio / Yle

Sukupuolineutraalia ja luontoteemaista

Oman etunimen vaihtaminen on Suomessa nyt yleisempää kuin aiemmin. Digi- ja väestötietoviraston tilastoissa näkyy hiljalleen kasvava trendi.

Nimenmuutoshakemuksia tulee vuosittain vireille noin 15 000, ja karkeasti arvioiden kolmannes hakemuksista koskee etunimen muuttamista. Etunimen muutoshakemuksia tuli vuonna 2020 vireille 4 379 kappaletta.

– Viime vuonna luku oli 5 284 kappaletta, ja tämän vuoden lukumäärä tulee olemaan samaa luokkaa, kertoo Digi- ja väestötietoviraston eritysasiantuntija ja nimiasioiden ryhmäpäällikkö Noora Riskilä.

Miten etunimi vaihdetaan? Avaa Jokaisella täytyy olla vähintään yksi ja enintään neljä etunimeä. Yhdeksi nimeksi lasketaan nimet, jotka on yhdistetty toisiinsa yhdysmerkillä. Hakemus tehdään Digi- ja väestötietorekisteriin (siirryt toiseen palveluun). Hakemuksella voi vaihtaa etunimiä, muuttaa niiden järjestystä, lisätä tai poistaa etunimiä sekä lisätä yhdysmerkin etunimeen tai poistaa sen. Etunimenmuutoshakemuksen käsittelymaksu on vuoden 2023 alusta alkaen 60 euroa. Hakemuksen hyväksyminen vie sähköisessä muutospalvelussa 6-10 viikkoa. Alaikäisen hakiessa nimenmuutosta kuullaan hänen huoltajiaan. Lähde: Digi- ja väestötietorekisteri

Nimen vaihtamiselle voi olla useita syitä, eikä niitä udella tilastoihin. Noora Riskilä arvioi silti etenkin sukupuolineutraalien, luontoteemaisten nimien yleistyneen. Niitä annetaan lasta ensimmäistä kertaa nimettäessä, mutta myös nimenvaihtotilanteissa.

– Niitä haetaan usein omaan sukupuoli-identiteettiin vetoamalla. Hakijalle voi olla joissain tilanteissa luonnollisempaa tulla kutsutuksi nimellä, joka ei selvästi anna oletusta, mille sukupuolelle nimi perinteisesti mielletään kuuluvan.

Nimen antaminen itselle on uniikki kokemus, sanoo Helle Alatalo-Heikkilä. ”Se on jännä ja itsekeskeinenkin prosessi. Pitää miettiä tosi paljon sitä, kuka olen ja mikä sopii minulle.” Kuva: © Jani Aarnio / Yle

Lukiossa nimiä vaihtuu viikoittain

Tilastoista ei erikseen tule ilmi, missä ikäluokassa nimiä vaihdetaan aktiivisimmin. Esimerkiksi lukioissa ilmiö on kuitenkin huomattu. Tampereen yhteiskoulun lukion rehtori Tuija Flinck kertoo, että lukiomaailmassa nimien muuttaminen on arkipäivää. Ilmaisutaitopainotteisen lukion nuorten etunimilinja on selvä.

– Tällä hetkellä haetaan sellaisia nimiä, jotka ovat neutraaleja sukupuolen suhteen. Elo, Kuutti tai Oka, tämäntyyppisiä.

Ilmoituksia nimenvaihdoksista tulee Tampereen yhteiskoulun lukiolla lähes viikottain. Koulussa hyväksytään nuoren omat toiveet silloinkin, kun tämä ei ole vaihtanut nimeään virallisesti rekistereihin.

– Kyllä meistä on nuoren edun mukaista, että me kutsumme häntä niin kuin hän itse toivoo. Kaikki viralliset todistukset tietenkin tehdään niillä nimillä, jotka ovat väestörekisterissä. Mutta esimerkiksi Wilmassa käytetään kutsumanimeä, ja myös opettajat käyttävät sitä, Tuija Flinck sanoo.

Tampereen yhteiskoulun lukion rehtori Tuija Flinck on tottunut siihen, että opiskelijat ilmoittavat vaihtaneensa nimeään. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Nimi novellista

Myös Helle on sukupuolineutraali ja luonnonläheinen nimi. Alatalo-Heikkilä tunnistaa trendin.

– Se on ehkä aika suomalainen juttu. En kyllä ajatellut sitä omaa nimeä antaessani, hän pohtii.

Nimi pälkähti mieleen ”jostakin”.

– Aluksi en tajunnut, mistä se tuli. Sitten huomasin, että se oli ystäväni kirjoittaman novellin hahmolta. Helle on sopivan lyhyt ja vähän samansuuntainen kuin aikaisempi nimeni, aurinkoinen ja yleisesti kiva nimi. Symboliikka ei ole kovin syvä, mutta ei sen tarvitsekaan olla.

Alatalo-Heikkilä kävi uudesta nimestään keskustelut myös aiempien nimiensä antajien kanssa.

– Vanhempani ovat tukeneet minua, enkä kyllä muuta odottanutkaan. Lähipiiri ja kaikki ystävät ovat myös olleet tosi ymmärtäväisiä ja alkaneet heti käyttää minusta uutta nimeä.

Etunimen lisäksi Helle Alatalo-Heikkilän sukunimi on muuttunut. Hän avioitui jo lukioikäisenä. ”On radikaalimpaa mennä tämän ikäisenä naimisiin kuin vaihtaa nimeä.” Kuva: © Jani Aarnio / Yle

Ei aina syvempää syytä

Helle Alatalo-Heikkilä ei ole tuttavapiirinsä ainoa nimeä vaihtanut. Ympäriltä löytyy sekä transihmisiä että heitä, jotka eivät vain ole kokeneet alkuperäistä nimeään omakseen.

– Ei se aina välttämättä tapahdu jostakin syvemmästä syystä.

Vaikka nimen vaihtaminen on yleistynyt, Alatalo-Heikkilä ei suoriltaan allekirjoita väitettä, että nuoret suhtautuisivat nimiin merkittävästi kevyemmin kuin vanhempi väki.

– Kyllähän aina on ollut lempinimiä, ihmisistä on käytetty kutsumanimiä. Nuorempi sukupolvi vain siirtyy siihen, että muuttaa nimen myös laillisella puolella.

Millaisia ajatuksia artikkeli herättää? Voit keskustella aiheesta keskiviikkoiltaan 3.1. kello 23 asti.