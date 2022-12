Venäjän kirjarovio on syttynyt: uusi laki määräsi poltettavaksi 53 seksuaalivähemmistöjä käsittelevää romaania Moskovan kirjastoista

Moskovan kirjastoille toimitettiin joulukuussa luettelo kirjoista, jotka on tuhottava ”LGBT-propagandan” kieltävän lain vuoksi. Listalla on sekä palkittuja kirjailijoita että venäläisiä aktivisteja.

Tällä viikolla Moskovan kirjastot saivat listan kirjoista, jotka on määrätty luovutettavaksi ”kierrätykseen”, eli poltettavaksi jätelaitoksella.

Kaikkiaan listassa on 53 teosta.

Asiasta kertovat useat venäläismediat, esimerkiksi riippumaton Meduza (siirryt toiseen palveluun) ja Moscow Times (siirryt toiseen palveluun).

Venäjän uusi, tiukempi ”homopropagandalaki” astui voimaan joulukuun alussa.

Aiemmin oli kielletty seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä kertominen, ainakin positiivisessa hengessä, alaikäisille. Uusi laki kieltää ”homopropagandan” esittämisen ikään katsomatta.

Venäläinen toimittaja ja kirjailija Sergei Lebedenko jakoi uuden, kiellettyjen kirjojen listan Telegramissa (siirryt toiseen palveluun). Luettelossa on lukuisia länsimaisten ja venäläisten kirjailijoiden teoksia.

Hävitettäväksi moskovalaiskirjastoista on luokiteltu esimerkiksi amerikkalaisen Michael Cunninghamin Lumikuningatar, irlantilaisen kirjailijan John Boynen Absolutisti ja A Ladder to the Sky,

Listalla on myös palkitun japanilaiskirjailijan Haruki Murakamin *Sputnik-rakastettuni -*teos, brittiläisen taiteilijan Stephen Fryn teokset Making History ja Fryn aikakirjat.

Venäläisistä kirjailijoista listalla on esimerkiksi runoilija ja feministiaktivisti Oksana Vasjakina ja oppositiopoliitikko Eduard Limonov.

Poistotarpeen syyksi on ilmoitettu ”muu syy”.

Kirjastonhoitajan työpiste Venäjän valtionkirjastossa. Arkistokuva vuodelta 2022. Kuva: Nikolay Vinokurov / AOP

16. joulukuuta kirjatussa kirjastojen saamassa viestissä sanotaan, että lopullisen päätöksen kirjojen luovuttamisesta tekisivät kirjastojen johtajat.

Viranomaismääräyksessä kuitenkin sanotaan, että laki velvoittaa kiellettyjen kirjojen toimittamiseen jätteeksi.

Lebedenko korostaa Telegram-viestissään, että kirjastot eivät voi vain piilottaa kiellettyjä kirjoja varastoon, koska sähköinen tietojärjestelmä estää tämän.

Venäläisen The Village (siirryt toiseen palveluun)-julkaisun mukaan Moskovan kirjastot ovat alkaneet piilottaa ulkomaisiksi agenteiksi luokiteltujen kirjailijoiden ja sotaa kritisoineiden kirjailijoiden kirjoja sekä seksuaalivähemmistöjä käsitteleviä teoksia.

Täysi-ikäiset ovat kuitenkin aiemmin voineet saada niitä luettavaksi kirjastojen lukusaleissa.

”LGBT-propagandan” kieltävän lain voimaantulon jälkeen myös kirjakauppaketjut ovat alkaneet poistaa valikoimistaan seksuaalivähemmistöjä käsitteleviä romaaneja ja tietokirjoja.