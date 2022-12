Alakoulussa harjoiteltiin miten toimitaan, jos sähkökatko iskee – onneksi oppiminen ei tarvitse sähköä, toteaa opettaja

Peruskoulut alkavat varautua mahdollisiin sähkökatkoihin.

Vaasan Länsimetsän koululla katkoihin varauduttiin tänään konkreettisesti.

Koululla pidettiin tiistaiaamuna sähkökatkoharjoitus oikean sähkökatkon varalta kello kahdeksan ja yhdeksän välillä.

Harjoituksen aikana koulun ulko- ja sisävalaistus oli kytketty pois päältä. Muun muassa ilmastointilaitteet ja koulun keittö saivat sähköä kuitenkin tavalliseen tapaan.

Länsimetsän koulun rehtori Markku Nirkkonen uskoo, ettei koulupäivää tarvitse keskeyttää sähkökatkon vuoksi.

– Koulussa harjoitellaan kaikenlaisia erilaisia tilanteita varten. On poistumisharjoituksia, sisäänsuojautumisia, ja nyt eletään ajan hengessä.

– Kun sähkökatko on täysin mahdollinen tammikuussa, ajattelimme harjoitella sitä, ettei se tule sitten mörkönä tai peikkona oppilaille silloin, kun todellinen tilanne iskee päälle, Nirkkonen sanoo.

6R-luokan luokanopettaja Marita Reinikka ei myöskään usko sähkökatkojen vaikuttavan oleellisesti opetukseen.

– Niin kauan kun on leuka ja liitu -vaihtoehto olemassa ei hätää ole, Reinikka tokaisee.

Oppilaita pyydettiin tuomaan kouluun omat taskulamput pimeässä opiskelua varten. Kuva: Jarkko Heikkinen

Ruokalassa voidaan joutua pärjäämään kylmällä ruoalla

Harjoitusta varten koulun oppilaita pyydettiin tuomaan kouluun mukaan omat valaisimet. Reinikan mielestä opiskelu sujui mutkitta ilman sähköä.

– Eihän oppiminen tarvitse sähköä, se olisikin paha jos pitäisi aivoja jotenkin ladata.

– Vaikea keksiä mitään asiaa, joka olisi ollut sellainen, mitä ei olisi mitenkään voinut opettaa ilman digitaalisia sähkövempaimia.

Rehtori Nirkkonen puolestaan yllättyi siitä, kuinka valoisaa luokassa oli silloinkin, kun valot olivat katkaistuna.

– Yllätyin siitä, että täällä ei ollut niin pimeä, kuin ensin ajattelimme. Täällä on aika hyvä yleisvalo ja sitten kun oppilailla ja opettajilla on omat valaisimet, niin ei täällä hätää ole ja valo riittää.

Harjoituksen tavoitteena oli simuloida koulun toimintaa oikeassa sähkökatkotilanteessa. Kuva: Jarkko Heikkinen

Tositilanteessa oppilaita ei Nirkkosen mukaan laiteta kotiin. Lähtökohtana koulussa on se, että toiminta jatkuu normaalisti lukujärjestyksen mukaan.

Sähkökatkon sattuessa myös vielä tänään normaalisti sähköllä pyörivällä ruokalallakin on olemassa oma toimintamallinsa.

– Jos sähköä ei ole, eikä saada lämmintä ruokaa, niin sitten heillä on siihen varautumissuunnitelma.

– Kertakäyttöastioilla varmaan mennään ja sitten en tiedä mennäänkö salaattibuffetilla, mutta todennäköisesti kyllä kylmällä ruoalla, rehtori sanoo.

Opettaja Reinikka toteaa, että pitkittynyt sähkökatkotilanne todennäköisesti haittaisi koulun toimintaa huomattavasti parin tunnin katkoja enemmän.

– Totta kai sitä miettii, että jos tilanne pitkittyy, kun nyt on kuitenkin kyse vain opetuksesta, niin onhan se sitten kokonaisuudessaan vähän isompi pomppi.

”Oppiminen ei tarvitse sähköä”, toteaa 6R-luokan luokanopettaja Marita Reinikka. Kuva: Jarkko Heikkinen

Vessassakäynti jännittää oppilaita

Länsimetsän koulun 6R-luokan oppilaat Josefina Lehtola, Miiku Lesonen ja Isabella Niemi eivät pitäneet koulunkäyntiä pimeässä erityisen ihmeellisenä, mutta mukava harjoitus silti oli.

– Aika hauskaa ja oli kivaa tulla. Oli vähän erilainen tunti, että ei aina semmoinen samanlainen, Lehtola sanoo.

– Ei nyt mitään poikkeavaa, ihan normaalia paitsi taskulampun valossa, Niemi puolestaan toteaa.

Sekä Lehtola että Lesonen ovat aikaisemmin jo kokeneet lyhyitä sähkökatkoja kotona, eikä tilanne ole muutenkaan oppilaille kovin uusi.

– Meillä on myös ollut koulussa aina joka vuosi sellainen Earth Hour, ja silloin on ollut sähköt pois jonkun tunnin kans, Lehtola kertoo.

Länsimetsän kutosluokkalaisten mielestä opiskelu ei poikennut sähkökatkoharjoituksen aikana merkittävästi normaalista. Kuva: Jarkko Heikkinen

Eniten oppilaita huolettaa sähkökatkoissa ajatus siitä, että vessaan ei katkon aikana pääsisi ja että siellä täytyisi käydä pimeässä.

– No varmaan, että pääsisi käymään vessassa, koska se on aika ällöttävää käydä sitten kun ei ole sähköä, Lehtola tuumaa.

Lesonen yhtyy Lehtolan kommenttiin.

– Just jotain vessaa tyyliin.

Niemi puolestaan mainitsee toisen huolenaiheen vessan ohella.

– Kännykkä, hän kiteyttää.

Rehtori Nirkkonen toteaa lasten huolen vessassa käynnistä kumpuavan keskustelusta siitä, että vessojen käyttöä vältetään sähkökatkon aikana.

– Mutta pitää muistaa kuitenkin, että puhutaan tunnin tai kahden katkoksista eli uskoisin, että isommatkin oppilaat osaa vähän pidätellä. Pienten oppilaiden kanssa on sitten se homma, että sitten täytyy lähteä kun hätä tulee.

”Jos tositilanne tulee, se ei ole enää mikään peikko”

Myös Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on kehottanut kouluja varautumaan sähkökatkoihin. SPK on tehnyt yhteistyössä järjestöjen ja lapsiasiavaltuutetun kanssa kouluille ja perheille maksuttoman Varautumisen vanhempainilta -paketin (siirryt toiseen palveluun).

Ensimmäinen varautumisilta on sovittu itähelsinkiläiseen kouluun.

Vaasassa sähkökatkoihin on varauduttu muun muassa kaupungin yhteisen tiedotteen kautta, jota on käyty läpi rehtorikokouksessa, koulun johtoryhmän kanssa sekä opettajakokouksessa. Lisäksi yhteisiä valaisinhankintoja on osittain jo tehty ja myös koteja on tiedotettu asiasta.

Joululomien jälkeen Länsimetsän koulu aikoo pitää tiistain sähkökatkoharjoituksesta palautekeskustelun.

– Mielestäni oli hyvä, että me nyt näimme, miltä se tilanne näyttää ja tuntuu. Luulen, että oppilaat ehkä nyt jopa odottavat, että sähkökatko tulisi tammikuussa.

– Tämä oli sen verran jännää puuhaa, rehtori Nirkkonen naurahtaa.

Rehtori Markku Nirkkosen mukaan lähtökohtana on, että tunnit pidetään sähkökatkonkin aikana lukujärjestyksen mukaisesti. Kuva: Jarkko Heikkinen

Luokanopettaja Reinikan mielestä isoin hyöty kokeilusta oli se, että tositilanteessa sähkökatko ei pääse enää säikäyttämään.

– No ehkä se paras oppi on se, että tämä on kokeiltu. Sitten jos tositilanne tulee, niin se ei ole enää mikään peikko, vaan tiedetään, että tästä selvitään.

Juttua voi kommentoida Yle-tunnuksilla 21.12.2022 kello 23 asti.