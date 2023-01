Eelis Ojala ei ole vielä edes ylioppilas, mutta yliopistot kilpailevat hänestä jo nyt

Helsinkiläinen abiturientti Eelis Ojala on kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista, taloudesta ja politiikasta. Häntä kiehtoo uuden oppiminen ja oman ymmärryksen laajentaminen.

Kiinnostus on tuonut myös tulosta, sillä hän on tuore lukiolaisten Oikeusguru 2022 -kilpailun voittaja.

Kilpailun finaali järjestettiin joulukuun puolessa välissä Helsingin käräjäoikeudessa. Ojala sai palkinnoksi muun muassa opiskelupaikan kahteen oikeustieteelliseen tiedekuntaan: Itä-Suomen yliopistoon Joensuuhun ja Lapin yliopistoon Rovaniemelle.

Oikeusguru-kilpailussa testataan lukiolaisten yhteiskunnallista ja erityisesti oikeudellista ajattelua. Joulukuun finaalissa oli kirjallinen ja suullinen tehtävä.

– Tärkeää on hahmottaa kokonaisuuksia ja oikeusperiaatteita, ei osata yksittäisiä lakipykäliä ulkoa, Ojala sanoo.

Kilpailu ei ole ensimmäinen, jossa Ojala menestyy.

Vuoden 2021 marraskuussa hän voitti valtakunnallisen Turpotietäjä 2021 -kilpailun, jossa testattiin lukiolaisten turvallisuuspolitiikan tietämystä. Viime vuoden helmikuussa hän pääsi Talousguru 2022 -kilpailun finaaliin, josta tuli palkintona opiskelupaikka Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä tiedekunnasta.

Yläkouluikäisenä Ojala voitti valtakunnallisen Metsävisan.

Obaman elämäkerta oli kiinnostava

Helsingin normaalilyseota käyvä Ojala lukee paljon. Hän kertoo, ettei opiskele mitään tiettyä kilpailua varten, vaan yleisesti saadakseen tietoa.

– Tämä on ollut vähän tällainen oma harrastus lukio-opintojen sivussa.

Lukuharrastuksen kirjavalinnat määräytyvät fiiliksen mukaan. Ojalan mielestä kiinnostavia ovat esimerkiksi elämäkerrat.

– Varsin kiinnostava oli esimerkiksi Barack Obaman elämäkerta. Tietokirjallisuuden puolelta olen viime aikoina lukenut eniten taloudesta sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta.

Uutisia Ojala seuraa eri medioista, esimerkiksi BBC:ltä ja Yleltä muun muassa A-studiota ja Ykkösaamua. Hän keskustelee uutisista ja ajankohtaisista asioista myös kavereidensa kanssa.

Lukion kolmatta vuotta käyvä Eelis Ojala pitää tärkeänä lepoa ja rentoutumista. Lenkkikaverina hänellä on perheen koira. Kuva: Saara Hirvonen / Yle

Nuoria huolestuttaa

Aikaansa seuraava Eelis Ojala pohtii nuorten huolenaiheita.

– Ukrainan sota, energiakriisi ja Suomen talouden näkymät tuovat huolia. Esimerkiksi Suomen julkisen talouden alijäämään tarvitaan ratkaisuja tulevaisuudessa, Ojala sanoo.

Turvallisuuspolitiikka on korostunut erityisesti Ukrainan sodan alkamisen jälkeen. Ojala luottaa, että Suomi pystyy tekemään fiksuja valintoja nykyisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa.

– Uskon, että tästä selvitään, mutta pitää olla valppaana ja varuillaan. Hintojen nousu koskettaa kaikkia suomalaisia jollakin tavalla ja yleinen epävarmuus mietityttää myös opiskelijoita.

Korona-aika itsessään toi paljon etäopetusjaksoja ja itsenäistä opiskelua kotona. Ihmisiä ei ole voinut samalla tavalla kohdata kuin ennen koronaa.

Ojala uskoo, että korona-aika on jättänyt jokaiseen nuoreen jonkinlaisen jäljen.

– Tämä näkyy mielenterveyspuolella. Nuorten ongelmat ovat lisääntyneet. Näitä pitää pyrkiä ratkomaan tutkittuun tietoon perustuen ja saada mielenterveyspalvelujen saatavuus paremmalle tasolle, jotta yhä harvempi nuori joutuisi kamppailemaan näiden asioiden kanssa yksin.

Lisää: Nuoria on psykiatrisessa hoidossa enemmän kuin koskaan, ja korona on vain yksi syy: kuuntele, miksi vika on professorin mielestä yhteiskunnassa

”Ei koulua, vaan elämää varten”

Ojalan mielestä koulutukseen on syytä panostaa tulevaisuudessa lisää. Hänen omat tulevaisuuden suunnitelmansa ovat vielä vähän avoinna, mutta oikeustiede ja talous kiinnostavat häntä tällä hetkellä eniten. Hän arvelee, että opiskelusuunta löytyisi lukion jälkeen ehkä näistä aineista, ja opiskelupaikat hänellä niihin ovatkin jo olemassa kisojen kautta.

– Mitään lukkoon lyötyä ei vielä ole, mutta kiinnostus on herännyt. Vaikka nyt tituleerataan guruksi, niin tunnistan sen, että vielä on paljon opittavaa. Kun oppii lisää, hahmottaa oman tietämyksen rajallisuuden.

Ojala kokee, että laaja yleissivistys mahdollistaa asioiden ymmärtämisen.

– Kaikki lähtee kiinnostuksesta, mutta tarvitaan myös kriittistä ajattelua ja medialukutaitoa. Niistä on hyötyä myös muussa elämässä kuin koulussa. Yhdyn koulumme mottoon ”ei koulua, vaan elämää varten”.

Ojala toivoo, että sama motto toteutuisi kaikissa suomalaisissa kouluissa. Siinä ei aina onnistuta, mutta siihen tulisi pyrkiä. Kaikilla on oikeus laajaan yleissivistykseen.

Ylioppilaskirjoituksiin Ojala osallistuu keväällä.

Helsingin normaalilyseo on Eelis Ojalan opinahjo vielä kevääseen 2023 saakka. Ensi syksynä hänellä on tavoite aloittaa opiskelut ammattia varten. Kuva: Saara Hirvonen / Yle

Erilaisia tulevaisuuden tekijöitä

Ojala arvelee, etteivät kaikki ikätoverit välttämättä jaa hänen kiinnostustaan yhteiskunnallisiin asioihin.

– Meitä on erilaisia, omat mieltymykseni eivät välttämättä sovi kaikille. Olemme erilaisista asioista kiinnostuneita, mutta suomalaisilla nuorilla on samoja piirteitä keskenään, ja he ovat kiinnostuneita ajankohtaisista asioista. Meidän sukupolvessa on paljon fiksuja nuoria, joista on vielä moneen tehtävään.

Ojala on aktiivinen lukiolainen: hän on mukana muun muassa alueellisessa edunvalvonnassa Lukiolaisten Liitossa.

Välillä on oltava myös vapaa-aikaa. Aiemmin Ojala harrasti polkujuoksua, nyttemmin lenkkikaverina on perheen pieni koiranpentu.

Nykyisin hän käy myös kuntosalilla. Kesäisin hän tykkää vaeltaa Lapissa.

– Pitää jättää aikaa myös levolle ja kaikelle muulle.