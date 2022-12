Yrittäjä Eija Parkkisen syksy on ollut sysimusta – myy nyt ”Suomen kalleinta” saunajuomaa 50 eurolla per tölkki

Eija Parkkisen syksy on ollut täynnä epäonnea.

Kouvolan Voikkaalla sijaitsevan Virtakiven saunan yrittäjän mukaan vastoinkäymiset ovat seuranneet toistaan. Viimeisin isku on korkea sähkön hinta ja asiakaiden muuttuneet ostotavat.

– Kusessa ollaan. Se kuvaa tilanne parhaiten. En normaalisti käytä karkeita ilmaisuja, mutta nyt on totiset paikat, Parkkinen sanoo.

Parkkisen yritystoimille viime vuodet ovat olleet murheellisia. Ensin oli korona, sitten viereinen Kymijoki tulvi ja vei asiakkaat, sen jälkeen ruoan ja sähkön hinta alkoivat nousta ja nyt myös asiakkaiden ostokäyttäytyminen on muuttunut.

– Kamelin selkä olisi katkennut aika monelta, kun muutaman vuoden sisään tapahtuu tämä kaikki, Parkkinen sanoo.

Parkkinen on nyt aloittanut Facebookissa (siirryt toiseen palveluun) ”Kusessa ollaan” -kampanjan, jossa asiakkaat voivat ostaa esimerkiksi ”Suomen kalleinta” saunajuomaa hintaan 50 euroa per tölkki. Kampanjan tavoitteena on säilyttää Virtakiven sauna toiminnassa.

– Kenenkään yrittäjän ei pitäisi joutua kerjäämään. Minä teen sitä nyt julkisesti, Parkkinen sanoo.

Virtakiven sauna sijaitsee Kymijoen rannalla Kouvolassa. Arkistokuva. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Suunnitelmia on

Virtakiven sauna toimii Virtakiven vierasvenesataman kupeessa Kouvolan Voikkaalla.

Kouvolan kaupunki pohtii parhaillaan (siirryt toiseen palveluun) Voikkaalla sijaitsevien Virtakiven ja Hirvelän ranta-alueiden kehittämistä. Alueesta on valmistunut kehittämissuunnitelma, jossa tarkastellaan alueen mahdollisuuksia muun muassa veneilyn, virkistyksen ja palveluiden näkökulmasta.

– Kaikki kehittäminen, mitä alueelle tehdään, on hyödyksi. Pitää osata katsoa huonon ajan ylitse. Minusta on hienoa, että suunnitellaan, vaikka en tiedä, milloin suunnitelmia on mahdollista toteuttaa, yrittäjä Eija Parkkinen sanoo suunnitelmista.

Kouvolan tekninen lautakunta käsitteli Virtakiven ja Hirvelän alueen kehittämissuunnitelmaa joulukuussa. Kehittämissuunnitelma on ehdotus siitä, mitä alueelle voisi tulla, eikä se välttämättä toteudu sellaisenaan.

Kimolan kanava avattiin reilut kaksi vuotta sitten. Noin 5,5 kilometriä pitkä kanava mahdollistaa veneilyn esimerkiksi Jyväskylästä Kouvolaan. Arkistokuva. Kuva: Antro Valo / Yle

Kanava toi nostetta

Virtakiven sauna on saanut nostetta Kimolan kanavasta. Kanava avattiin elokuussa 2020, ja se toi alueelle runsaasti väkeä.

– Ensimmäinen syksy kanavan aukeamisen jälkeen oli meille hurjan hyvä. Kanava toi alueelle veneitä ja ihmisiä lisää, Parkkinen kertoo.

Sittemmin kanavan vetovoima on hiipunut.

Kaikkien vaikeuksien jälkeen Eija Parkkinen on huolissaan Virtakiven saunan tulevaisuudesta. Hän ei ole varma, pystyykö jatkamaan toimintaa. Hänen mielestään sauna ja kahvila muodostavat voikkaalaisille tärkeän, yhteisöllisen paikan.

– Minä kyllä selviän, mutta en halua, että paikan nykyinen käyttö katoaa, Parkkinen sanoo.