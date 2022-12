”Joulupukki puree ja lyö” – Suomessa elää vahva vaihtoehtoisten joululaulujen perinne, kokosimme kyseenalaisimmat klassikot

Joulun odotus on laulujen aikaa. Mielet täyttää ilo tai hartaus kerran vuodessa kuultavien sävelten kajahtaessa. Suomessa on myös vahva perinne toisenlaisten joululaulujen esittämiseen.

M.A. Numminen ystävineen aloitti uuden ajan satiiristen ja humorististen joululaulujen esittämisen pitkäsoittolevyllä Joulupukin juhannusyö. Vuonna 1971 julkaistulla levyllä sen ajan Love Records-levy-yhtiön ympärille kokoontuneet esitysmielisen laululiikkeen piirit panivat perinteet lihamyllyyn ja kertoivat vaihtoehtoisesta maailmasta, jossa partaukko saattoi vetää lahjoja odottavaa perhettä turpaan foxtrotin tahtiin.

Mukana olivat niin Rauli Badding Somerjoki kuin Sinikka Sokka ja runoilija Markku Into ja tunnetuimmiksi biiseiksi jäivat juuri Nummisen Jarkko Laineen sanoilla esittämä Joulupukki puree ja lyö sekä nimikappale Joulupukin juhannusyö.

Levyn saatesanoissa radikaalitoimittajaksi mainittu Hannu Taanila kirjoitti: ”Kaikki jouluun liittyvä aikuisten keksimä ja hellimä lapsenomaisuus pannaan tässä levyssä pilkaksi. Mutta Numminen ei pilkkaa paatoksella vaan iloisella rahvaanomaisella menolla.”

M. A. Numminen kuvaa, kuinka pukki rikkoo perinteisen roolimallinsa. Epätavallinen joululaulu levytettiin alun perin vuonna 1971, tämä versio on vuodelta 1980.

Rock-sukupolven joulubileet

Aikuistuva rock-sukupolvi pyrki tietysti myös jo ennen Raskasta joulua-tyyppisiä kiertueita joulumarkkinoille. Esimerkiksi viime vuosituhannen puolella levy-yhtiö Pokon artistien tuotoksista tehtiin kokoelma Joulu Pulkassa, jolta löytyy muun muassa Hassisen koneen, Eppu Normaalin ja Hanoi Rocksin jouluisia punk- ja rock-kappaleita.

Levyltä löytyy myös Juice Leskisen klassikoksi muodostunut Sika, joka poikkeaa myös muiden vaihtoehto-joululaulujen maailmasta hyvinkin reippaasti. Kappale julkaistiin jo Leskisen Juice Leskinen Slam -yhtyeen albumilla Kuusessa ollaan vuonna 1980.

Kappaleessa kerrotaan perheestä, joka kasvattaa sian ja syöttää sitä keväästä lähtien aina marraskuuhun. Joulun alla sika teurastetaan ja se syödään jouluaterialla. Sanat kuvaavat sian kohtaloa lapsen näkökulmasta.

Sika on yksi harvoista suomalaisista joululauluista, joiden aiheena ei ole yleisiin joululaulujen aiheisiin liittyvät asiat, kuten esimerkiksi joulukuusi, joulupukki tai joulun uskonnolliset ulottuvuudet.

Juice Leskinen ja kuoro esiintyvät Tuubissa 1980.

Joulu jossain

Gösta Sundqvist teki Leevi and The Leavings -yhtyeellä vuonna 1990 joulu-lp:n Varasteleva joulupukki, jonka hitti Jossain on kai vielä joulu soi edelleen radioissa taajaan. Viittä vuotta aiemmin ensimmästä kertaa julkaistu cd-levyn bonus-biisi Jouluaattona kännissä upposi myös kansaan –sinne synkemmän perinteen puolelle, jota Gösta osasi aina kuvata.

Marjo Leinonen tulkitsee Olympia-orkesterin kera Leevi and The Leavingsin Jouluaattona kännissä- kappaleen Malja Göstalle -konsertissa vuonna 2004.

Löytyykö sinun joulun soittolistoiltasi vaihtoehtoisia joululauluja? Voit keskustella aiheesta torstaihin 22.12. klo 23 asti.