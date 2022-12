Elinkeinoministeri Lintilän mukaan kertakorvaus voisi olla 50–60 prosenttia sähkölaskusta – ”Valmistelussa ei myöhästytty”

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan hallitus päättää nyt nopeasti, minkälaisilla ehdoilla suomalaiset voivat hakea korvausta marras-joulukuun kalliisiin sähkölaskuihin.

– Kyllä hurskas toive on, että jo huomenna, viimeistään torstaina olisi valmista, Lintilä sanoi Ylelle eduskunnassa.

Hallitus linjasi maanantaina uusista keinoista auttaa sähkön kuluttajia. Niistä nopein on kertakorvausmalli, jonka suuntaviivat työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehet valmistelivat hallitukselle pikaisesti viime viikon aikana.

Virkapapereissa lähdetään alustavasti 50–80 prosentin korvauksesta, mutta asian päättävät poliitikot. Ministeriössä on laskettu, että 50 prosentin korvaus maksaisi valtiolle 460 miljoonaa euroa ja 80 prosentin korvaus 730 miljoonaa.

Kustannukset alenevat, jos ja kun tukeen liitetään omavastuuosuus. Lisäksi kertakorvaukselle määrätään jokin maksimitaso.

Ministeri Lintilä toteaa, että tukimallien yksityiskohdat muodostavat kokonaisuuden, joka on vielä auki. Hän suostuu kuitenkin avaamaan omaa näkemystään.

– Mielestäni omavastuun on oltava siinä mukana. Se korvausprosentti on varmaan siellä 50–60 prosentin paikkeilla.

Valtion kustannukset pelkästä kertakorvauksesta olisivat tällöin puolen miljardin euron luokkaa, Lintilä sanoo.

– Hintalappuja tulee useampiakin ja pitää muistaa, että ei tämä välttämättä viimeinen kohde ole, johon tarvitaan tukia tässä kriisiaikana.

Hallitus ilmoitti valmistelevansa myös joustoaikoja sähkölaskujen maksuun sekä sähkön hintakattoa, josta esitys kuitenkin valmistuisi vasta keväällä.

Lintilä: Tukien valmistelussa ei myöhästelty

Elinkeinoministeri Lintilä torjuu ajatuksen siitä, että hänen johtamansa ministeriö ei olisi valmistautunut uusiin sähkötukimalleihin ajoissa.

– Ei myöhästytty. Meillä on hyvin selkeä budjettikirjaus, että koska sähkönhintaa on vaikea arvioida, niin hallitus varaa itselleen oikeuden tarkastella tukien mittaluokkaa myöhemmin. Ei ollut mitään määräystä tai pyyntöä uuden mallin tekemisestä, vaan siitä yleisen tilanteen tarkastelusta, jota meillä on energiaosasto tehnyt.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi eilen A-studiossa, että työ- ja elinkeinoministeriöllä on ollut koko syksy aikaa valmisteluun.

A-studiossa myös esiintynyt työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston ylijohtaja Riku Huttunen puolestaan huomautti, että toimeksianto valmisteluun tuli myöhään ja esitys ”rykäistiin noin viikossa”.

Lintilä vahvistaa, että virkamiehet saivat täsmällisen toimeksiannon uusista tukimalleista vasta viime viikon alussa, kun tilanne oli alkanut edeltävänä viikonloppuna ”eskaloitua”.

Valmistelu onnistui Lintilän mukaan, koska pohjatyöt oli tehty

Lintilä sanoo, että valmistelu kuitenkin onnistui näin nopeasti, koska asiaan oli varauduttu jo pidempään esimerkiksi seuraamalla ulkomaiden tukimalleja ja sähkömarkkinan kehitystä Suomessa.

– Ei tällaista järjestelmää olisi muutamassa päivässä tai oikeastaan viikossa voitu tehdä, jollei siellä olisi ollut pohjatyöt kunnossa.

Mutta olisiko virkamiehille pitänyt jo aiemmin antaa tehtäväksi uusien mallien suunnittelu, kun tiedettiin, että sellaisia voidaan vielä tarvita?

– Olisi aika outo tilanne, että tuolla elinkeinoministeriössä olisi tehty hallituksen esitys ilman että hallitus olisi sitä pyytänyt, Lintilä sanoo.

Lintilän mukaan ministeriön virkamiehet ovat olleet energiakriisin vuoksi täystyöllistettyjä, eikä uusia tukimalleja ollut siksikään mahdollista tehdä varmuuden vuoksi pöytälaatikkoon.