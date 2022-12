Helen sanoo tarjoavansa sähköä asiakkailleen halvemmalla, mutta asiantuntija kyseenalaistaa sen – lue seitsemän kysymystä ja vastausta

Energiayhtiö Helen lanseerasi maanantaina omille asiakkailleen uuden hintarajoitteisen sähkösopimuksen, joka tulee myyntiin vuodenvaihteessa. Sopimuksessa sähkö maksaa 20 c/kWh ja päälle tulee oman kulutuksen mukainen vähennys tai lisäys.

Jos asiakas kuluttaa pääosan sähköstään vuorokauden edullisempina tunteina, se heijastuu hänen sähkölaskuunsa. Vastaavasti hinta on hiukan suurempi, jos asiakas kuluttaa sähkönsä kalliimpien tuntien aikana. Käytännössä joustovaikutus on Helenin mukaan noin +/-5 c/kWh.

Puolen vuoden määräaikainen sopimus on saatavilla vain Helenin kuluttaja-asiakkaille, jotka ovat olleet asiakkaina ennen 19.12.2022, sekä kaikille Helenin toimitusvelvollisuuden piirissä oleville kuluttajille ja yrityksille. Helenin mukaan rajoituksella ei haluta lisätä kilpailua markkinoilla, vaan tarjous kohdistetaan vain omille asiakkaille ja toimitusvelvollisille helsinkiläisille.

Tällä hetkellä toistaiseksi voimassa olevat sähkösopimukset vaihtelevat Helenin mukaan eri yhtiöillä 0,17–0,45 e/kWh välillä.

1. Miten ymmärrettävä nyt tarjottu Helenin tuote on?

Kuluttajaliiton pääsihteerin Juha Beurling-Pomoellin mukaan Helenin on informoitava asiakkaitaan mahdollisimman laajasti ja kerrottava selkeästi, milloin nämä niin sanotut edullisemmat tunnit ovat. Yhtiö on tiedotettava ymmärrettävästi, milloin asiakkaiden halutaan käyttävän sähköään, jos sellaiseen on tarvetta.

– Ehdottomasti Helenin on tiedotuksellaan selkeytettävä, miten asiakkaan on toimittava ottaakseen tämän tuotteen käyttöönsä. Miten se tuote käyttäytyy? On oltava mahdollisimman avoimia ja selkeitä. Kuluttaja voi myös kysyä asioista suoraan Helenin asiakaspalvelusta, mikäli on tarvetta.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) johtava tutkija Marita Laukkanen ihmettelee, onko nyt tarjottu tuote kovinkaan paljon erilainen kuin jo nyt tarjolla oleva Helenin Fiksu-sähkösopimus, jota tarjotaan jo nyt yhtiön verkkosivuilla ja on kaikkien halukkaiden saatavissa.

– Verkkosivuilla on jo nyt ostettavissa sopimus kahden vuoden määräajaksi ja se on hinnaltaan 21,23 e/kWh. Tämä uusi tuote vaikuttaa vain lyhytaikaisemmalta kuin verkossa jo nyt myynnissä oleva. Tasoltaan se on hyvin samanlainen kuin viime viikolla esille noussut ajatus kattohinnasta eli lieneekö siitä soviteltu sopimus, Laukkanen sanoo.

2. Kenelle Helenin uusi sopimustarjous on tarkoitettu?

Kuluttajaliiton mukaan tuote on suunnattu asiakkaille, joilla on siihen tarvetta. Pääsihteeri Beurling-Pomoell toivoo, että ensisijaisesti tähän tarttuisivat Helenin sellaiset nykyiset asiakkaat tai Helsingissä asuvat asiakkaat, jotka tarvitsevat jonkin verran viime aikojen markkinahintaa edullisempaa sähköä.

– Varakkaammilla, hyvätuloisilla ihmisillä on lähtökohtaisesti varaa maksaa sähköstään ihan normaalia markkinahintaa, Kuluttajaliiton Beurling-Pomoell sanoo.

VATTin Laukkasen mukaan sopimus on kohdistettu helsinkiläisten lisäksi myös Helenin nykyisille asiakkaille muualla Suomessa. Rajaamalla tuote nykyisille asiakkaille ohjataan sitä, ketä tuetaan rahoilla, joka on pois helsinkiläisiltä. Helsingin alueella voi ottaa sopimuksen, vaikkei olisikaan ollut aiemmin Helenin asiakas.

– Helsingin kaupungin omistaman energiayhtiön tuotosta tingitään ja sillä tuetaan Helenin asiakkaita. Jos tämä on markkinahintaa alhaisempi sopimus, niin rahaa, joka muuten olisi voitu käyttää helsinkiläisten hyödyksi, menee muuallakin Suomessa asuvien asiakkaiden tukemiseen.

3. Miten selkeät Helenin sopimusehdot ovat?

– Tässä on monta yksityiskohtaa, jotka ihmisten on otettava selville ja Helenillä on vahva velvollisuus aktiivisesti viestiä ja kertoa näistä rajoista. Jokaiselle yksittäiselle kuluttajalle on tultava selväksi, onko hän ylipäätään oikeutettu tähän Helenin tuotteeseen, Kuluttajaviraston Beurling-Pomoell sanoo.

VATTin Laukkasen mukaan uusi tuote ei ole ihan selkeä Helenin tiedotteen pohjalta.

– Helenillä on hyvin samankaltainen tuote, toisin siinä on pidempi määräaikaisuus ja jonkin verran korkeampi hinnaltaan. Tälle samalle ajanjaksolle tammi-huhtikuulle ajoittuu energiayhtiöiden arvonlisäveron alennus 10 prosenttiin, jolloin molempien hinnat ovat lähes samat. Mietin, mitä tällä on haettu, sanoo Laukkanen VATTista.

Laukkasen mukaan sopimusten sitovuutta on hyvä pohtia. Mikäli Olkiluodon kolmas reaktori alkaa toimia ja sähkökriisi helpottuu, hinnat voivat muuttua. Silloin edullisempiakin sopimuksia voi olla saatavilla, mutta niihin ei voi vaihtaa ennen määräaikaisen sopimuksen päättymistä.

4. Mitä sopimus todellisuudessa maksaa?

Kuluttajaliiton mukaan kyse on siitä, että Helen haluaa kannustaa kuluttajiaan siihen, että he suuntaavat sähkön käyttöään erityisesti tiettyyn aikaan. Ei piikkitunneille, vaan ajankohtiin, kun Suomessa käytetään jonkin verran vähemmän sähköä.

– Helenin tulee selkeästi kertoa asiakkailleen, mitä nämä tunnit ovat. Muutenkin on käytävä läpi, mikä on se todellinen säästöpotentiaali. Mikä on sähkön maksimihinta, mikäli asiakas ei aina onnistu käyttämään sähköä edullisempina tunteina.

VATTin Laukkasen mukaan Helenin tiedotteessa ilmoittama muotoilu ”tyypillisesti joustolla voi vaikuttaa omaan hintaan +/- 5 c/kWh” ei ole aivan selkeä. Se voi tarkoittaa enemmänkin kuin viisi senttiä suuntaansa ja tuo epätarkkuutta siihen, miltä sähkölasku todellisuudessa näyttäisi.

– Jos katsoisin sähkön pörssihinnan, niin en tämän tiedotteen pohjalta osaisi suoraan laskea, mikä on tällä sopimuksella seuraavan tunnin sähkön hinta. En voisi päätellä, mitä maksaa, jos laitan saunan päälle tai teen jotain muuta sellaista, joka kuluttaa enemmän sähköä.

Helenin uusi tuote ei ole myöskään edullinen niille, joilla on vielä voimassa sopimus edullisemmalla kilowattitunneilla.

5. Miten Helenin ratkaisu vaikuttaa muihin yhtiöihin?

VATTin tutkija pohtii, onko osakeyhtiöpohjaisilla yhtiöillä mahdollisuus tarjota sopimuksia, jotka vaikuttavat niiden kannattavuuteen.

– Kunnallisten sähköyhtiöiden päätöksenteko voi olla erilaista. Voi olla, ettei kunnallisten sähköyhtiöiden hinnoittelua ohjaa pelkästään voitonmaksimointi, Laukkanen toteaa.

Laukkanen näkee, että kunnallisessa päätöksenteossa voidaan pohtia monia eri asioita, kun sähköyhtiöiden voitoille on tulossa ylimääräinen vero.

– Voidaan puntaroida, että verottaja vie valtiolle osan voitoista tai vaihtoehtoisesti voitot vähän pienenevät, jos oman kunnan asukkaille myydään sähköä edullisempaan hintaan.

Kuluttajaliiton pääsihteerin Beurling-Pomoellin mukaan on hienoa, että yksittäiset yhtiöt kuten Helen ovat ryhtyneet omiin vapaaehtoisiin toimenpiteisiin auttaakseen omia asiakkaitaan energian hintakriisissä.

Tarve on suuri. Liiton tekemän selvityksen mukaan jo 60 prosenttia suomalaisista kotitalouksista on ahdingossa kohonneiden sähkölaskujensa takia.

– Tilanne on poikkeuksellinen. Olen ollut yli 10 vuotta Kuluttajaliiton pääsihteerinä, enkä ole koskaan aiemmin ollut tilanteessa, jossa lähes päivittäin vastaan itkuisten ihmisten puheluihin, jossa ihmiset ilmoittavat istuvansa toppahousut ja ulkokengät jalassaan kotonaan epätietoisina siitä, mitä tehdä. Heillä ei ole enää riittävästi rahaa sähkölaskuihin, ruokaan tai lääkkeisiin. Tilanne on kriisiytynyt monissa talouksissa ja kriisiytyy joka päivä pahemmin.

6. Miten Helenin lanseeraama malli eroaa muista?

– Keskeisin ero tässä Helenin tuotteessa on muiden yhtiöiden aiempiin tuotteisiin on hintajousto. Ei ole selkeästi yhtä hintakattoa, vaan se vaihtelee 0,15–0,25 e/kWh välillä. Toinen keskeinen ero on siinä, että se on tarjolla kaikille nykyisille Helenin asiakkaille, vaikka he asuisivat Helsingin eli Helenin toimitusvelvollisuusalueen ulkopuolella, Kuluttajaliiton Juha Beurling-Pomoell sanoo.

Esimerkiksi Kokkolassa kaupungin omistama energiayhtiö irtisanoi kaikki Kokkolan alueen ulkopuolella olevat asiakkaansa, kun yhtiön asettama hintakatto astui voimaan.

7. Tuotteen ostaminen onnistuu vain Helenin verkkosivustolla. Miten tämä voi vaikuttaa asiakkaisiin?

Kuluttajaliiton mukaan tuote olisi ehdottomasti oltava ostettavissa myös normaalisti Helenin asiakaspalvelusta. On paljon kuluttajia, jotka eivät kykene hankkimaan sähkösopimusta internetin kautta. Heidän on kyettävä asioimaan perinteisesti joko puhelimella tai tulemalla paikan päälle asiakaspalvelupisteeseen.

– Tämä on aivan ehdotonta, muuten erityisesti moni iäkäs ihminen voi jäädä tämän tuotteen ulkopuolelle. Ei ole suotavaa, mikäli voi ostaa vain internetistä. Aina pitää olla vaihtoehto niille, jotka eivät voi käyttää digitaalisia palveluita.

