Kuka on oikeutettu uusiin sähkötukiin? Tässä vastaukset kahdeksaan keskeiseen kysymykseen

Hallitus lupaa sähkön käyttäjille kertakorvauksen, joka näkyisi sähkölaskussa maaliskuussa. Sähkölaskuihin on luvassa myös valtion tukemaa maksuaikaa. Tuista hyötyvät myös suurituloiset.

Hallitus on päättänyt uusista keinoista, joilla valtio tukee kovien sähkölaskujen kanssa kamppailevia kansalaisia. Kysyimme asiantuntijoilta tarkentavia kysymyksiä tukimalleista. Vastaajina ovat työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston ylijohtaja Riku Huttunen ja Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell.

Kertakorvaus tulossa maaliskuussa

Sähkön käyttäjille maksetaan kertakorvauksia sähkölaskuihin kuluneista summista. Kuluttajat saavat korvauksen sähköyhtiöltä sähkölaskuun maaliskuussa. Valtio maksaisi vastaavan korvauksen sähköyhtiöille.

Millä perusteella tukea saa?

Tuen laskentaperusteena on mennyt kulutus eli tukea saisi marras- ja joulukuun sähkölaskujen perusteella. Sen perusteella lasketaan könttäsumma tukea.

Koko sähkölaskua ei hyvitetä. Vielä ei ole kuitenkaan päätetty, kuinka suuri omavastuu jää itselle maksettavaksi. Myöskään tuen ylärajaa ei ole päätetty. Esillä on ollut 50–80 prosentin tuki.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä totesi tiistaina, että kertakorvaus sähkölaskusta voisi olla 50–60 prosenttia.

Saavatko tukea kaikki sähkönkäyttäjät?

Tuelle määriteltävä katto ja erityisesti omavastuu rajaavat sitä, kuinka moni kuluttaja ja kotitalous saa tukea.

Tukea ei voida kuitenkaan kohdentaa esimerkiksi kotitalouden tulojen perusteella. Sähkösopimuksen tekee aina henkilö, ja kotitaloudessa esimerkiksi puolisoilla voi olla aivan erilaiset tulot kuin sähkösopimuksen tekijällä.

– Me emme pysty synkronoimaan näitä tietoja, Huttunen sanoo.

Hänen mukaansa rajausten pitää olla selkeät, kun sähkösopimuksia on yli kolme miljoonaa.

Mitä kuluttajan pitää tehdä saadakseen korvauksen?

Kuluttajan ei tarvitse tehdä mitään. Kertakorvaus näkyy automaattisesti sähkölaskussa maaliskuussa.

Korvauksen maksamisesta asiakkaalle huolehtii sähköyhtiö päätettyjen kriteerien mukaisesti.

60 sähköyhtiötä ovat avainasemassa, koska ne hoitavat laskutuksen ja hyvityksen. Ne saavat sitten valtiolta korvauksen.

Kuluttajaliiton Juha Beurling-Pomoell pitää hyvänä sitä, että maksajina ovat sähköyhtiöt eikä kuluttajilta vaadita mitään raskaita hakuprosesseja.

Tuki on vähennys maaliskuun laskusta, jolloin rahaakaan ei siirry. Näin tuki ei lisää esimerkiksi toimeentulotukea saavien tuloja.

Onko vaarana, että tukea menee myös niille, jotka eivät sitä tarvitse?

Riku Huttunen sanoo, ettei malli ole täydellinen. Tukea rajoittaisi kuitenkin euromääräinen yläraja, jonka jälkeen tukea ei maksettaisi.

Beurling-Pomoell toteaa, että kertakorvaus pitäisi pystyä kohdentamaan niille, jotka tukea tarvitsevat. Hän viittaa Kuluttajaliiton kyselyyn, jonka mukaan 16 prosenttia vastaajista ei pitänyt sähkölaskujen maksamista ongelmana.

Käytännössä tukea tarvitsevat pieni- ja keskituloiset, mutta mallissa sitä menee myös suurituloisille. Tämä on Beurling-Pomoellin mukaan monien mielestä moraalinen ongelma.

Tosin kun tuen jakajina ovat sähköyhtiöt, niillä ei voi olla pääsyä tutkimaan asiakkaiden tuloja esimerkiksi tulorekisteristä.

Sähkölaskulle maksuaikaa

Hallitus aikoo myös tukea kansalaisia takaamalla joustoa sähkölaskujen maksuun.

Huttusen mukaan valmistelu on vielä kesken, joten maksuajan pidentämisen käytännöt eivät ole selvillä.

Asiakas saa maksuaikaa todennäköisesti pyynnöstä. Erilaisia kriteereitä ei maksuajan pidentämiseen välttämättä tule sen enempää.

Milloin maksuaikaa voi saada lisää?

Hallituksen tukema maksuajan pidentäminen tulee todennäköisesti voimaan maaliskuussa kuten kertakorvauskin, koska ne valmistellaan yhdessä samaan hallituksen esitykseen.

Energiayhtiöt voivat myös itse vapaaehtoisesti antaa kuluttajille lisää maksuaikaa. Tällöin maksuihin voi saada helpotusta nopeastikin.

Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä sanoi radion Ykkösaamussa, että jos kaikille annetaan mahdollisuus viivästyttää maksujaan, sähkönmyyntiyhtiöitä saattaa ajautua kassakriisiin. Siksi valtion lupaama takaus on tärkeä.

Beurling-Pomoell toteaa, että kertakorvaus ja maksuaika ovat toisiaan täydentävä pari. Maksuajan pidennys auttaisi maksamaan laskua myöhemmin kertakorvauksella mahdollisesti säästetystä rahasta.

Hän toteaa, että maksuajan pidennys pitäisi saada nopeammin voimaan.

– Mikäli päätös tulee vasta maaliskuussa, marraskuun sähkölaskuja ehtii mennä jo ulosottoon.

Sähkön hintakatto ei ehdi tähän talveen

Hallitus aikoo valmistella myös sähkön hintakattoa. Se rajoittaa sitä, kuinka paljon sähkön käyttäjien pitää sähköstä maksaa.

Raja ei ole tiedossa. SDP on aiemmin ehdottanut 20 sentin hintakattoa.

Mallissa valtio korvaisi hintakaton ja markkinahinnan välisen erotuksen sähköyhtiölle.

Milloin hintakatto tulisi voimaan?

Hintakatto ei Huttusen mukaan ehdi missään tapauksessa vaikuttaa tähän talveen, vaan se tulee voimaan aikaisintaan toukokuussa.

Hintakaton valmistelu vie enemmän aikaa. Lisäksi se edellyttää tietojärjestelmien muutoksia sähköyhtiöissä.

Miten kannustin sähkön säästämiseen pysyy yllä?

Hintakaton on pelätty vähentävän intoa sähkön säästämiseen. Hallitus on alkanut kiinnostua niin sanotusta Norjan mallista, jossa kannustin säästää sähköä on mukana. Siinä valtio takaa maksavansa valtaosan sähkön hinnasta, joka ylittää kohtuulliseksi katsotun hintakaton. Valtion maksuosuus koskee kuitenkin vain rajattua sähkömäärää.

Beurling-Pomoellin mukaan mallia voitaisiin soveltaa määrittelemällä ensin sähkön käytölle kohtuullinen taso, joka voisi olla esimerkiksi keskiverto omakotitalon sähkönkulutus. Tukea voisi saada kohtuulliseen kulutukseen asti, ja sen jälkeen olisi maksettava markkinahintaa.

Tuleeko kriisitalvia vielä lisää?

Tilanne helpottuu, kun sähkön tuotantokapasiteettia tulee lisää. Esimerkiksi Olkiluodon kolmosreaktorin pitäisi olla ensi talvena täydessä käytössä.

Eurooppalaisessa laajuudessa seuraavan talven sähkötilannetta vaikeuttaa kuitenkin kaasun saanti. Nyt maiden kaasuvarastoissa on vielä paljon venäläistä kaasua, mutta ensi talven kaasun saanti ja hinta ovat epävarmoja.

Muun Euroopan tilanne vaikuttaa Suomeen, koska Suomi toimii samoilla sähkömarkkinoilla.

Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell ja Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskela keskustelivat sähkötuista Ylen aamussa.

