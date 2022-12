Markku Pölösellä on mökillään kuivamuonaa puoleksi vuodeksi – varautuminen tuo ohjaajalle mielenrauhaa

Monet Markku Pölösen elokuvat kertovat miehistä elämänkriisin keskellä. Suunnan kadottaminen on ohjaajalle itselleenkin tuttu kokemus.

Pölösen uuden Hamsterit-elokuvan sanoma on ajankohtainen, vaikka se perustuu Veikko Huovisen romaaniin vuodelta 1957.

Elokuvaohjaaja Markku Pölösellä on kaapissaan 200 teepaitaa. Nyt tarkoitus on käydä yhdessä tyttären kanssa läpi koko Joensuussa sijaitsevan kaupunkiasunnon tavarat ja luopua turhasta.

– Pikkumökissä Pielisen rannalla on puoleksi vuodeksi kuivamuonaa ja vieressä järvellinen vettä täynnä kalaa, Pölönen sanoo.

Pienimuotoinen hamstraaminen tuo hänelle turvallisuuden tunnetta. Pölönen eli elämänsä 14 ensimmäistä vuotta neljän lypsylehmän maitotilalla, jossa ei ollut sähköjä. Silloin varautuminen oli elinehto.

– Kun oli talvea vasten viljalaarit täynnä ja säilykkeet tehtynä, mieli oli toiveikas. Se on tietynlaista onnea.

Pölönen voi sanoa tuntevansa uuden elokuvansa päähenkilön sielunmaiseman. Veikko Huovisen kirjoittaman Hamsterit-romaanin päähenkilö on nimeltään Hamsteri. Hänen intohimonaan on varustautuminen pohjoisen kylmään talveen.

Hamsterit-elokuva tulee ensi-iltaan 4. tammikuuta. Pääosaa näyttelee Peter Franzén.

Markku Pölönen ja Peter Franzén Hamsterit-elokuvan kuvauksissa Tampereen seudulla lokakuussa 2021. Kuva: Miikka Varila / Yle

Lapsellisuus yhdistää Paula Vesalan kanssa

Käsikirjoituksen Pölönen on tehnyt yhdessä muusikko ja dramaturgi Paula Vesalan kanssa. Ohjaajan mukaan heitä yhdistää Vesalan kanssa tietty lapsellisuus ja samanlainen huumori. Pölönen kehuu Vesalan kykyä dramaturgina nähdä elokuvan kerronnassa pitkiä linjoja.

– Itse olen kuin taitamaton karjalanpiirakantekijä. Sisältöä on niin, että tursuu, mutta muoto mättää, Pölönen kuvailee.

Hamsterit-romaani on ilmestynyt vuonna 1957, samana syksynä, kun Pölönen syntyi. Silloin Suomi oli pääsemässä irti sodan aiheuttamasta niukkuudesta.

– Ihmisillä oli unelmia lihasta ja läskistä, Pölönen kuvailee.

Tarinan sanoma yhdessä pärjäämisestä on nyt ajankohtaisempi kuin Pölönen olisi voinut ikinä arvata. Elokuvaa alettiin suunnitella ennen koronapandemiaa ja Venäjän hyökkäyssotaa.

Näyttelijä Peter Franzén ja "Luppakorva"-koira istuvat penkillä ottojen välissä elokuvan kuvauksissa. Kuva: Miikka Varila / Yle

Elokuvien tekeminen jatkuu

Hamsterin vastinpari elokuvassa on Rurik (Jaakko Ohtonen). Hän on pikkuvirkamies kaupungin virastosta, joka on menettänyt elämässään merkityksellisyyden tunteen.

Miesten erilaiset roolit ja elämänkriisit ovat olleet Pölösen elokuvien aiheita myös aiemmin. Hänellä on myös omakohtaista kokemusta suunnan kadottamisesta. Pari vuotta sitten Pölönen kertoi Ylen haastattelussa taloudellisesta romahduksestaan, joka johti myös elämänhallinnan menettämiseen.

– Pahinta on, jos elämästä katoaa merkitys, Pölönen sanoo.

Pölösen ominaistyyliin Hamsterit-elokuva kertoo menneen ajan Suomesta. Tunnetta piisaa, ja itku ja nauru ovat lähellä toisiaan. Huumoria ohjaaja kuvaa itäsuomalaiseksi.

– Se ei ole pullistelua, vaan nauramista itselle ja tilanteelle.

65-vuotias ohjaaja aikoo jatkaa elokuvien tekemistä, mutta haluaa tehdä sen jatkossa pienillä budjeteilla.

– Koska raha on aina tiukassa, aika usein kuvataan aikataulua eikä käsikirjoitusta. Siitä haluan päästä eroon.

