Amber Heard ja Johnny Depp tekivät sopimuksen – miljoonan dollarin korvaus päättää kohutun oikeustaistelun

Ex-pariskunnan solmiman sopimuksen mukaan Heard maksaa Deppille miljoona dollaria. Se on merkittävästi vähemmän kuin oikeuden alun perin määräämä summa.

Amerikkalaiset näyttelijät Amber Heard ja Johnny Depp ovat päässeet sopimukseen, jonka myötä ex-pariskunnan vuosia jatkunut oikeustaistelu kunnianloukkausasiassa päättyy. Asiasta uutisoi muiden muassa Variety (siirryt toiseen palveluun).

Sopimuksen mukaan Heard maksaa entiselle aviomiehelleen korvauksia lopulta tasan miljoona dollaria. Summa on merkittävästi pienempi kuin oikeuden kesäkuun alussa määräämät 8,35 miljoonan dollarin korvaukset. Heard määrättiin maksamaan 10,35 miljoonaa dollaria Deppille, ja Depp 2 miljoonaa dollaria Heardille.

Tuolloin molemmat osapuolet ilmoittivat valittavansa tuomiosta.

Sopuratkaisun löydyttyä Deppin asianajajat kertovat tiedotteessa näyttelijän lahjoittavan Heardilta saatavan summan hyväntekeväisyyteen. Jo aiemmin Deppin puolelta on todettu, ettei ”kyse ole missään vaiheessa ollut rahasta”.

Heard toteaa tiedotteessaan, että hän on menettänyt uskonsa amerikkalaiseen oikeusjärjestelmään, ja että päätös sopimuksen tekemisestä oli erittäin vaikea.

Suuren yleisön silmissä oikeus voitti

Depp haastoi ex-vaimonsa keväällä 2019 oikeuteen Washington Post -lehdessä julkaistusta kirjoituksesta, jossa Heard kuvailee (siirryt toiseen palveluun) kokemuksiaan lähisuhdeväkivallan uhrina. Deppin nimeä ei mainita kirjoituksessa. Korvausvaatimus kunnianloukkauksesta oli 50 miljoonaa dollaria.

Hieman myöhemmin Heard haastoi ex-miehensä vastavuoroisesti oikeuteen herjauksesta ja korvausvaatimuksena oli 100 miljoonaa dollaria.

Vuosia jatkunut oikeustaistelu kulminoitui viime keväänä, kun kuusi viikkoa kestänyttä Depp v. Amber -oikeudenkäyntiä seurattiin ympäri maailmaa suorana lähetyksenä verkkokanavilla ja televisioissa. Istunnoissa ex-pariskunnan vuosina 2012–2016 jatkunutta parisuhdetta käytiin läpi kivuliaan yksityiskohtaisesti.

Samaan aikaan internet repi tapauksesta irti kaiken mahdollisen. Oikeudenkäyntiin reagoitiin meemeillä ja Tiktok-videoilla – pääosin Heardia ja hänen asianajajiaan pilkaten, Deppiä puolustaen.

Suuren yleisön silmissä oikeus voitti, kun valamiehistö tuomitsi tapauksen Deppin eduksi. Itä-Suomen yliopiston mediatutkija Outi Hakola totesi Ylelle oikeusjutun päätyttyä, että ihmiset rakastavat mustavalkoisia rooleja, joissa on vähän harmaata seassa.

– Deppistä on tullut antisankari ja Heardista kuin ilkeä äitipuoli, joka on junaillut juonensa. Siinä on valmiita rooleja, jotka ovat tuttuja jo kansantarinoista, hän sanoi.

Yle Kioski: Miksi Johnny Depp ensin hävisi ja sitten voitti? (Entä mitä on Amber Heard -meemien taustalla?)

Lue lisää:

Maailman seuratuin #metoo-tapaus lässähti – Mitä jäi käteen Johnny Deppin ja Amber Heardin oikeusdraamasta?

Analyysi: Depp-Heard-oikeudenkäynti on vain tuorein esimerkki Yhdysvaltain sensaatiomaisista oikeudenkäynneistä – Suomessakin on kokeiltu vastaavaa, huonoin tuloksin

Johnny Depp ja Amber Heard saivat tuomionsa, mutta muuttiko se mitään? Tutkija: ”Yleisö oli jo päättänyt, että Depp on vähemmän syyllinen”

Johnny Deppin ja Amber Heardin taistelu oikeudessa on ollut poikkeuksellisen rumaa, ja nyt se lähenee loppuaan – tästä oikeusjutussa on kyse