Santtu Raitala teki raviohjastajien historiaa – vain yksi legenda on aiemmin saavuttanut 400 voittoa vuodessa

Pihtiputaalainen raviohjastaja Santtu Raitala nousi maanantaina vähälukuiseen suomalaisohjastajien kerhoon.

Raitala ohjasti kauden 400. voittonsa Lahdessa Jokimaan raveissa ja on nyt historian toinen suomalaisohjastaja, joka on yhden kauden aikana rikkonut 400 voiton rajan. Kyseiseen saavutukseen on yltänyt historiassa vain lajilegenda Jorma Kontio, joka vuonna 1989 ohjasti 417 ykkössijaa.

Raitalan 400 voiton rajapyykki rikkoutui Lahden Jokimaan ravien kolmannessa lähdössä hevosella Reload Pellini.

31-vuotias Santtu Raitala on ollut viime vuosien ehdoton ykköskuski suomalaisessa raviurheilussa. Hänet on valittu vuoden raviohjastaksi kolmena vuotena peräkkäin.

Ennätyksien rikkominen ei ole Raitalalle uutta. Viime vuonna hän teki historiaa ajamalla ensimmäisenä ohjastajana Suomessa yli kaksi miljoonaa euroa vuodessa. Vuonna 2008 alkaneella ohjastajanurallaan hän on ajanut yhteensä yli 10 miljoonaa euroa palkintorahaa.