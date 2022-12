Rähinöiviä nuoria Turun kaduilla kohdannut Helmi Valovesi, 16: ”Pitäisi huolehtia, että kaikilla lapsilla on hyvä olla”

Tihkusateinen arki-ilta Turun kaduilla on vielä hiljainen pimeän vasta laskeuduttua.

Etsivä nuorisotyöntekijä Tommi Grönroos mittailee kahden muun etsivän kanssa tuttuja katuja. Nuoria ei näy.

– Tällaisessa lontoolaisessa säässä nuoret löytyvät kauppakeskuksista.

Kuten löytyvätkin. Kauppakeskus Hansan ”palikat”, eli puiset istuinpenkit, ovat suosittu nuorten hengailupaikka.

”Me vaan käveltiin chillisti ohi, ja sitten joku huusi, että meillä on ase”

Syksyn aikana on uutisoitu katujengien rantautumisesta Turkuunkin ja puhuttu paljon nuorten väkivaltaisuudesta ja raaoistakin rikoksista.

Myös kauppakeskus Hansassa kohdatut nuoret ovat kuulleet huuteluja puukoista ja aseista.

Sofia Nilssonia, 16, pelottaa liikkua yksin pimeään aikaan. Hän on kohdannut roadmanjengin kulkiessaan ystävänsä kanssa Runosmäen lähiössä.

– Me vaan käveltiin chillisti ohi, ja sitten joku huusi, että meillä on ase. Pelkään liikkua yksin. Pelkään, että joku käy päälle tai jotain vastaavaa.

Nilsson ei onnekseen joutunut kohtaamaan asetta, mutta pelko jäi. Hän kuitenkin tietää kaduilla rähinöivien poikien olevan usein vain huomionkipeitä.

– Yleensä ne ovat sellaisia pienempiä ja nuorempia poikia, jotka esittävät kovia poikia, että saisivat huomiota.

Saman on huomannut myös Helmi Valovesi, 16.

– On ehkä malli mitä yritetään matkia, kun on siistiä. On myös niitä, jotka ovat oikeasti vaarallisia ja kantavat puukkoja. Suurin osa on vaan nuoria, jotka haluavat pukeutua roadmantyyliin.

Etsivää nuorisotyötä tekevä Tommi Grönroos (vas.) työkavereineen jututtaa säännöllisesti Hansa-korttelissa hengailevaa nuorisoa. Kuva: Johanna Manu / Yle

Tytöt tietävät vaaran paikat. Yksi niistä Turussa on kauppahallin parkkipaikka.

– En menisi yksin illalla. Siellä ei ole kameroita eikä vartijoita, niin siellä tapahtuu kaikenlaista, Nilsson kertoo.

Helmi Valovedellä on omasta lähipiiristä paljon synkkiä kokemuksia.

– Kavereilta on pöllitty asioita, rinnakkaisluokkalaista puukotettiin, tuttuja on hakattu, luettelee Valovesi.

– Väkivalta on lisääntynyt. Kyllä ne ryöstävät ihmisiä, jos on päällä jotain mitä he haluavat, niin tulevat ja ottavat, jatkaa omista kokemuksistaan Matias Helola, 17.

Vääränlaista yhteenkuuluvuuden tunnetta

Viime aikoina on puhuttanut yhä nuorempien syyllistyminen raakoihinkin rikoksiin. Myös turkulaisnuoret ovat huomanneet, että tekijät ovat yhä nuorempia.

– Esittäminen on se, miksi ihmiset ovat väkivaltaisia ja miksi se on lisääntynyt. Pienet pojat luulevat, että on jotenkin tosi siistiä, kun on hakannut jonkun, Helmi Valovesi toteaa.

Helola uskoo, että moni hakee huomiota.

– Kunnioitusta ei välttämättä saa. Yhteenkuuluvuuden tunne on varmasti se mitä haetaan.

Helmi Valovesi tietää, että asioihin tulisi puuttua jo varhaisessa vaiheessa. Tällöin yhteenkuuluvuuden tunnetta ei tarvisi hakea roadmankulttuurista.

– Pitäisi huolehtia, että kaikilla lapsilla on hyvä olla.

Etsivä nuorisotyöntekijä saattaa mittailla katuja useamman kilometrin verran vuoronsa aikana. Kuva: Johanna Manu / Yle

Uutisointi katujengikulttuurin rantautumisesta myös Turkuun saa etsivää nuorisotyötä tekevän Tommi Grönroosin rauhoittelemaan tilannetta.

Mikään villi länsi Turkukaan ei vielä ole. Kaupungilla voi kulkea ilman luotiliivejä.

– Ei olla tarvittu, eikä ihan äkkiä ole näköpiirissä etsivän nuoristotyön näkökulmasta, että luotiliivejä tarvittaisiin.

