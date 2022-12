Herätys: Seksuaalirikosepäilyjen vyyhti Valkeakoskella | Zelenskyi USA:han | Briteissä hoitajalakko

Epäily: lähes 300 seksuaalirikosta ehti tapahtua ennen kuin lapset kertoivat asiasta koulussa – tapaus konkretisoi karusti somen vaarat

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vierailulle Yhdysvaltoihin

EU-komissio hyväksyi ehdollisesti Uniperin kansallistamisen

Lakkoileva hoitaja Nick Cook kertoo Britannian terveydenhuollon karusta tilanteesta: ”Emme pysty pitämään potilaitamme turvassa”

Toimittajalta: Jalkapallon eettiset ongelmat henkilöityvät Lionel Messiin

Sateita monin paikoin

Keskiviikko iltapäivän sääkartta. Kuva: Anniina Valtonen / Yle

Keskiviikkoaamuksi sadealue on siirtynyt idemmäksi ja pohjoisemmaksi, mutta länteenkin on saapunut jo uusi vesisadealue. Nollaraja kohoaa maan keskiosaan asti. Itäisimmässä Suomessa on vielä pikkupakkasta ja siellä sataa paikoin jäätäviä sateita. Iltapäivällä lännessä sataa tihkua monin paikoin. Pohjois-Karjalasta Lappiin yltävällä alueella sataa paikoin lunta.

Lue lisää Ylen sääsivuilta.