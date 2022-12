Perussa pidetään ennenaikaiset vaalit vuonna 2024

Vaalien aikaistamisella on tarkoitus lieventää maassa jännitteitä, jotka ovat seurausta presidentti Pedro Castillon syrjäyttämisestä ja kiinniotosta aiemmin tässä kuussa.

Perun kongressi on päättänyt aikaistaa vaalit huhtikuulle 2024. Aiemmin vaalit oli tarkoitus pitää vasta vuonna 2026.

Vaalien aikaistamisella on tarkoitus lieventää maassa jännitteitä, jotka ovat seurausta presidentti Pedro Castillon syrjäyttämisestä ja kiinniotosta aiemmin tässä kuussa.

Kongressiedustajat äänestivät vaalien aikaistamisen puolesta äänin 93–30. Lisäksi yksi edustaja äänesti tyhjää.

Kongressi päätti myös, että nykyisen presidentin Dina Boluarten on luovutettava valta vaalien voittajalle heinäkuuhun 2024 mennessä.

Peru julisti Meksikon suurlähettilään ei toivotuksi henkilöksi

Peru on julistanut, että Meksikon Liman suurlähettiläs on “persona non grata” eli ei toivottu henkilö ja antoi hänelle aikaa poistua maasta 72 tuntia, kertoo Perun ulkoministeriö.

Meksikon ulkoministeri Marcelo Ebrard sanoi tiistaina, että syrjäytetyn presidentti Pedro Castillon perheelle on myönnetty turvapaikka ja heidät on asetettu Meksikon Liman-suurlähetystöön odottamaan lupaa matkustaa ulkomaille.

Perun korkein oikeus on määrännyt, että syrjäytetty presidentti Pedro Castillo pysyy tutkintavankeudessa 1,5 vuoden ajan ennen oikeudenkäyntiä.

Castillon toimia tutkitaan ainakin vallankumousyrityksenä ja kapinointina.

Castilloa tukevissa, jo pari viikkoa kestäneissä mielenosoituksissa on kuollut ainakin 26 ihmistä.

Lähteet: Reuters, Stt, AP