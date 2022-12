Ennen pysäköinninvalvojat kohtasivat häirintää Vaasassa lähes viikoittain – sitten tulivat haalarikamerat, joista toivotaan apua myös muualla

Pysäköinninvalvojat kokevat häirintää työssään valitettavan usein.

Vaasassa välikohtauksia oli ennen nykyisten haalarikameroiden käyttöönottoa melkein joka viikko. (siirryt toiseen palveluun) Kamerat otettiin käyttöön heinäkuussa 2020.

Myös muun muassa Oulussa ja Kotkassa pysäköinninvalvojien haalarikameroiden käyttöä on viime vuonna lisätty kasvaneen häiriköinnin vuoksi.

Lisää*:* Oulun kaupunki ottaa käyttöön haalarikamerat – pysäköinninvalvojien uhkailu lisääntynyt: ”Myös tönimistä on tapahtunut”

Pari vuotta käytössä olleet kamerat ovat Vaasan pysäköinninvalvonnan mukaan nyt merkittävästi vähentäneet pysäköinnintarkastajiin kohdistuvaa häirintää.

Uhkaavia tilanteita pyritään rauhoittamaan myös liikkumalla tietyillä alueilla ja tiettyinä kellonaikoina pareittain.

Vaasan kaupungin pysäköinnintarkastaja Jaana Lindholmin mukaan haalarikamerat ovat tulleet tarpeeseen. Lindholm on toiminut pysäköinninvalvonnassa yli 20 vuotta.

– Kyllä tuosta semmoinen pieni työkaveri on tullut.

– Kaikki tilanteet ovat olleet huomattavasti rauhallisempia, kun me saatiin vähän julkisuutta tälle kameralle ja ollaan ihmisille kerrottu, että nyt kannattaa vähän rauhoittua.

Lindholm kertoo, että kameroihin on suhtauduttu positiivisesti: monet haluavat jopa tulla poseeraamaan kameran eteen. Hänen mukaansa niillä on myös ollut selkeästi häirintätilanteita ehkäisevä vaikutus.

– Se keskustelun taso oli aika...ei sitä pysty sanomaan ääneen mitä sieltä tuli. Nyt kun on ollut tämä kamera, keskustelu on ollut paljon fiksumpaa ja asiallisempaa, eikä äänensävykään ole kauheasti noussut, Lindholm sanoo.

Myös muualla Suomessa haalarikameroiden käyttöä on lisätty pysäköinnintarkastajien kokeman häirinnän vuoksi. (Kuvituskuva)

”Tuntuu, että tämä on mennyt villimmäksi”

Lindholm kertoo, että hänen aloittaessaan työt 90-luvun lopulla, häiriötilanteita tuntui olevan nykyistä vähemmän. Tämän tunteen hän pistää myös nuoruuden piikkiin.

– Itsekin suhtautui elämään ehkä vähän rennommin, että ihan sama mitä sä siinä mulle huutelet.

– Mutta kun on aikuistunut ja enemmän ajattelee sitä asiaa, niin tuntuu, että tämä on mennyt villimmäksi ja pitää varautua useampiin turvallisuusasioihin. Se on ikävää, Lindholm sanoo.

Pysäköinninvalvojien turvallisuuden lisäksi haalarikameroiden hyöty ulottuu myös asiakkaisiin. Jos pysäköinninvalvoja tekee virheen, tallentuu sekin kameralle.

– Se on asiakkaalle eduksi ja esimerkiksi oikaisuvaatimus voidaan sitten hyväksyä asiakkaan puolesta, Lindholm sanoo.

Kameroiden eduista huolimatta Lindholm pitää ikävänä sitä, että lisäturvalaitteistoon joudutaan ylipäätään turvautumaan.

– Onhan se ikävää, että joutuu hommaamaan lisäturvalaitteita, että pystyy tekemään työtään. Mutta se on nyt tätä elämää ja siihen pitää vaan sopeutua ja toivoa, ettei käy mitään pahempaa, hän toteaa.

Lindholmin mielestä on ikävää, että lisäturvalaitteisiin on jouduttu turvautumaan.

Jos rikosilmoitusta ei tehdä, materiaali poistetaan

Pysäköinninvalvonnasta kerrotaan, että haalariin kiinnetyn kameran kuvasta on helppo tulkita, täytyykö epäasiallisia tapauksia viedä eteenpäin.

Takautuvastikin tavaraa on mahdollista saada talteen, sillä tallennusta voidaan saada kameran valmiustilasta talteen jo ennen kun käynnistysnappia painaa.

– Jos siinä on vihreä valo, niin se on valmiustilassa ja sitten punaisella se lähtisi käyntiin. Ihan selkeästi, kuten muissakin kameroissa, ihmiselle annetaan mahdollisuus reagoida siihen, että se on päällä, Lindholm lisää.

Jos tarve vaatii, tallennus voidaan siirtää ensin pysäköintisihteerin kautta pilveen. Tallennettu materiaali voidaan tutkia sen varalta, onko siinä jotakin, joka aiheuttaa esimerkiksi rikosilmoituksen tekemisen.

– Jos ei, niin materiaali poistetaan, Lindholm sanoo.

Kameroiden kuvaa on käytetty Vaasan pysäköinninvalvonnassa muutamien tapausten tulkisemiseen, mutta niiden perusteella ei ole tehty rikosilmoituksia. (Kuvituskuva)

”Mieluusti ei sotketa poliisia mukaan, kun vasta kun on ihan pakko”

Jälkianalyysia videomateriaaleista tehdään Lindholmin mukaan nykyään harvemmin.

– Ihmiset ovat nyt tottuneet tähän kameraan, mutta alussa lisätutkintaa vaadittiin melkein viikoittain.

Lindholm myöntää, että myös pysäköinninvalvojat tekevät joskus virhearvioita.

Joskus kun välikohtaus on vielä tuore, on helppo ajatella tilanteen olleen pahempi, mitä se todellisuudessa on ollut.

– Kun pääset vähän rauhoittumaan tuonne sisälle ja katsomaan videon ja tulkitset niitä juttuja, niin käsitys siitä tilanteesta voi muuttua.

– Pitää kuitenkin olla varma, että se rikosilmoituksen kynnys täyttyy, että niitä ei mistään turhasta vedä, hän sanoo.

Rikosilmoitusta epäasiallisista kohtaamisista ei Vaasan pysäköinninvalvonnassa ole vielä jouduttu tekemään. Monesti tilanteissa pärjätään huomautuksilla.

– Lähellä on ollut, mutta mieluusti ei sotketa poliisia mukaan, kun vasta kun on ihan pakko, Lindholm sanoo.

