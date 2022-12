Pakene joulustressiä kansien väliin: vuoden viihdyttävimmät joulukirjat tarjoavat draamaa, murhia ja tietysti myös leivontaa

Ankeina aikoina kaivataan annosta kepeyttä. Kokosimme valikoiman tämän vuoden joulukirjoista.

Kuvitteelliseen ruotsalaiseen pikkukylään sijoittuva historiallinen jouluromaani Krinoliinijoulu (Tammi) on kuin tehty hitiksi nousseen tv-sarja Bridgertonin faneille. Amanda Hellbergin tarinassa tuoksuvat karamellit ja mausteet, kun karamellinkeittäjätär Lovisa valmistautuu paronin joulutanssiaisiin vuonna 1870.

Goottilaiseen sävyyn kertomuksessa on kuitenkin myös kummituksensa ja draamaa riittää. Täydellistä todellisuuspakoa!

Amanda Hellbergin ensimmäinen historiallinen jouluromaani aloittaa Joulu Ulltunassa -sarjan, joka sijoittuu kuvitteelliseen ruotsalaiskylään. Kuva: Tammi

Toive joulupukille: onnellinen äiti

Brittikirjailija Joanna Bolouri ihastutti viime vuonna joulun feelgoodin ystäviä kirjallaan Paras aika vuodesta. Tänä vuonnakin joulukirjafaneja hemmotellaan Bolourin tuotannolla: Lahjoista parhain (WSOY) on mitä klassisin tarina, jossa pieni poika haluaa tehdä yksinhuoltajaäitinsä onnelliseksi ja toivoo sitä joulupukilta.

Juonen varmaan jo arvaattekin. Sehän tässä kirjallisuudenlajissa ei olekaan se oleellisin asia, vaan nokkeluus, hauskuus ja tunnelman luominen, ja sen Bolouri osaa.

Toinen taitava brittiläinen joulutunnelman rakentaja on Milly Johnson. Viime joulun hitti Kirsikoita ja joulun taikaa on ilmestynyt pokkarina, ja tämän vuoden uutuus on Kaikkien joulujen äiti (Bazar).

Kirjassa yhdistyvät joulun ja äitiyden teemat. Kertakaikkista odottamista! Kolme naista tapaa jouluvauvaa odottavien äitien ryhmässä. Naisten ystävyyden voimaa, itkua ja naurua sekä raskauden ihania ja noloja hetkiä. Tätä kaikkea on luvassa punaisten kansien välissä. Parasta pyjama päällä nautittuna, varaa kylkeen tarpeeksi suklaata ja nessuja.

Murhilla joulustressi syrjään

Erikoista on se, että monet joulukirjat ovat brittiläisiä. Niinpä myös brittidekkaristi Elly Griffiths on kirjoittanut pienen joulukirjan rakastetusta arkeologista Ruth Gallowaystä.

Ruth selvittelee kirjoissa niin murhia kuin oman elämänsä ihmissuhdekiemuroita. Ruth Gallowayn joulu (Tammi) on pienoisromaani, eikä siinä ehdi ruumiita tulla sarjan dekkareiden tapaan. Kirja kertoo Ruthin joulusta yksivuotiaan tyttärensä kanssa, joten ajallisesti se sijoittuu jo sarjan neljännen ja viidennen dekkarin väliin.

Ruth ei joulusta piittaa, mutta tyttärensä vuoksi hän yrittää kaikkensa. Liikaakin. Ja se taas on tuttua kenelle tahansa perheenäidille – joskaan useimmilla meistä ei ole druideja apunaan joulujärjestelyissä.

Jos joulu sitten ottaa aivoon ihan todella, voi paeta kokonaan murhien pariin. Niitä on luvassa kotimaisten huippudekkaristien kokoelmassa 24 yötä jouluun (Tammi).

Nimensä mukaan kirjassa on 24 tarinaa, joissa tapahtuu kylmääviä rikoksia ja esiintyy surullisia ihmiskohtaloita. Nämä eivät ole cosy crimeä, vaan osin hyvinkin raakoja tarinoita. Näiden parissa joulustressi unohtuu takuulla. Ehkä myös yöunet.

Joulun elokuvasuositukset voit lukea tästä: Jouluelokuvista löytyy aikuisten satumaa, joissa rakastuneet saavat toisensa ja ihmisillä on hyvä tahto

Astetta kevyempi murhamysteeri on Alexandra Benedictin Joulun murhapeli (Otava). Kaksitoista serkusta matkustaa kuolleen tädin kartanoon selvittämään tämän asettamaa mysteeriä, ja voittaja saa kartanon perinnöksi.

Klassiseen tapaan ruumiita alkaa tulla, kun lumi saartaa kartanon ja salaisuuksiaan hautovan suvun sen sisään. Agatha Christie on häpeilemättä taustalla, ja englantilainen kattaus on valmis. Tämän kirjan tärkein päähenkilö onkin ehkä miljöö.

Kaija Kajannon Taatelitalvi on Kahvila Koivu -sarjan toinen osa. Kuva: WSOY

Äänikirjasuosikeissa leivotaan

Joulukirjat ovat myös mitä mainiointa äänikirjakuunneltavaa. Maija Kajannon Taatelitalvi (WSOY) olikin viime kuussa kaikkein kuunnelluin äänikirja Suomessa. Taatelitalvi on toinen osa Kahvila Koivu -sarjaa, ja kahvilan lisäksi päähenkilö Krisse hoitaa nyt myös hotellia. Kahden pyörittäminen onkin melkoinen stressi.

Hurjan leipomisen ja remontoinnin ohessa on myös salaisuuksia ja ihmissuhdevääntöä, ja lukija jälleen aavistaa ennakkoon juonenkäänteet, kuten lajityyppiin kuuluu. Ja kiireiselle helpotus: sujuva tarina on nopea lukea tai kuunnella.

Ruotsissakin osataan tehdä vetäviä äänikirjoja. Ann-Charlotte Perssonin Sydämellisen joulun resepti (Gummerrus) on ilmestynyt 24-osaisena äänikirjana nyt myös suomeksi. Jos joulukalenteriksi ei enää ehdikään, osia voi kuunnella joulupuuhasteluiden ohessa.

Tässäkin kirjassa leivotaan, ensin Lontoon Notting Hillissä ja sitten joulua valmistellaan kotona Ruotsissa, kunnes synkät perhesalaisuudet paljastuvat.

On hauskaa, kun on joulu -kokoelman kahdeksan tarinaa ovat kuvittaneet tunnetut Lindgren-kuvittajat Ilon Wikland, Björn Berg, Ingrid Vang Nyman, Kitty Crowther ja Eva Eriksson. Kuva: WSOY

Ja jos ei vieläkään ole joulumieltä, otetaan käyttöön kovin ase: lapsuuusmuistot. Matkataan Melukylään, Kissankulmaan ja Huvikumpuun.

Astrid Lindgrenin (1907–2002) joulukertomukset on nyt kerätty yksiin kansiin. On hauskaa, kun on joulu (WSOY) takaa vanhan ajan joulutunnelman niin lapsille kuin lapsenmielisillekin.

