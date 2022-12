Verotietojen luovuttamista medialle ei voi enää kieltää ensi vuodesta lähtien

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan Verohallinnolla on lakisääteinen velvoite laatia medialle lista suurituloisimmista suomalaisista.

Omien verotietojen luovuttamista medialle ei voi kieltää enää ensi vuodesta lähtien, kertoo Verohallinto.

Taustalla on korkeimman hallinto-oikeuden tuore ratkaisu, jonka mukaan Verohallinto on tulkinnut EU:n yleistä tietosuoja-asetusta väärin antaessaan ihmisille oikeuden kieltää verotietojensa luovutuksen.

Verohallinto on perinteisesti luovuttanut medialle vuosittain listan yli 100 000 euroa tienanneista suomalaisista.

Verohallinto on aiemmin linjannut, että asiakkailla on oikeus kieltää tietojensa luovutus, koska listan toimittaminen medialle ei ole Verohallinnon lakisääteinen tehtävä.

Oikeuden mukaan tietojen luovuttamisesta on kuitenkin muodostunut osa Verohallinnon vakiintunutta toimintaa, koska Verohallinto on luovuttanut tietoja jo vuosien ajan. Näin ollen Verohallinnolle on syntynyt lakisääteinen velvoite laatia medialle sen pyytämä listaus, oikeus linjaa.

Suurituloisimpien listalla olleet ovat voineet kieltää tietojensa luovuttamisen medialle vuodesta 2019 lähtien. Vuonna 2021 hallinto-oikeus kuitenkin päätti, että Verohallinnon on luovutettava medialle myös verotietojen luovuttamisen kieltäneiden lista.

