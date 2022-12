Yksi seikka yli muiden määrää sodan suunnan Ukrainassa ensi vuonna, sanovat asiantuntijat

Asiantuntijoiden mukaan Ukrainassa sodan ensi vuosi on täynnä epävarmuustekijöitä. Tärkeää on, saako Ukraina vai Venäjä rintamalla alkuvuodesta itselleen aloitteen.

Venäjän täysimittainen hyökkäys Ukrainassa on jatkunut yli kymmenen kuukauden ajan, eikä merkkejä sodan päättymisestä ole nähtävissä.

Yle kysyi kahdelta asiantuntijalta, mikä kaikki on tärkeää sotatilanteen kehittymisessä vuonna 2023.

Kysymyksiin vastasivat Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö ja Ruotsin Ulkopoliittisen instituutin Itä-Euroopan tutkimuskeskuksen (SCEEUS) ohjelmajohtaja Fredrik Löjdquist.

Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö korostaa ensimmäisenä hyökkäyksen aloittavan saavan itselleen tärkeän aloitteen. Kuva: Max Kivivuori / Yle

Kumpikin korostaa arvioinnissa varovaisuutta, sillä sodan ensimmäinen vuosi on osoittanut, kuinka vaikeaa kehityskulkujen ennustaminen on.

– Historiassa ei ole aiemmin ollut sotaa, josta on ollut tarjolla näin paljon reaaliaikaista informaatiota, esimerkiksi sosiaalisen median ja avointen lähteiden tiedustelun vuoksi. Siitä huolimatta tiedämme hyvin vähän osapuolten asevoimien todellisesta vahvuudesta, Löjdquist kuvailee.

Kumpi saa aloitteen vuodenvaihteen jälkeen?

Ensi vuoden alkua leimaa kilpajuoksu siitä, kumpi saa rintamalla aloitteen itselleen.

Käihkön mukaan kumpikin osapuoli tuo merkittävästi lisää joukkoja rintamalle, mikä muuttaa sodan voimatasapainoa. Emme vain tiedä, mihin suuntaan voimasuhteet kehittyvät.

– Ukraina yrittää saada [rintamalle] 10–20 uutta prikaatia, eli noin 40 000 – 80 000 sotilasta. Venäjä on omien sanojensa mukaan saamassa yli 200 000 sotilasta, Käihkö sanoo.

– Se, kumpi saa tuotua riittävästi joukkoja ja pääsee ensimmäisenä hyökkäämään, saa toisen perääntymään. Siten se saa aloitteen haltuun ja pakotettua toisen puolustuskannalle. Edessä on kamppailu aikaa vastaan siitä, kumpi saa joukkonsa ensin hyökkäyskuntoon.

Venäjän asevelvollisia marraskuussa Krimillä. Venäjä yrittää vahvistaa kuluneita rivejään alkuvuodesta sadoillatuhansilla uusilla sotilailla. Kuva: AOP

Käihkön mukaan hyökkäyksiä ei voida aloittaa kouluttamattomilla ja vajailla joukoilla. Tappiot käyvät liian suuriksi.

Rintamatilannetta tarkasti seuraava ajatushautomo ISW arvioi (siirryt toiseen palveluun) lokakuun lopulla, että Venäjän Ukrainaan lähettämät kouluttamattomat varusmiehet ovat olleet rintamalla käytännössä pelkkää tykinruokaa.

Käihkö korostaakin sitä, että Venäjä on pyrkinyt oppimaan ensimmäisen vuoden aikana tekemistä virheistään.

– Nyt tilanne on ihan erilainen. Jokainen Ukrainaan lähtevä venäläinen tietää lähtevänsä sotaan, eikä vain marssimaan eteenpäin ja odottamaan kukkasia Ukrainan kansalta, Käihkö kuvailee.

Löjdquist arvioi, että Venäjän näkökulmasta uuden suurhyökkäyksen nopeassa aloittamisessa on järkeä, sillä talouspakotteet ja maan eristetty asema iskevät Venäjään ensi vuonna yhä pahemmin.

– Putinin ja Kremlin pitää näyttää, että he pystyvät saamaan sodan aloitteen takaisin itselleen. Aika ei ole heidän puolellaan, joten mitä nopeammin, sen parempi, Löjdquist sanoo.

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenka ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasivat Minskissä joulukuussa. Venäjä saattaa yrittää hyökätä Ukrainaan uudelleen Valko-Venäjän kautta. Kuva: Kremlin Pool / AOP

Käihkön mukaan tällä hetkellä ei ole nähtävissä merkkejä siitä, että Venäjä saisi tuotua rintamalle uusia joukkoja ja kalustoa hyökkäyksen aloittamista varten nopeasti.

Ukraina on viime viikkoina kuitenkin viestittänyt olevansa varma, että Venäjän hyökkäys alkaa pian.

– Ukrainan kannanotoissa Venäjän suurhyökkäys alkaisi paljon aikaisemmin kuin mitä me [lännessä] olemme ajatelleet.

Käihkö korostaa lähdekritiikkiä myös Ukrainan viestinnän tulkinnassa, sillä maa on viestinyt sodan kulusta koko vuoden ajan kahdella tasolla: toisaalla se valaa uskoa omalle kansalle ja toisaalla pitää yllä jatkuvaa uhkaa, koska se ei halua länsimaiden tuen loppuvan.

Nämä viestit ovat jossain määrin ristiriitaisia, Käihkö sanoo.

Onko rauhanneuvotteluille edellytyksiä ensi vuonna?

Sekä Ukraina että Venäjä ovat viime aikoina puhuneet yhä useammin mahdollisista rauhanneuvotteluista. Asiantuntijat kuitenkin pitävät rauhanneuvotteluiden toteutumista vuonna 2023 epätodennäköisenä.

Ukrainan hallitus kertoi hiljattain, että se kaavailee rauhanneuvotteluihin liittyvää huippukokousta YK:ssa helmikuussa. Molemmat osapuolet ovat myös listanneet ehdot rauhanneuvottelujen toteuttamiseksi.

Löjdquist kuitenkin arvioi, että ”Minsk 3” -tyyliset rauhanneuvottelut Ukrainan ja Venäjän välillä eivät ole ensi vuonna todennäköiset.

– On hyvin vähän yhteistä pohjaa neuvoteltavaksi. Neuvottelut nyt johtaisivat ainoastaan jäätyneeseen konfliktiin, jonka ansiosta Venäjä saisi aikaa vahvistaa joukkojaan uutta hyökkäystä varten.

Löjdquistin mukaan parhaassa tapauksessa voidaan puhua tulitauosta, ei rauhansopimuksesta. Tulitaukoon voisi johtaa molempien osapuolten väsymys ja pattitilanne rintamalla.

– Tulitauko johtaisi Korean tilanteeseen, ja se tietäisi uutta kylmää sotaa. Sen jälkeen meillä kulkisi uusi Berliinin muuri jossain päin Ukrainaa, Löjdquist kuvailee symbolista asetelmaa.

Fredrik Löjdquist työskenteli ennen nykyistä tehtäväänsä lähes 30 vuotta diplomaattina ja toimi muun muassa Ruotsin suurlähettiläänä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä (Etyj).

Ilmari Käihkö sanoo, että on pitkälti rintamatilanteesta kiinni, onko rauhanneuvotteluille edellytyksiä.

– Ukraina ja Venäjä kummatkin uskovat, että he pystyvät sotilaallisesti parantamaan omaa tilannettaan. Siinä mielessä rauhanneuvottelut eivät ole ajankohtaiset, Käihkö arvioi.

Yhdysvalloissa presidentti Joe Bidenin hallinto on keskusteluissa ukrainalaisjohtajien kanssa kehottanut viestimään avoimuutta mahdollisiin neuvotteluihin Venäjän kanssa.

Käihkön mukaan Ukrainaa onkin ”varmasti työnnetty” länsimaiden osalta kohti rauhanneuvotteluiden mahdollisuutta.

– Ei tahdota, että Ukraina on niin ehdoton vaatimuksissaan, että vaatimukset ovat rauhan esteenä. On selvää, että tätä painetta on Ukrainalle annettu.

Käihkö myös korostaa, että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on lieventänyt näkemyksiään, eikä enää pidä mahdottomana neuvotteluita Venäjän kanssa, vaikka Putin olisi vallassa.

– Nyt kanta on, että neuvotteluihin ollaan valmiita, jos Putin on valmis tekemään myönnytyksiä.

Zelenskyin kanta on kuitenkin edelleen se, että rauhansopimus voi syntyä vain, jos Venäjä vetäytyy hyökkäystä edeltäneisiin asemiin.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi palkitsi joulukuussa sotilaita sodan eturintamassa Bahmutin kaupungissa. Kuva: Handout / Ukrainan presidentin kanslia

Löjdquist arvioi, että rauhanneuvotteluille ei ole edellytyksiä. Niin kauan kuin Putin on vallassa, Venäjän tavoite on pakottaa koko Ukraina poliittisen vaikutusvaltansa alle, ei pelkästään valloittaa osia Ukrainasta.

Löjdquist ei myöskään usko, että Putinin hallinnon kaatuminen on ensi vuonna todennäköistä, sillä kansan tai sotilasjohtajien kapinaa tuskin tulee.

Putinille suurin uhka on hänen lähipiirinsä, Löjdquist arvioi. Lähipiiri voi kokea, että ”Putinin sota” muuttuu vaaraksi Venäjän olemassaololle, jos menestys rintamalla jatkuu heikkona. Löjdquist ei silti pidä palatsivallankaappausta todennäköisenä.

– En pysty kuvittelemaan, kuinka se tapahtuisi.

Murtavatko iskut infrastruktuuriin Ukrainan taistelutahtoa?

Asiantuntijoiden mukaan Venäjän iskut Ukrainan infrastruktuuria vastaan jatkunevat ensi vuonna.

Löjdquistin mukaan Venäjä turvautuu yhä vahvemmin tykistösotaan Ukrainan humanitaarista tilannetta pahentaakseen etenkin, jos Venäjällä ei ole tarpeeksi voimaa edetä taistelurintamalla.

Tykistöiskuja on odotettavissa lisää Ukrainan sähkön ja vesihuollon infrastruktuuria vastaan, sillä Venäjä yrittää aiheuttaa nykyistä laajemman pakolaiskriisin Ukrainasta muualle Eurooppaan. Niin saisi murennettua lännen yhtenäisyyttä, Löjdquist ennakoi.

Käihkö muistuttaa, että vaikka Venäjän iskut Ukrainan infrastruktuuriin eivät ole murtaneet kotirintaman taistelutahtoa, Ukrainan talous kärsii iskuista todella paljon.

– Jos rintamatilanne jähmettyy ja samaan aikaan iskut infrastruktuuria vastaan jatkuvat, niin kyllä se jossain kohtaa vaikuttaa myös moraaliin, Käihkö kuvaa.

Ukraina on kerännyt Harkovaan ”ohjusten hautausmaan”. Venäjän hyökkäykset Ukrainan siviilikohteita vastaan jatkuvat todennäköisesti myös ensi vuonna. Kuva: Aleksey Filippov / AFP

Riittääkö materiaali?

Venäjä on kärsinyt isoja tappioita sodassa. Ukraina väittää Venäjän menettäneen helmikuun ja joulukuun välillä liki 100 000 sotilasta ja merkittävästi kalustoaan. Puolueettomia tietoja ei ole.

Käihkön mukaan suuri epävarmuus liittyy ensi vuonna myös siihen, kuinka Venäjä onnistuu paikkaamaan sotilaiden heikkoa varustetasoa.

Löjdquistin mukaan lännen Venäjälle asettamat talouspakotteet iskevät maan talouteen tätä vuotta kovemmin. Pitkällä aikavälillä maan talous on vääjäämättömässä laskussa.

Esimerkiksi EU:n ja G7-maiden venäläisöljylle asettama tuontikielto ja hintakatto todennäköisesti leikkaavat merkittävästi Venäjän budjettivaroja.

Venäjä on kuitenkin siirtynyt vuoden mittaan yhä selkeämmin sotatalouteen, jossa yhteiskunta valjastetaan sodankäynnin jatkamiseen. Löjdquistin mukaan on vaikeaa ennakoida, kuinka paljon Venäjän laskusuuntainen talouskehitys vaikuttaa sen sodankäynnin kykyyn vielä ensi vuonna.

Maanpuolustuskorkeakoulun (MPKK) asiantuntijat arvioivat Ylelle syyskuussa, että Venäjä lisää kotimaista asetuotantoa ja hankkii aseita kumppaneiltaan, mutta Venäjälle välttämättömien mikrosirujen puute voi pakottaa sen rajoittamaan suuren osumatarkkuuden aseiden käyttöä.

Ukrainan kärsimistä tappioista ja materiaalin todellisesta tilasta tiedetään Venäjääkin vähemmän, Fredrik Löjdquist sanoo.

– On huomattavaa, kuinka hyvin Ukraina on pystynyt estämään tietovuodot.

Käihkön mukaan Ukrainalta oli loppumassa tykistöammukset kuitenkin jo tämän vuoden toukokuussa, mikä osoittaa, kuinka riippuvainen Ukraina on lännen aseellisesta tuesta myös ensi vuonna.

Käihkö sanoo, että pitkittyneessä sodassa korostuu Ukrainaa tukevien maiden ja Venäjän tuotantokapasiteetti. Käihkön mukaan lännessä yksityiset yritykset ovat olleet haluttomia perustamaan uusia tuotantolinjoja Ukrainan aseellista tukemista varten ilman poliittisia päätöksiä pitkäaikaisista tilauksista.

– Venäjällä on ollut huomattavasti enemmän puhetta tuotannon lisäämisestä. Siellä yritetään valjastaa teollisuutta tähän tarkoitukseen.

Sotilaat järjestelevät länsimaista aseapua lentorahtia varten. Kuva: AOP

Pysyykö länsi yhtenäisenä?

Ratkaisevin tekijä ensi vuoden suunnalle on länsimaiden yhtenäisyyden ja lännen tarjoaman sotilaallisen tuen jatkuminen Ukrainalle, sanovat asiantuntijat.

Käihkö korostaa, että lännen tarjoama aseellinen ja muu tuki on ainoa tapa, jolla Ukraina pystyy tasapainottamaan sodan voimaepätasapainoa. Aseellisen tuen jatkuminen ensi vuonna on siis oleellista Ukrainalle.

Käihkö muistuttaa, että länsimaissa on ollut huomattavia eroja tuen tarjoamisessa.

– Esimerkiksi Baltian maat ovat antaneet enemmän kokoonsa nähden. Joillakin mailla taas on kykyjä, joita ei ole haluttu antaa, Käihkö sanoo.

Löjdquistin mukaan tuki Ukrainalle näyttää vuoden vaihtuessa vankkumattomalta, mutta suljettujen ovien takana käydään keskusteluja siitä, kuinka paljon lännen pitäisi tukea Ukrainaa.

– Ehkä sanotaan, että Ukrainan ei pitäisi yrittää valloittaa Krimiä takaisin.

Löjdquist sanoo Putinin yrittävän jakaa länttä yhä vahvemmin kahteen joukkoon, jotta osa länsimaista alkaisi lähettää Kiovaan viestejä, että Zelenskyin täytyy tehdä myönnytyksiä ja kompromisseja.

Löjdquist ennustaa, että lännessä poliitikoilla on yhä suurempi haaste selittää omille äänestäjille Ukrainan tukemisen merkitys, kun samaan aikaan maailmantalous kulkee kohti taantumaa laukkaavan inflaation ja korkeiden korkojen kera.

Hänen mukaansa länsimaiden johdolla on nyt ”valtava tehtävä” muistuttaa Putinin perimmäisestä tavoitteesta.

– Tämä ei ole paikallinen tai alueellinen konflikti Ukrainassa, vaan imperialistinen ja kolonialistinen sota. Tämä on hyökkäys koko sääntöpohjaista kansainvälistä järjestelmää vastaan, Löjdquist sanoo.

