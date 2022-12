Potilaat olivat varautuneet useiden tuntien jonotukseen – joulunpyhät olivat sairaalapäivystyksissä kuitenkin ”poikkeuksellisen rauhallisia”

Jouluaatto on perinteisesti Tampereen yliopistollisen sairaalan päivystyksessä Acutassa rauhallinen. Sairaanhoitaja Jarno Tuomisen mukaan kiirettä osuu ennemmin välipäiville.

Ambulanssi toisensa perään lipuu tapaninpäiväaamuna Tampereen yliopistollisen sairaalan päivystyksen Acutan eteen. Ensihoitajat tuovat mukanaan sairaalaan muun muassa vanhuksia.

Myös Acutan odotusaulassa on rauhallista. Vuoroaan hoitajan arviointiin odottaa 10 potilasta. Viikonloppu on ollut kaikenkaikkiaan ensiavussa rauhallinen, vahvistaa yli 10 vuotta ensiapupäivystys Acutassa työskennellyt sairaanhoitaja Jarno Tuominen.

Tuomisen mukaan potilaita oli joulupäivänä tavallisen arkipäivän verran eli kolmisensataa. Jouluaattona oli hiljaisempaa, noin 250 potilasta. Keskimääräinen odotusaika on ollut kolmisen tuntia.

– Se on normaaliaika, kun ottaa huomioon, että laboratioanalyysiin menee pari tuntia. Jatkohoitoon on päässyt nyt hyvin, kertoo kaikki joulunpyhät töissä ollut Tuominen.

Jonoa ei kertynyt viikonlopun aikana myöskään Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin päivystykseen. HUS Akuutin toimialajohtajan Maaret Castrénin mukaan viikonloppu on ollut ”poikkeuksellisen rauhallinen”.

– Odottajia on ollut vajaa 10 jokaisessa päivystyksessä. Se on moninkertaisesti vähemmän kuin vielä muutama viikko sitten. Silloin pisimmät odotusajat huitelivat päivittäin yli 40 tunnissa, nyt hoitoon on päässyt noin 12–18 tunnissa.

Castrén huomauttaa, ettei kenenkään pitäisi odottaa niinkään kauaa, mutta aika on vielä muutaman viikon takaiseen verrattuna huomattavasti inhimillisempi.

Viikonloppuun sijoittuva joulu on ollut HUS Akuutin toimialajohtajan Maaret Castrénin mukaan sairaalapäivystykselle helpotus. Kuva: Ronnie Holmberg / Yle

Sekä Tuominen että Castrén ennakoivat kiireen kasvavan päivystyksessä tapaninpäiväiltana ja joulun välipäivinä.

Potilaat varautuneet pitkiin jonotusaikoihin

Seija Väisänen istuu Acutan päivystyksessä toista tuntia tyttärensä Elisa Ollikaisen kanssa. Väisänen oli käynyt joulupäivänä myös Ylöjärven terveyskeskuksessa.

Molemmat olivat lukeneet viime viikkojen ruuhkautuneista sairaalapäivystyksistä, ja siksi mukaan otettiin eväät.

– Ajateltiin, että näin pyhinä olisi paljon enemmän väkeä. Hyvä, että on näin rauhallista, naiset pohtivat.

Acutassa oli Seija Väisäsen ja Elisa Ollikaisen mielestä yllättävän rauhallista. Odottamiseen oli varauduttu eväillä. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Ensihoitoa ja sairaalapäivystyksiä ovat työllistäneet tänäkin jouluna tavalliset tilanteet: vanhusten kotitapaturmat, sydänoireiset ja epämääräiset vatsakivut. Alkoholin käyttö heijastuu päivystyksiin jossain määrin, liukastumisista aiheutuneita haavereita ei juuri ole ollut.

Tyttärensä pitkäkestoisen päänsäryn takia Acutaan saapunut Miina Pirttijoki vitsailee kellottavansa odotusajan. Kauaa ei ole kuitenkaan tarvinnut istua.

– Olemme olleet täällä 15 minuuttia ja päässeet jo hoitajan arviointiin. Nyt on mennyt yllättävän nopeasti, Pirttijoki sanoo.

Miina Pirttijoki (vas.) saapui Acutaan tyttärensä Noora Pirttijoen kanssa. Kaksikko oli vartin sisällä käynyt jo hoitajan arvioinnissa. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Koska terveyskeskukset ovat pyhien aikaan kiinni, neuvontapuhelin on pirissyt Acutassa ahkerasti. Sairaanhoitaja Jarno Tuominen kertoo, että soitot ovat liittyneet lähinnä erilaisiin ylähengitystieinfektioihin. Influenssa- ja korona-aallot eivät kuitenkaan ole vyöryneet kumpaankaan päivystykseen asti.

Joulupyhiin varauduttu muun muassa lisäämällä vuoroja

Viikonloppuun sijoittuva joulu oli sairaalapäivystykselle HUS Akuutin toimialajohtajan Maaret Castrénin mukaan helpotus. Arkeen sijoittuvat joulunpyhät tarkoittavat useiden terveyskeskusten kiinnioloja ja asiakkaiden tuloa päivystykseen.

Henkilökunnan tilanne on ollut Tampereen Acutassa ja HUSin päivystyksessä joulunpyhinä hyvä muutamasta sairauspoissaolosta huolimatta.

Acutan sairaanhoitajan Jarno Tuomisen mukaan joulunpyhiin varauduttiin lisäämällä työvuoroja. Lisäksi talon sisäisiä sijaisia on saatu hyvin paikkaamaan tarvittavat sairauspoissaolot.

Ylen selvityksen mukaan myös muissa yliopistosairaaloissa ja Lapin keskussairaalan päivystyksessä oli varauduttu joulunaikaan hyvissä ajoin.

Yle kysyi ennen joulua yliopistosairaaloista ja Lapin keskussairaalan päivystyksestä, miten työntekijöitä riittää joulunpyhiksi ja millaisiin jonoihin pitää varautua.

