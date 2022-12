Petteri Orpo selittelee Kaikkosen vanhempainvapaasta antamaansa kommenttia: Tietenkin ymmärrän, että vapaat pidetään, kun niiden aika on

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon perhevapaakommentit ovat herättäneet ihmetystä yhteisöpalvelu Twitterissä. Orpolta kysyttiin Uudessakaupungissa lauantaina, miten hän suhtautuu puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) isyysvapaaseen. Kaikkosen isyysvapaa alkaa tammikuun alussa ja kestää seitsemän viikkoa.

– En ymmärrä, miksi Kaikkonen jää isyysvapaalle juuri nyt, kun hän voi jäädä vasta vaalien jälkeen. Meillä on Nato-prosessi kesken ja Antilla on siitä kaikki tieto, Orpo vastasi.

Orpon lausunto levisi nopeasti sosiaaliseen mediaan, jossa kokoomuksen puheenjohtajan kommenttia on moitittu laajasti. Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo toivottaa Kaikkosen perheelle mitä parhainta aikaa yhdessä.

Orpo kommentoi asiaa edesmenneen kokoomuskansanedustajan Ilkka Kanervan tukijoukon järjestämässä tilaisuudessa. Juttu tilaisuudesta julkaistiin maanantaina Uudenkaupungin Sanomien verkkosivuilla (siirryt toiseen palveluun).

Tänään keskiviikkona Orpo tarkensi viestiään Ylelle.

– Sitaatti oli osa pohdintaa. Tietenkin ymmärrän, että perhevapaat pidetään, kun niiden aika on ja jokaisen perheen ja lapsen ehdoilla. Kaikkonen on mielestäni ollut hyvä puolustusministeri, jonka panos Nato-prosessissa on todella tärkeä, Orpo kirjoittaa viestissään.