”Suomalaisten pitäisi opetella pitämään vaatteistaan huolta” – vastuullisuusvaikuttaja Outi Pyyn mukaan oikeaoppinen pyykkäys on iso ekoteko

Suomalaisilla on parannettavaa yhdessä asiassa, kun puhutaan ekologisesta ja eettisestä pukeutumisesta – nimittäin vaatehuollossa. Ainakin jos kysytään vastuullisuusvaikuttaja Outi Pyyltä.

– Suomalaisten pitäisi opetella pitämään vaatteista huolta, että ne pysyisivät kierrossa mahdollisimman pitkään, Pyy toteaa.

– Vaikka ne olisivat halpavaatteita tai huonolaatuisia, ja varsinkin jos ovat laadukkaita, hän lisää.

Outi Pyy on työskennellyt kierrätysmuodin ja vastuullisuuden parissa yli 20 vuotta.

Nykyisin hän konsultoi tekstiilialan yrityksiä vastuullisuudesta ja luennoi teemoista myös kuluttajille. Hän muistuttaa, että Suomen pitäisi olla kiertotaloudesta elävä maa vuoteen 2035 mennessä. (siirryt toiseen palveluun)

– Olisi tärkeää, että vaatteet eivät silloin olisi vain yhdellä tai kahdella ihmisellä, vaan ne oikeasti pystyisi kiertämään useamman ihmisen kautta.

Oikeanlainen pyykinpesu ja vaatteiden huoltaminen onkin hänen mukaansa tärkein asia, minkä kuluttaja voi tehdä. Kukaan muu ei tule tekemään sitä kuluttajan puolesta.

– Yritysten pitäisi puolestaan alkaa tekemään vaatteita fiksummin ja paremmin. Ja kuntien tehtävä on pitää huolen siitä että jätteet käsitellään, Pyy luettelee vastuullisuuteen liittyvää työnjakoa.

”Pyykinpesu on seksikästä”

Pyy muistuttaa, että vaikka sähkönsäästö onkin nyt puheenaihe, oikeaoppinen vaatehuolto vaati toisinaan korkeita pesulämpötiloja.

– Mua harmittaa, että kun puhutaan energian säästämisestä, puhutaan, että pyykki pitäisi pestä alhaisissa lämpötiloissa. Esimerkiksi lakanat ja pyyhkeet pitää pestä 60 asteessa. Ne alkaa voida huonosti, jos lämpötila tiputetaan 30-40 asteeseen. Rasva ei lähde alle 60 asteessa.

– Ideana on se, että pidetään pesukoneesta pois ne tekstiilit, mitkä eivät sinne kuulu, ja pestään koneeseen laitettava pyykki niille asiaankuuluvassa lämpötilassa, Pyy täydentää.

Toinen Pyyn mainitsema harhaluulo pyykinpesussa on se, että aina pitää pestä täysiä koneellisia.

– Se on suhteessa siihen, mitä ohjelmaa käytät. Jos on puuvillaohjelma, sulla on täydet kilot ja täysi kone. Mutta jos on hienopesu tai keinokuitujen pesuohjelma, täyttömäärä on vain puolet tai kolmasosa. Se löytyy siitä pesukoneen ohjekirjasta, kehotan tutustumaan.

Pyy ei omista pyykinpesukonetta vaan käyttää taloyhtiön pyykkitupaa aina parin viikon välein.

– Pidän kunnon pyykkipäivän. Pyykinpesu on seksikästä, olen sitä mieltä, Pyy nauraa.

Tekokuiduille synninpäästö

Pyy haluaa haastaa vallitsevan ajatuksen siitä, että luonnonkuidut ovat aina ”hyviä” ja keinokuituja paheksutaan.

– Mikään (tekstiili)kuitu ei sellaisenaan ole hyvä tai huono. Jokainen kuitu on luotu tiettyä käyttötarkoitusta varten, hän kertoo.

– Jos kuituja käytetään siinä käyttötarkoituksessa, mihin ne on alunperin suunniteltu ja vaate valmistetaan laadukkaaksi sekä aikaa ja käyttöä kestäväksi, niin silloin se kuitu on ihan tosi OK, Pyy jatkaa.

Hyvään vaatehuoltoon kuuluu myös, että kuluttaja tuntee itsensä ja käyttämänsä vaatteet.

– Jos on laiska vaatehuoltaja, silloin materiaalien pitää olla sellaisia, että kaikki saa heittää kerralla koneeseen, Pyy toteaa.

Jos taas on aikomus huoltaa vaatteita huolella, silloin Pyyn mukaan on sallittua käyttää

sellaisia materiaaleja, joita ei missään tapauksessa voi koneeseen laittaa.

Mutta mitä erikoisempien vaatteiden, kuten tekoturkisten ja paljettimekkojen tai käsintehdyn neuleen, kanssa pitää sitten tehdä?

– Niitä pitää tuulettaa. Meille näyttäisi tulevan erinomaisen kylmä talvi. Kaikki tämmöiset voi viedä ulos tuulettumaan, niitä ei tarvitse koneeseen laittaa koskaan.

Outi Pyy vieraili Puoli seitsemän -ohjelmassa joulukuussa. Puoli seitsemän -lähetykset jatkuvat taas 11.1.2023 klo 18.30 TV1 ja Yle Areena.

Mitä ajatuksia artikkeli herätti? Voit keskustella aiheesta tiistaihin 27.12. klo 23 asti.