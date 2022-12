Kyläkoulun oppilaat innostuivat kirjoittamaan kokonaisen runokirjan – videolla lapset lukevat runojaan, joiden tulva yllätti opettajan

Petterinmäen pienessä kyläkoulussa Vöyrillä Pohjanmaalla jännitettiin joulujuhlan alla tavallista enemmän. Juuri ennen juhlaa saatiin painosta runokirja, jonka tekijöinä ovat koulun 11 oppilasta.

Ensimmäiset runot syntyivät äidinkielen tunnilla, mutta pian homma lähti iloisesti lapasesta.

– Innostus oli aivan valtavaa! Oppilaat kysyivät, saako tehdä kotona lisää. Ajattelin, että tämä ei ole totta, ne huiputtaa. Mutta runoja tuli viikon ajan, ja vielä seuraavalla viikolla kysyttiin, vieläkö saa kirjoittaa, sanoo rehtori, oppilaita runoiluun innostanut Suvi Kytomäki.

Hän alkoi laskeskella tuotoksia ja ajatteli, että niistä täytyy tehdä ihan oikea kovakantinen kirja. Kun kaikki oli valmista, Kytömäki marssi paperipinon kanssa kirjapainoon.

– Olin kuin Pieni talo preerialta -sarjan Laura: voiskohan tämän joku julkaista? nauraa rehtori.

Valmis teos sisältää 60 runoa, joihin lapset ovat tehneet myös kuvituksen.

– Onhan tää nyt ihan hieno, sanoo kuutosluokkalainen Reko Koskinen.

Pikku kissan runo on yksi 60:stä kirjan runosta. Kuva: Mirva Ekman / Yle

Outoa, mutta mukavaa puuhaa

Kukaan oppilaista ei ollut aiemmin kirjoittanut runoja. Yleisin kokemus uudesta lajista oli ”outo”, mutta runot syntyivät lopulta useimmilla helposti. Moni kirjoitti eläimistä, ja mukana on myös lyhyitä ja vitsikkäitäkin lyriikoita.

Jutun videosta voit kuunnella esimerkkejä siitä, minkälaisia runoja kirjasta löytyy.

Projekti on tuonut lapsille tietoa tekijänoikeuksista, painatusprosessista, sponsoreista ja kirjan tekemisestä, mutta kasvattanut muillakin tavoin.

– Se on vahvistanut lapsia, ja heidän itsetuntonsa ja arviointikykynsä on kasvanut. Ja he lukevat. Omia ja toisten tekstejä, sanoo rehtori Suvi Kytömäki.

Sadan kappaleen painoksen kustannuksia ovat tukeneet vanhemmat ja kyläläiset niin, että kevään luokkaretki Korkeasaareen on jo turvattu,

– On mahtava nähdä, että lapset innostuvat. Silloin ei tartte huolestua sodasta tai koronasta. Lasten innostus antaa voimia ja energiaa myös meille aikuisille, sanoo Kytömäki.

– Vielä kun saisi kaikki aikuiset ymmärtämään, että heillä on kotona nyt ihan oikea kirjailija. Tästä vain eteenpäin, luovuus kukkimaan ja kasvamaan suuremmaksi, että saadaan iloa jakaa eteenpäin.

Antti Haaviston haastattelussa rehtori Suvi Kytömäki ja osa koulun runoilijoista, jotka myös lukevat omia tekstejään.