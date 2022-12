Epätavallinen sääilmiö yleistyy, kun talvet lämpenevät: teistä tulee liukkaampia, ja auton ikkunoita joutuu raapimaan enemmän

Alijäähtynyt vesi on viheliäinen puhdistettava auton tuulilasissa. Sen koostumuksessa ei ole mitään mystistä ainesosaa, joka tekee siitä erityisen lujaa. Se vain sattuu omaan ainoa jään muoto, joka kertyy kiinteisiin rakenteisiin tällä tavalla.

Se näyttää auton tuulilasilla kepeän kesäsateen kimmeltäviltä pikkupisaroilta. Mutta kun otat jääraapan käteesi ja alat puhdistaa lasia, huomaat viimeistään eron. Se ei irtoa lasista, vaikka kuinka vimmaisesti raaputat. Syypää on alijäähtynyt vesi.

Alijäähtynyt vesisade on toistaiseksi harvinainen sääilmiö. Ilmatieteen laitoksen mukaan alijäähtynyttä vettä sataa muutamia yksittäisiä kertoja vuodessa. Jäätävä tihkusade on hieman yleisempi, ja sen keskeisin ero alijäähtyneeseen veteen on siinä, miten sade muodostuu. Jäätävässä tihkussa pisarat ovat myös pienempiä.

Tilanne saattaa kuitenkin muuttua, sillä alijäähtyneelle sateelle otollisten sääolojen uskotaan yleistyvän ilmaston lämmetessä. Asiaa on tutkittu ilmastomallien pohjalta.

– Ilmastonmuutoksen vuoksi talvilämpötilat ovat yleisesti nousussa. Talvilämpötilat tulevat olemaan yhä enemmän nollan kieppeillä, jolloin otollisia oloja alijäähtyneen sateen synnylle on enemmän, sanoo tutkija Matti Kämäräinen ilmatieteen laitokselta.

Liukkaus on alijäähtyneen vesisateen suurin haitta. Kuva: Nina Bergman / Yle

Lumesta vedeksi ja jääksi

Alijäähtyneen vesisateen syntyyn tarvitaan siis tietynlaiset olosuhteet. Keskeisintä on, että ilmassa on eri lämpötiloissa olevia ilmakerroksia.

Alijäähtynyttä sadetta syntyy, kun ilman lämpötila maan pinnalla on vähän pakkasen puolella. Muutaman sadan metrin korkeudessa on ilmakerros, jossa on plusasteita.

Kun tämän ilmamassan yläpuolelta sataa lunta, lumihiutaleet sulavat lämpimässä ilmassa pisaroiksi, jotka alijäähtyvät pudotessaan alempana olevan kylmän ilman läpi. Alijäähtymisellä tarkoitetaan ilmiötä, jossa neste viilenee jäätymispistettään kylmemmäksi, mutta pysyy siitä huolimatta nestemäisenä.

Maan pinnalla jää aiheuttaa riesaa etenkin liikenteelle.

– Tienpintojen liukastuminen on tärkein ilmiö, jonka alijäähtynyt sade saa aikaan Suomessa, Kämäräinen sanoo.

Alijäähtynyttä vettä sataa, kun sää on suojainen. Kuva: Mari Siltanen / Yle

Senttien paksuinen jääkuorrutus on onneksi utopiaa

Hyvä uutinen on se, että alijäähtyneiden vesisateiden ennustetaan yleistyvän vasta vuosikymmenten päästä, kenties vasta kuluvan vuosisadan lopulla. Myönteisenä voidaan pitää myös sitä, että ennusteiden valossa ilmiö pysyy tulevaisuudessakin harvinaisena, vaikka alijäähtyneiden sateiden määrät moninkertaistuisivatkin, tutkija Kämäräinen muistuttaa.

Eteläisestä Euroopasta ilmiö saattaa kadota kokonaan, jos lämpötilat kohoavat. Moni onkin nähnyt esimerkiksi sosiaalisessa mediassa kuvia autoista ja puista, jotka ovat saaneet useiden senttien paksuisen jääkuorrutuksen. Suomessa tällaista ilmiötä ei tarvitse pelätä tai toivoa.

Paksun jäävuorauksen synnyttävä sade syntyy vain vuoristojen läheisyydessä, joissa kylmä ilmakerros jämähtää paikalleen ja aiheuttaa runsaamman jään syntymisen. Pienemmässä mittakaavassa ilmiötä saatetaan havaita esimerkiksi Lahden seudulla, Salpausselän kupeessa, jossa maan pinnanmuotojen vaihtelu aiheuttaa runsaampia sateita.

– Euroopassa vuoristoalueilla jään muodostuminen on niin voimakasta, että se kaataa puita ja romahduttaa voimalinjoja. Suomessa tällaista ei ole odotettavissa edes tulevaisuudessa, tutkija Kämäräinen sanoo.