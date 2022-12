Yksi vierailu Suomessa sai 16-vuotiaan Mare Saiton vaihtamaan italialaisen koulun suomalaiseen: ”Täällä opitaan ajattelemaan itse”

Mare Saito pitää lumesta, ja hänen on ollut helppo sopeutua Suomen talveen.

Mare Saito riisuu kenkänsä koulun eteiseen, kiipeää sukkasillaan leveät portaat ylös ja suuntaa lasiseinäiseen luokkahuoneeseen. Luokassa on alkamassa englannin oppitunti.

Japanilainen Saito aloitti opinnot Imatran yhteislukiossa englanninkielisellä IB-linjalla tänä syksynä.

16-vuotiaan Saiton ihastus Suomeen syttyi, kun hän tämän vuoden kesällä saapui Etelä-Karjalaan perheensä kanssa. Perhe tuli Suomeen aasialaisten osaajien joukossa, jotka maakuntaliitto kutsui kokeilemaan työntekoa ja asumista Suomessa.

Kokeilun aikana perhe vieraili myös Imatran yhteislukiossa.

– Pystyin näkemään itseni opiskelemassa täällä, Mare Saito sanoo.

Kun kymmenisen vuotta Italiassa asuneen perheen muut jäsenet palasivat Etelä-Eurooppaan, tytär muutti imatralaiseen isäntäperheeseen ja jäi odottamaan lumen tuloa.

– Halusin kokea kansainvälisemmän ympäristön ja uuden, erilaisen tavan oppia, Saito kertoo.

Englanninkielinen lukio kiinnostaa yhä useampaa

Mare Saito ei ole ratkaisunsa kanssa yksin. Kansainväliseen ylioppilastutkintoon tähtäävän IB-linjan vieraskielisten opiskelijoiden määrä on kasvanut viime vuosina.

Vuonna 2012 Suomen IB-lukioista valmistui hieman yli 60 vieraskielistä opiskelijaa. Vuonna 2021 vieraskielisiä opiskelijoita valmistui 210. Suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvia opiskelijoita IB-linjalta puolestaan valmistui 315 vuonna 2012 ja vuonna 2021 hieman alle 350 opiskelijaa.

Mare Saito pitää suomalaisesta tavasta opiskella. Kuva: Juulia Tillaeus / Yle

Englanninkielinen IB-linja alkoi Suomessa kokeiluna muutamassa koulussa 1990-luvun alussa.

– Tarkoituksena on ollut edistää kansainvälistä liikkuvuutta. IB-linja mahdollistaa työn perässä muuttavien perheiden lukioikäisille lapsille englanninkielisen koulutuksen, opetusneuvos Heikki Blom opetus- ja kulttuuriministeriöstä kertoo.

Työn perässä muuttavien perheiden lapset voivat myös opiskella kansainvälisesti tunnustetulla IB-linjalla vain osan tutkinnosta ja perheen taas muuttaessa jatkaa opintojaan toisessa IB-koulussa uudessa maassa.

– Se on tämän systeemin vahvuus, Heikki Blom sanoo.

Nykyisin IB-linjalla voi opiskella 14 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Pohjoisin IB-lukio sijaitsee Rovaniemellä ja eteläisimmät pääkaupunkiseudulla.

Opetusneuvos Heikki Blom arvelee, että IB-opiskelijoiden määrän kasvu johtuu paitsi lisääntyneestä työperäisestä muutosta myös siitä, että Mare Saiton kaltaisia, lukiokoulutuksen takia Suomeen muuttavia nuoria on yhä enemmän.

Jouluksi Mare Saito matkustaa Italiaan perheensä luokse. Kuva: Juulia Tillaeus / Yle

Erilaista kuin Italiassa

Eletään joulukuuta, ja maisema on muuttunut kesästä paljon. Lumihanki valaisee maisemaa Vuoksen rannalla, kun Mare Saito pysähtyy katselemaan Imatraa halkovaa vesistöä.

– Pidän paljon talvesta ja lumesta. En ole tottunut Italiassa tällaiseen lumimäärään ja sen näkemiseen päivittäin, mutta nautin siitä, Saito sanoo.

Mare Saitolla on nyt takanaan ensimmäinen lukukausi opintoja suomalaisessa IB-lukiossa. Peruskoulunsa Saito on käynyt Italiassa. Opiskelu Suomessa on hänen mukaansa täysin erilaista.

– Opiskelu on ollut mahtavaa. Täällä opiskelu ei ole vain kirjoja, keskittymistä ja opettajan kuuntelua. Se on paljon vuorovaikutteisempaa, ja tapoja opiskella on enemmän. Opiskelu edistää luovuutta, se auttaa tutustumaan omiin kykyihin ja taitoihin, Saito sanoo.

Mare Saito pitää Suomea hyvänä opiskelumaana

Saiton päätökseen aloittaa lukio-opinnot Suomessa vaikutti se, että hän oli kuullut suomalaisesta koulutusjärjestelmästä paljon hyvää.

– Se on yksi parhaista maailmassa, ja rakastan sitä. Mielestäni opiskeluun liittyy täällä täysin erilainen mentaliteetti kuin Italissa. Suomessa opitaan ajattelemaan itse, kun taas esimerkiksi Italiassa opitaan muistamaan asioita ulkoa.

Tulevaisuus voi olla Suomessa

Saito puhuu sujuvaa englantia, ja opiskelu kielellä on sujunut hyvin. Saito ajatteli myös kielitaidon kehittämistä hakiessaan lukioon Suomeen.

– Italia on kaunis kieli, mutta halusin parantaa englannin kielen taitoani. Se on kansainvälisempi kieli.

Saito aikoo suorittaa koko kolmivuotisen IB-lukion Suomessa. Sen jälkeen hän aikoo hakea yliopistoon. Se voisi sijaita Suomessa – tai sitten jossain täysin uudessa maassa.

– Harkitsen myös muita maita kuin Suomea, koska haluan nähdä lisää ja saada uusia kokemuksia, Mare Saito sanoo.

Vaikka Saiton tulevaisuudensuunnitelmat eivät vielä ole selvillä, hän pitää Suomea hyvänä vaihtoehtona myös pitkäaikaisemmaksi asuinpaikaksi.

– Pidän luonnosta ja ihmisistä täällä – ja tietysti saunasta. Tähänastisten kokemusteni perusteella Suomi on hieno maa elää.