Kiinasta valuu jälleen järkyttävän ristiriitaista tietoa: krematoriot täynnä, mutta koronakuolemia virallisesti nolla

Pitkät ruumisautojen letkat ovat jonottaneet krematorioiden edessä Kiinassa jo päivien ajan. Ruuhkat alkoivat sen jälkeen, kun Kiina luopui tiukoista koronarajoituksistaan pari viikkoa sitten.

Samaan aikaan sosiaalinen media on täyttynyt kuvista ruuhkaisista sairaaloista ja ruumispussiriveistä Kiinassa. Kuvasto muistuttaa kovasti sitä, mitä julkaistiin koronaepidemian puhjettua Wuhanissa vuoden 2020 alussa. Yle ei ole voinut tarkistaa, ovatko somessa julkaistut videot ja kuvat aitoja tai tuoreita.

Viranomaisten mukaan koronakuolleisuus on kuitenkin hyvin pientä. Koko maassa ilmoitettiin tiistaina viisi ja maanantaina kaksi koronaan liittyvää kuolemaa. Myöhemmin kerrottiin, että yksi näistä ei johtunutkaan koronasta.

Tänään keskiviikkona koronakuolemia oli virallisesti pyöreä nolla. Samalla krematoriot kärsivät poikkeuksellisista ruuhkista.

Miten tämä on mahdollista, Turun yliopiston Kiinaan erikoistunut yliopistonlehtori Outi Luova?

– Jokainen näkee omilla silmillään, mikä tilanne on. Virallinen luku koronakuolemista ei pidä paikkaansa, Luova sanoo.

Hänen mukaansa Kiinassa tilastoidaan koronakuolemia nyt siten, että tilanne näyttäisi todellisuutta paremmalta.

Kiina on alkanut määritellä koronan kuolinsyyksi ainoastaan niissä tapauksissa, joissa koronaviruksen aiheuttamaa tautia sairastava ihminen kuolee suoraan taudin aiheuttamiin hengityselinten häiriöihin, kuten keuhkokuumeeseen ja hengitysvajaukseen.

Näin ollen valtava osa koronaan liittyvistä kuolemista jää tilastoimatta.

Vapaaehtoiset hoitoavustajat kuljettivat paareja koronapotilaita hoitavan sairaalan edessä Pekingissä keskiviikkona. Kuva: Wu Hao / EPA

Tilastointitapa on Maailman terveysjärjestön WHO:n suosituksen vastainen, kertoo Britannian yleisradio BBC (siirryt toiseen palveluun). Luovan mukaan asia on Kiinassa erittäin poliittinen.

– Kiina on aiemmin kritisoinut länsimaita holtittomasta koronapolitiikasta, jossa viruksen on annettu levitä ja aiheuttaa kuolemia. Nyt Kiina tekee itse samaa, joten poliittisella johdolla on vaikeuksia miettiä, miten tästä kerrotaan. Perusteluna on, että heikentynyt virus ei ole enää yhtä tappava.

Koronavirustilannetta on Kiinassa vähätelty aiemminkin. Tilanne ei Luovan mukaan juurikaan eroa Kiinan hallinnon normaalista käytännöstä. Hyvin harvaan tilastoon voi Kiinassa muutenkaan luottaa.

– On selvä, että valtava määrä kiinalaisia kuolee muutaman kuukauden sisällä huonon rokotuskattavuuden takia, Luova sanoo.

Etenkin iäkkäiden ihmisten rokotuskattavuus on pysynyt Kiinassa sitkeästi matalalla, vaikka hallinto on viime aikoina patistanut vanhuksia piikille.

Krematoriot täyteen ahdettu

Uutistoimisto AFP:n soittokierros paljasti, että krematoriot ympäri Kiinaa kamppailevat tällä hetkellä saman tilanteen kanssa.

– Ruumiiden määrä viime päivinä on moninkertaistunut aiempaan nähden. Olemme hyvin kiireisiä, eikä kylmiössä ole enää tilaa, kertoo maan keskiosassa Chongqingissa krematoriossa työskentelevä henkilö.

Hän ei ota kantaa siihen, liittyvätkö kuolemat koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Muissakaan krematorioissa ei vastattu tähän kysymykseen.

Eteläisessä Guangzhoussa kerrotaan, että krematorioissa tehdään nyt kolme tai neljä kertaa enemmän tuhkauksia kuin normaalisti.

– Tilanne koko kaupungissa on tällainen. Saamme koko ajan uusia soittoja, paikallinen työntekijä kertoo.

Brittiläinen uutiskanava Sky News (siirryt toiseen palveluun) kävi alkuviikosta kuvaamassa krematorioiden pitkiä autojonoja Pekingissä. Useissa paikoissa viranomaiset kielsivät kuvaamisen ja ajoivat kuvausryhmän tiehensä.

Apteekkien hyllyt ovat tyhjentyneet koronatartuntojen lisääntyyessä. Kuva Pekingistä viime viikolta. Kuva: Wu Hao / EPA

Kiina luopui rajoitteista liian nopeasti

Kiinassa osoitettiin mieltä pitkään jatkuneita tiukkoja koronarajoituksia vastaan laajasti kuukausi sitten.

Pian protestien taltuttamisen jälkeen Kiina luopui nollan koronatartunnan politiikastaan, mutta liian nopeasti, sanoo Kiinan yhteiskunnan ja kulttuurin professori Matti Nojonen Lapin yliopistolta.

Lääkkeitä ja tehohoitopaikkoja ei ole riittävästi niitä tarvitseville. Sairaalat ovat täyttyneet ja apteekkien hyllyt tyhjentyneet.

Nojosen mukaan Kiinan hallinto teki ensin virheen ripustautumalla nollatoleransiin ja sitten luopumalla siitä varomattomasti.

– Puolue on nyt mokannut kahteen otteeseen. Mielenkiintoista nähdä, miten ihmiset reagoivat, Nojonen sanoo.

Hän muistuttaa, että tilanne on erityisen arkaluontoinen presidentti Xi Jinpingille, johon Kiinan koronanvastainen taistelu on hyvin vahvasti henkilöitynyt.

Kiinalainen uusivuosi voi levittää koronaa koko maahan

Outi Luova sanoo, että suurkaupungeissa suuri osa väestöstä on saanut koronatartunnan viime viikkoina.

– Jos aiemmin kadut olivat tyhjiä rajoitusten takia, nyt ne ovat tyhjiä siksi, että kaikki ovat sairaina.

Kiinassa vietetään uutta vuotta tammikuun lopussa, jolloin sadatmiljoonat ihmiset matkustavat kaupungeista kotiseuduilleen perheidensä luo.

– Tauti tulee siinä vaiheessa viimeistään leviämään kulovalkean tavoin maaseudulle, jossa on hyvin huono terveydenhuoltojärjestelmä, Matti Nojonen sanoo.

Luova arvelee, että viranomaiset toivovat nyt alkaneen korona-aallon helpottaneen siihen mennessä. Tämä on yksi syy sille, että rajoituksia päätettiin keventää nyt joulukuussa.

– Kaksi seuraavaa kuukautta tulevat olemaan todella haastavia. Toivottavasti sen jälkeen tilanne helpottuu ja ihmiset pystyvät palaamaan kohtalaisen normaaliin arkeen, Luova sanoo.

