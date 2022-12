Jääkö perussuomalaisten viime hetken jytky tällä kertaa tulematta? Äänestäjät ovat nyt aiempaa varmempia puoluevalinnastaan

Erityisesti perussuomalaisten kannattajien epävarmuus on vähentynyt viime vaaleista. Heidän varmuutensa on jo lähes kokoomuksen ja SDP:n kannattajien tasolla. Se voi vähentää yllätyksen mahdollisuutta.

Juhlapyhien jälkeen puolueilla alkaa kilpajuoksu kevään eduskuntavaaleihin. Miltä asetelmat näyttävät gallupien valossa, muhiiko niissä yllätyksiä?

– Ihan varmasti muhii yllätyksiä, koska vaalikeskusteluthan eivät ole vielä alkaneet. Tämä ei tule olemaan puolueiden maaliintulojärjestys ensi keväänä, keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen sanoo.

Kokoomuksessa tilanne nähdään toisin.

– Mikään ei tällä hetkellä anna merkkejä, että tämä asetelma suuresti muuttuisi, koska kehitys on ollut aika vakaata, kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko arvioi.

Puolueiden arvioihin vaikuttaa niiden oma kannatustilanne. Kokoomus porskuttaa kirkkaassa gallupjohdossa, SDP ja perussuomalaiset tulevat perässä, mutta keskusta on vajonnut ennätyksellisen alas. Puolueen kannatus putosi alle 10 prosentin Ylen joulukuun gallupissa.

Kuva: Eetu-Mikko Pietarinen / Yle

Politiikan tutkija: Talouteen keskittyminen voi helpottaa puoluevalintaa

Kannatustilanteen tietynlaisesta vakaudesta kertoo se, että puoluekannastaan epävarmoja äänestäjiä näyttäisi olevan nyt selvästi vähemmän kuin edellisten eduskuntavaalien alla.

Puoluekannastaan varmoja äänestäjiä on noin 71 prosenttia Taloustutkimuksen marraskuussa Ylelle tekemän gallupin mukaan.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja sanoo, että taso on aika korkea kun vertaa tilannetta aikaan ennen kaksia edellisiä eduskuntavaaleja.

Vuoden 2018 marraskuussa puoluekannastaan varmoja oli 61,6 prosenttia eli noin 10 prosenttiyksikköä vähemmän kuin tällä hetkellä. Vuonna 2014 samaan aikaan kannastaan varmoja oli 64,3 prosenttia.

Tutkimustietoa siitä, miksi kannastaan varmojen äänestäjien osuus on nyt noussut, ei ole. Politiikan tutkija arvioi, että se voi johtua talousvaaleista.

– Nyt on selkeästi talousvaalit tulossa. Perinteinen vasemmisto-oikeisto-akseli nousee. On ehkä helpompi löytää se oma identiteetti, Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin dosentti Hanna Wass sanoo.

Perussuomalaisilla aiemmin epävarma äänestäjäkunta

Erityisesti perussuomalaisten kannattajien epävarmuus näyttäisi selvästi vähentyneen viime eduskuntavaaleista. Vuonna 2018 samaan aikaan perussuomalaisten kannattajista oli epävarmoja lähes 35 prosenttia, nyt enää reilut 16 prosenttia.

Perussuomalaiset on kannattajien varmuudessa jo lähes kokoomuksen ja SDP:n tasolla. Kokoomuksella epävarmoja on nyt 14,3 prosenttia ja SDP:llä 15,9 prosenttia.

– Perussuomalaisilla on perinteisesti aika epävarmat äänestäjät. Tällä hetkellä näkyy se, että he ovat erittäin hyvin pystyneet pitämään kiinni niistä äänestäjistä, jotka ovat äänestäneet heitä 2019 eduskuntavaaleissa. Perussuomalaisten vanhoissa äänestäjissä ei ole samassa määrin kannastaan epävarmoja ihmisiä kuin vuonna 2018 tässä vaiheessa vuotta.

Tämä voi olla perussuomalaisille myös huono uutinen, kun puolueen tavoite on nousta vaaleissa suurimmaksi puolueeksi.

– Perussuomalaisilla ei välttämättä ole nyt mahdollisuutta samanlaiseen kannatusloikkaan kuin alkuvuodesta 2019, Taloustutkimuksen Tuomo Turja sanoo.

Toki epävarmat äänestäjät voivat silti nostaa perussuomalaisten kannatusta nykyisestä vaaleihin mennessä.

Ennen joulua 2018 perussuomalaisten kannatus oli vain kahdeksan prosenttia, mutta vaaleissa keväällä 2019 puolue sai 17,5 prosenttia äänistä ja nousi toiseksi suurimmaksi puolueeksi SDP:n jälkeen.

Ihmisiltä kysytään puoluekannatusmittauksissa aina sen hetkistä tilannetta eli ketä äänestäisit, jos vaalit pidettäisiin nyt.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ja valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko kohtasivat Politiikan toimittajien yhdistyksen järjestämässä debatissa ravintola Lasipalatsissa 13. joulukuuta 2022. Kuva: Silja Viitala / Yle

Keskustan kohtalo riippuu epävarmojen valinnasta

Neljästä suurimmasta eduskuntapuolueesta keskustalla on nyt selvästi eniten epävarmoja kannattajia. Heitä oli lähes neljännes Ylen joulukuun gallupissa. Epävarmat ratkaisevat keskustan kohtalon suuntaan tai toiseen. He voivat hylätä puolueen tai jatkaa sen äänestämistä.

– Uskon että keskustan on mahdollista saada vaaleissa ainakin tätä viimeistä kannatusmittausta selkeästi parempi tulos. Jos keskusta onnistuu naaraamaan epävarmat äänestäjänsä takaisin, voi tulos olla edellisten eduskuntavaalien tasolla, Turja arvioi.

Viime eduskuntavaaleissa keskusta sai vajaat 14 prosenttia äänistä.

Turja sanoo, että keskustan menestys riippuu siitä, millainen vaalikampanjasta ja -keskustelusta tulee.

Toistaiseksi hallituspuolue keskusta ei ole profiloitunut selkeästi omalla vaihtoehdollaan talouskeskustelussa, kun taas oppositiopuolueet kokoomus ja perussuomalaiset ajavat menoleikkauksia ja vastustavat verojen nostoa.

Puolueiden erot kapenevat ennen vaaleja

Gallupasiantuntijan mukaan kannatustilanne on kolmen kärjen osalta säilynyt pitkään melko vakaana.

– Tilanne on SDP:n ja perussuomalaisten osalta hyvin samanlainen kuin se oli loppuvuodesta 2021. Selkein muutos on, että kokoomuksen kannatus on noussut aika selvästi, Turja sanoo.

Kokoomus repi kaulaa kilpailijoihinsa viime keväänä.

– Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja kansan mielipide kääntyi selvästi Nato-jäsenyyden puolelle, kokoomus hyötyi perinteisesti Nato-myönteisenä puolueena, Turja arvioi.

Sen jälkeen kokoomus on profiloitunut vaatimuksillaan budjetin tasapainottamisesta ja menoleikkauksista. Se ei ole ainakaan toistaiseksi syönyt puolueen kannatusta. Silti on todennäköistä, että kärkipuolueiden erot kapenevat ennen vaaleja.

– Perinteisesti on käynyt niin, että puolueiden kannatukset alkavat lähentyä toisiaan mitä lähempänä vaaleja ollaan. Suurin osa äänestäjistä tekee valintansa vaalikampanjan viime metreillä eli tässä on kyllä vielä mahdollisuus muutoksiin, Taloustutkimuksen Tuomo Turja sanoo.