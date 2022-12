Paljonko maksaa pyykinpesu, entä saunan lämmitys? Testaa, tunnistatko kodin sähkösyöpöt ja lue vinkit säästöön

Testin esimerkeissä sähkö maksaa 50 senttiä kilowattitunnilta.

Kysymykset laadittiin viikon 51 alussa. Esimerkkihinta valittiin, koska pörssisähkön arvonlisäverollinen hinta oli käynyt edeltävän viikon aikana useampana päivänä yli 50 sentissä ja luku on helppo hahmottaa.

Tiedot kodinkoneiden sähkönkulutuksesta on kerätty sähköyhtiöiden verkkosivuilta. Testi on suuntaa-antava. Esimerkiksi eri-ikäisten kodinkoneiden sähkönkulutuksessa on eroja.