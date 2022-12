Seksuaaliväkivallan uhriksi joutuneet tytöt kertovat aiempaa useammin pakottamisesta – tutkija: ilmiöön pitäisi puuttua nykyistä paremmin

Kuva: Rawf8 / Alamy/All Over Press

Haastattelujen perusteella lapseen kohdistuvan seksuaalirikoksen tekijä on aiempaa useammin uhrille tuntematon.

Lapsiuhritutkimuksen mukaan seksuaaliväkivallan määrä on kasvanut. Lievät tekomuodot ovat lasten vastausten perusteella lisääntyneet enemmän kuin vakavat.

Tyttöihin kohdistuvaan seksuaaliväkivaltaan vaikuttaa liittyvän aiempaa useammin pakottamista, kiristämistä ja uhkaamista. Tämä on yksi syy siihen, miksi uuden lapsiuhritutkimuksen tekijät katsovat nuoriin kohdistuvan seksuaaliväkivallan kokonaiskuvan muuttuneen entistä vakavammaksi.

Tampereen yliopiston tutkija Sari Hautamäki sanoo, että pakottamisen yleistymiseen pitäisi kiinnittää huomiota.

– Täytyisi vielä enemmän tarkastella, millaisissa tapauksissa pakottamista on ja miltä se näyttää. Lisäksi siihen pitäisi pystyä jotenkin myös puuttumaan.

Hautamäki kertoo, että lapset ja nuoret itse kokevat aiempaa useammin tapaukset hyväksikäyttönä tai määrittelevät ne kielteisiksi kokemuksiksi.

– Seurausten kannalta on merkityksellistä, miten lapsi itse on tapahtuman kokenut.

Sari Hautamäki on tutkijana Tampereen yliopiston toteuttamassa valtakunnallisessa lapsiuhritutkimuksessa. Kuva: Helmi Holopainen / Yle

Kevällä 2022 toteutetussa lapsiuhritutkimuksessa (siirryt toiseen palveluun) paljastui kaksi muutakin vakavaa seikkaa: seksuaaliväkivallan määrä on kasvanut, ja aiempaa useammin tekijä on uhrille tuntematon. Tutkimuksen kyselyyn vastasi 6 825 kuudennen ja yhdeksännen luokan oppilasta.

Lue lisää: Kävimme Valkeakoskella, jossa lasten epäillään joutuneen satojen seksuaalirikosten uhreiksi – 14-vuotias: ”Joku saattaa vaikuttaa tosi mukavalta”

Lievät tekomuodot lisääntyivät enemmän kuin vakavat

Vuonna 2022 kahdeksan prosenttia yhdeksäsluokkalaisista tytöistä kertoi seksuaaliväkivallan kokemuksista, kun vuonna 2013 kokemuksia lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta oli viidellä prosentilla lapsiuhritutkimukseen vastanneista. Samankaltainen kehitys on nähtävissä myös kuudennen luokan tytöillä, vaikka määrät ovat pienempiä.

Lievät tekomuodot ovat vastausten perusteella lisääntyneet enemmän kuin vakavat.

Poikien kohdalla tutkimuksessa havaittujen kokemusten määrä oli niin pieni, etteivät tutkijat pysty tekemään muutoksesta selviä johtopäätöksiä.

Poliisin tietoon tulleiden lasten seksuaalisen hyväksikäytön tapausten määrä on kasvanut jo pitempään.

Tekijän ja uhrin suhde usein erilainen kuin ennen

Haastattelujen perusteella lapsiin kohdistuvan seksuaalirikoksen tekijä on aiempaa useammin uhrille tuntematon.

– Aikaisemmin näissä kokemuksissa toisena osapuolena on useimmiten ollut joko ystävä tai entinen tai nykyinen kumppani. Nyt kun suurin osa on tuntemattomia, tämä kertoo ehkä siitä, että tekijän ja uhrin tai lapsen ja aikuisen välinen suhde on erilainen kuin aiemmin, tutkija Sari Hautamäki sanoo.

Hautamäen mukaan aiemmin suhteet tekijän ja uhrin välillä ovat voineet olla seurustelusuhteita tai sellaisiksi määrittyviä. Niissä nuoret voivat ajatella, että seksuaalisen kanssakäymisen kokemukset jollain tavalla kuuluvat suhteeseen ikäerosta huolimatta.

Rangaistukset ankaroituvat

Seksuaalirikoksia koskeva lakiuudistus tulee voimaan vuodenvaihteessa. Tämä tarkoittaa muutoksia myös lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin. Eduskunta hyväksyi lakimuutoksen kesällä.

Lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista säädetyt rangaistukset ankaroituvat tuntuvasti. Samalla lakiin tulee uutena rikosnimikkeenä muun muassa lapsenraiskaus. Siihen syyllistyy, jos on sukupuoliyhteydessä kuuttatoista vuotta nuoremman lapsen kanssa.

Lapsenraiskauksesta tuomitaan vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi. Jos oikeus katsoo lapsenraiskauksen törkeäksi, rangaistus voi olla vähintään neljä ja enintään kaksitoista vuotta vankeutta.

Nuorten keskinäinen kanssakäyminen, jossa toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta ei loukata, ei edelleenkään ole rikos.